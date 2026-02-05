2026-02-05 12:43 潮健康
尾牙應酬、咖啡續命？當心加速鈣流失！ 上班族冬季「骨骼健康三部曲」大公開
歲末趕工、尾牙應酬？當心陷入缺鈣危機
歲末年終，上班族常陷入白天灌咖啡趕工、晚上喝酒應酬的高壓循環。資深營養師余朱青示警，這種生活型態正加速體內鈣質流失，恐使骨骼健康處於不穩定狀態。
咖啡利尿、酒精阻斷：骨骼的兩大「隱形殺手」
余朱青營養師分析，「排出多、吸收少」是現代人的致命傷。過量咖啡因具利尿作用，加速尿鈣排出；酒精則會干擾肝臟活化維生素D，可能影響身體對鈣質的正常吸收與利用，形成「吃進去、存不住」的惡性循環。
職場常見的兩大飲品，正是導致鈣質留不住的元兇：
- 咖啡因的利尿效應：美國國家科學、工程與醫學院指出，咖啡因攝取後可能使尿中鈣質排出量略微增加。對於習慣每天兩杯以上黑咖啡，且平時鈣攝取本就不足的上班族來說，無疑是雪上加霜。
- 酒精的阻斷機制： 尾牙少不了的酒精，在代謝過程中會影響肝臟功能，進而干擾維生素D的活化轉變。缺乏活化型維生素D，腸道對鈣質的吸收效率便會大打折扣，形成「吃進去、存不住」的惡性循環。
上班族自救！冬季「骨骼健康三部曲」
為了幫助職場工作者在忙碌與應酬中守住健康底線，余朱青營養師提出了簡單易執行的「骨骼健康三步驟」：
- 平衡飲食補鎂： 應酬無法避，那就主動平衡。多攝取富含「鎂」的深綠色蔬菜，有助於幫助鈣質吸收，也能幫助肌肉放鬆、緩解久坐緊繃，酒後更要多補水。
- 抓準錯開時機： 咖啡、茶、酒精含阻礙因子，補鈣務必與其間隔 2 小時以上，避免相互干擾做白工。
- 選對液態劑型： 尾牙期腸胃負擔大，建議選擇便利服用、劑型輕巧的「小分子液態劑型」，市面上品牌如「潔薇塔液態鈣」，免去大顆錠劑崩解負擔，高效補給更輕鬆。
余朱青也指出，這樣的補充策略並非空穴來風。根據《衛生福利部國民健康署》調查顯示，國人整體蔬菜攝取量普遍不足，僅有45歲以上女性及65歲以上男性的攝取量接近建議值，其餘多數族群皆未達建議標準，顯示基礎營養攝取仍有明顯落差。在這樣的生活型態與飲食現況下，透過飲食調整與適當的營養補充，更顯得重要。
液態鈣：應酬族的健康後援
「液態劑型服用方便，適合工作繁忙者作為日常營養補充選擇之一」余朱青營養師推薦液態鈣，採用多種營養成分組合設計，提升日常補充的便利性與完整性：
- 鈣＋D3： 有助一般營養素吸收與日常補充。
- 關鍵鎂： 有助日常維持生理機能平衡。
- 專利鱸魚胜肽： 作為日常營養補充的來源之一。
營養師小叮嚀：睡前補給效益最大
余朱青最後建議，上班族最佳的補鈣時機是在「睡前一小時」。睡前補充鈣與鎂，可作為日常營養補充的一環，有助維持身體正常機能運作，讓你在衝刺事業的同時，也能穩固健康的根本。
免責聲明:本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
