大魚大肉？出遊暈車？藥師小秘訣讓你春節健康舒服不掃興
農曆春節是家人團聚的重要時刻，但長時間聚餐、飲酒、作息顛倒與跨縣市移動，也讓不少民眾在年節期間出現腸胃不適、用藥錯誤，甚至誤食過期藥品的情況。多位第一線藥師指出，春節健康風險往往不是突發事件，而是來自「以為沒關係」的生活習慣累積，若能事先留意飲食、用藥與出遊細節，就能有效降低不適發生的機率。
飲酒與高熱量飲食交錯，成為年節常見負擔
年節聚餐難免飲酒，洸羽藥師指出，空腹飲酒容易加快酒精吸收速度，對腸胃與肝臟造成較大負擔。他建議，飲酒前可先攝取堅果或酪梨等健康脂肪，搭配雞蛋、牛奶等優質蛋白質，以及適量的複合型碳水化合物，有助延緩酒精進入腸道的速度，降低對胃壁的刺激。
洸羽藥師也補充，維生素 B 群是肝臟代謝酒精過程中相當重要的輔酶來源，能協助酒精代謝，但並非解酒方式，飲酒仍應以適量為原則，避免短時間大量飲用造成身體負擔。
全穀與堅果也要節制，過年飲食別「以為很健康」
針對年節飲食熱量偏高的問題，伊蓮藥師表示，過年常見的澱粉與油脂攝取量容易超標，即使是全穀雜糧，也需留意整體份量控制。她提醒，瓜子與各類堅果雖被視為健康食品，但實際上屬於高熱量來源，長時間、不節制食用，反而會增加身體負擔。
伊蓮藥師也特別提醒，本身有脂肪肝、血脂偏高或血壓問題的族群，年節期間更應留意飲酒頻率與高油飲食的攝取量，避免對心血管與代謝系統造成額外壓力。
大魚大肉後想「解膩」，茶飲配方仍須看體質
連續幾天的大魚大肉，也讓不少民眾在年節期間出現腹脹、消化不良等腸胃不適情況。菜菜子藥師分享，有些民眾會在年節期間以溫和茶飲作為飲食調整方式，協助減少油膩感、促進消化。
她舉例，一般可使用洛神花約 1.5 克、紫蘇葉 1 片、桂花約 1 克、紅棗 3 顆與陳皮約 3 克，加水悶煮約 20 分鐘後飲用，並可依個人口味加入少量蜂蜜調整風味，這種茶飲多作為日常飲食調整使用。菜菜子藥師也提醒，洛神花性偏酸，對於有胃酸逆流、胃潰瘍或腸胃較敏感的族群，應酌量飲用，若出現不適症狀，應立即停止，並諮詢藥師或醫療專業人員。
囤藥與自行分藥，年節期間風險更高
除了飲食問題，用藥安全也是春節期間常被忽略的一環。赫爾藥局安東尼藥師觀察，不少家庭長輩習慣保留過去看診後吃剩的藥品，當家人身體不適時，便憑經驗自行提供服用，但久放的藥品可能已過期或變質，加上症狀不同卻使用相同藥物，容易延誤病情。
他提醒，像是胃痛、腹痛等症狀，若自行服用止痛藥，可能掩蓋真正病因，反而讓病情惡化。年節期間若出現不適，仍應諮詢藥師或醫師，避免自行用藥。
大掃除翻出過期藥品，回收方式不可輕忽
春節前後大掃除時，許多家庭會整理出一批過期藥品。杰尼藥師提醒，藥品不可隨意丟棄或倒入馬桶，藥物成分進入環境後，可能增加細菌抗藥性的風險，長期下來影響公共健康，甚至干擾生態系統。
他指出，一般過期藥品可集中密封，加入咖啡渣或用過的紙巾降低誤食風險，再交由垃圾車清運；藥袋與藥罐則可依資源回收規定處理。至於抗生素、賀爾蒙或化學治療藥品，則應送回原開立醫療院所，依醫療廢棄物規定妥善處理。
春節返鄉出遊頻繁，孩童照護細節不可少
春節返鄉與出遊期間，長時間搭車容易讓孩童出現暈車不適。奶爸藥師分享，搭車前應避免讓孩子吃得過飽，並依藥品說明或諮詢藥師後，在適當時間使用暈車藥，以降低不適發生的機率。
此外，外出時也應準備乾洗手、防蚊液與口罩等用品，孩童免疫力較弱，家長更需留意身體狀況，避免小問題影響整趟行程。
藥師共同提醒：安心過年，關鍵在事前準備
春節期間的健康關鍵，不在於臨時補救，而是提前檢視飲食習慣、家中常備藥與正確用藥方式。建議民眾可在年前向藥師諮詢備藥與用藥問題，並持續關注專業藥師提供的正確衛教資訊，才能真正安心、健康地過好年。
受訪專家：
菜菜子藥師
杰尼藥師
安東尼藥師
伊蓮藥師
洸羽藥師
奶爸藥師
