2026-02-09 10:56 潮健康
臉上有痘痘可以打皮秒雷射嗎？醫師解析適合時機與膚況調理建議
臉上反覆冒痘，是許多人長期揮之不去的肌膚困擾。近年「皮秒雷射」因能改善痘疤與色素沉澱而備受關注，也讓不少民眾產生疑問：「臉上正在長痘痘時，真的可以打皮秒雷射嗎？」皮秒雷射是否適合用於痘痘相關膚況？是否可能造成肌膚刺激？本文由四季皮膚科診所整理常見迷思，帶你一次釐清。
痘痘並非單一問題，調理思維需回到成因
醫學上所稱的痘痘為「痤瘡」，其形成與多重因素有關，其主要形成因素不脫「三多一阻」，所謂三多即為細菌多、出油多、發炎多，再加上致命一擊「一阻」：毛孔阻塞，導致痘痘形成。當毛孔被角質堵塞、油脂堆積，細菌便容易繁殖並引發發炎，進而形成紅腫疼痛的痘痘。
皮秒雷射能做什麼？適合「痘痘後」處理
若在痘痘紅腫、發炎明顯時進行皮秒雷射療程，可能增加肌膚刺激風險，例如發炎惡化、暫時性敏感或色素沉澱。因此，多數情況下會建議先控制發炎狀態，待痘痘進入穩定期後，再評估是否進行皮秒雷射療程。
痘痘雷射不只一種，需依膚況選擇
針對痘痘問題，常依不同治療目標搭配不同雷射或光電療程。以控油、抑菌與消炎為目的的雷射療程，較適合用於痘痘活躍期；而皮秒雷射則偏向改善痘疤與膚質。實際處理仍需由皮膚科醫師依膚況、痘痘類型與狀態進行評估與規劃。
專業評估，才能降低風險
雷射療程前的精確診斷相當重要，包含痘痘類型、膚況穩定度及治療目標設定。由專業皮膚科醫師評估與操作，有助於選擇合適的療程與參數，並搭配療程後的照護建議，降低肌膚不適風險；整體而言，皮秒雷射並非「萬能抗痘療程」，而是痘痘治療流程中的一環。唯有在合適的時機、搭配正確的治療策略與日常照護，有助於提升痘痘相關膚況的穩定度，並減少反覆困擾。
免責聲明：本文僅供健康資訊參考，非作為醫療診斷或治療依據。療程效果依個人膚況、年齡及生活習慣而異，建議諮詢專業醫師評估。
延伸閱讀：
參考資料:
