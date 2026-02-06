周輝政 醫師／婦產專科與皮膚保養顧問

為什麼明明每天都有擦乳液或乳霜，皮膚卻還是一下就乾，甚至出現脫屑、泛紅，到了冬天更嚴重時還會龜裂、刺痛？在門診中與皮膚照護諮詢時，我常聽到民眾這樣的困惑。事實上，「有擦」不等於「擦對」，選錯質地，反而可能降低皮膚維持穩定狀態的效果。

乳液與乳霜看似只差一個字，實際上在水油比例、封閉性、修護能力與適用膚況上都有明顯差異。理解這些差別，才能更有效對應乾燥帶來的保養困擾。

乳液與乳霜的差別，不只是清爽或厚重

在一般保養理解中，乳液與乳霜雖然名稱相近，但在質地與功能上仍有明顯差異；乳液通常水分比例較高、油脂含量較低，質地清爽、延展性佳，較適合天氣溫暖、濕度尚可的環境，或偏油性、混合性膚質作為日常基礎保濕，也常用於身體大面積塗抹。

乳霜則含有較高比例的油脂與封閉性成分，能在肌膚表面形成較完整的保護層，減少水分流失。這類質地在乾燥季節、低溫環境，或手部、關節、腳跟等容易乾裂的部位，常被視為加強型保養選項；簡單來說，乳液偏向補充水分，乳霜則著重於鎖住水分與穩定膚況，兩者並非互相取代，而是各有適合的使用情境。

敏感膚況的保養重點：不是更清爽，而是更穩定

敏感肌最大的挑戰，往往來自肌膚本身較脆弱，對外在環境反應較敏感。當角質層排列不完整，水分與油脂容易流失，再多的保濕成分也留不住；這類膚況在選擇產品時，應優先考慮成分單純、低刺激性、並以穩定肌膚狀態、降低刺激感為設計訴求的配方，而非一味追求清爽或高濃度活性成分。過於清爽的乳液，對敏感乾燥肌反而可能保護力不足。

乳液加乳霜可以一起用嗎？

在門診建議中，我常教患者採取「分層保養」的概念。先使用乳液補充角質層水分，再以乳霜進行包覆保濕，有助於維持肌膚穩定度與潤澤感；這種方式特別適合洗澡後、睡前，或冬季夜間保養。重點不在於擦得多，而在於質地選擇與使用順序是否符合當下需求。

為什麼乳霜常被認為修護力比乳液強？

皮膚乾燥並不只是表面缺水，往往也與油脂保護層不足有關。乳霜中較高比例的油脂成分，能在肌膚表面形成較完整的包覆感，降低外在環境對肌膚的影響；因此，當皮膚已經出現乾裂、粗糙、甚至微小脫屑時，單靠清爽型乳液，可能難以提供足夠的滋潤與保護，乳霜便成為許多人在特定時期的選擇。

皮膚龜裂，是缺水還是缺油？

這是一個非常常見卻容易被誤解的問題。實際上，許多乾裂狀況可能不只與水分不足有關，也與肌膚油脂流失有一定關聯。頻繁洗手、清潔過度、低溫乾燥環境，都可能影響肌膚原有的保護層；此時若只補充水分，而未同時加強油脂保護，乾燥狀況往往容易反覆出現，這也是為什麼在冬天或肌膚照護上，乳霜的重要性往往高於乳液。

擦得越厚，保濕效果就越好嗎？

不少人習慣一次塗抹大量產品，但實際上，過厚反而可能影響吸收與使用舒適度。較為合適的方式，是依不同部位調整用量，並在肌膚仍帶有些微濕潤感時塗抹，有助於提升整體滋潤感受。

油性肌不能用乳霜？這是常見迷思之一

油性肌不等於不缺水。當皮膚因乾燥而分泌更多油脂時，反而容易形成惡性循環。對油性肌而言，關鍵在於「選對時機與部位」，例如夜間、局部乾燥處或冬季環境下，適度使用乳霜並不會讓膚況變差。

選對質地，比擦 10 瓶保養品更重要

在日常皮膚照護中，真正重要的並不是使用多少產品，而是是否符合當下膚況與環境需求。理解乳液與乳霜的差異，依季節、膚質與部位靈活調整，才能讓保養真正發揮效果。

以手部修護為例，選擇具備良好油脂修護力、成分單純的產品，能在頻繁清潔的生活型態中提供實際幫助。像森田藥粧的馬油這類以皮脂相容性為概念設計的乳霜型產品，便適合作為日常滋潤與保濕的輔助選擇；皮膚照護並非越多越好，而是在對的時間，選擇合適的質地，提供肌膚日常所需的滋潤與防護支持。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹,非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異,若有持續困擾,建議諮詢專業醫療機構。

原文出處：冬天乾燥、脫皮到龜裂：醫師教你如何挑乳液、乳霜不踩雷