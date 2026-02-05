日本常見的馬油成分，是否適合乾燥季節使用？

周輝政醫師／婦產專科（保養觀念分享）

每每到冬季，不少人都曾有過相同經驗：手部乾燥、脫屑，甚至出現細小裂紋，怎麼擦護手霜都覺得不夠。走進日本藥妝店，或是台灣的實體通路與網路平台，經常可以看到標榜「馬油」成分的保養品，從護手霜、乳霜到多用途修護膏一應俱全，也讓不少消費者產生疑問，馬油真的比較適合乾燥季節使用嗎？

馬油在日本長期被應用於日常保養之中，隨著製程與劑型設計的演進，逐漸成為冬季保養中常被討論的成分之一。不過，歷史悠久並不等於適合所有人，也不代表可以忽略使用情境。本篇將從一般保養觀念與實際使用經驗出發，理性整理馬油在冬季保養中的定位與適用界線。

馬油與凡士林：同樣鎖水，角色卻不同

在門診諮詢中，常有人把馬油與凡士林常被放在同一類「滋潤型」產品中，但兩者在使用特性上仍有明顯差異；凡士林屬於封閉性較高的成分，主要在肌膚表面形成保護層，減少水分散失，質地相對厚實，適合需要高度隔離的使用情境。

馬油則屬於動物性脂質，其質地較容易延展，塗抹後的服貼度與吸收感受，常被形容為較接近皮膚原有油脂的狀態。在手部、指緣或容易乾裂的局部位置，這樣的使用差異，往往會影響整體保養感受，也成為不少人在冬季選擇馬油產品的原因之一。

與植物油相比，馬油的差異在哪裡？

常見的植物油，如橄欖油、荷荷芭油，多含不飽和脂肪酸，質地輕盈、延展性佳，適合日常保養或溫和滋潤。然而，在低溫、乾燥或頻繁洗手的環境中，單一植物油的保護感受較不持久。

馬油塗抹後形成的油脂覆蓋感相對明顯，在手部、腳跟等容易乾燥的部位，使用感受上較為持久。這樣的差異，這並非誰優於誰，而是適合情境不同。

對於敏感肌與乾癢膚質，馬油扮演什麼角色？

在一般保養觀念中，乾癢與敏感多半與皮膚屏障受損有關，而非單純缺水。當角質層脂質排列不完整，外界刺激便容易進入，進而引發不適。此時，適度補充與皮脂相容性較高的油脂，能讓肌膚感受較為舒適，減少因乾燥產生的不適感。

對於沒有開放性傷口、沒有急性發炎的乾癢型膚質，馬油可作為日常保養的輔助選項之一；但若皮膚已有明顯紅腫、滲液或劇烈搔癢，仍應優先接受醫療評估，而非單靠保養品處理。

馬油的質地特色，適合哪些日常使用族群？

從使用感受來看，馬油多介於乳霜與油之間，延展性佳，不易產生過度厚重的悶感。這樣的特性，使其在以下族群中較常被納入日常保養選擇：

長時間處於乾燥環境者

冬季手部容易乾裂者

頻繁洗手、接觸清潔用品的族群

熟齡肌膚的局部滋潤需求

相對地，對動物性成分較為排斥，或膚況正處於高度不穩定者，則需更謹慎評估，避免增加肌膚負擔。

小孩與孕婦能不能使用？

一般而言，成分單純、無香料或刺激性添加的馬油產品，多被用於局部乾燥部位的短期保養。然而，嬰幼兒與孕期肌膚狀態較為敏感，仍建議先進行局部測試，並避免大面積或長時間反覆塗抹，以確保皮膚耐受性。

結論：馬油是萬靈丹，還是神話的保養油？

整體來看，馬油不一定適用所有人，但在「補充油脂、降低乾燥帶來的不適感」這個角色上，確實有其應用價值。真正需要被重視的，並不是它是否天然或歷史是否悠久，而是是否符合當下的膚況與使用情境。

以森田藥粧的日本馬油為例，若於乾燥季節、局部部位適度使用，較符合其產品設計所設定的使用情境。馬油的真正價值，在於其高皮脂相容性，能在乾燥情境下，提供較為溫和的滋潤與保護感受。也正因如此，日本人長期使用馬油，但並不代表所有膚質、所有情境都適合複製。

在保養選擇上，應理性看待「天然 × 傳統 × 功效」三者的關係。天然不等於一定安全，傳統不代表必然有效，唯有結合成分理解、膚質評估與正確使用時機，才能讓保養回歸皮膚真正的需求。

免責聲明:本文為健康資訊與產品特性介紹,非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異,若有持續困擾,建議諮詢專業醫療機構。

原文出處：日本馬油真的是「保暖萬靈丹」嗎？醫師分享使用情境與理性解析