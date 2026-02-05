2026-02-05 09:22 宜蘊醫療
37歲女性壓力大到停經？ 宜蘊中醫：立春調理，告別「偽更年期」
昨（4）日迎來二十四節氣之首「立春」，象徵萬物復甦，也是中醫養生理論中「養肝」的黃金起點。宜蘊中醫沈俐伶醫師指出，春季對應五行中的「木」，正是肝氣升發、最為活躍的時刻。對於長期處於高壓環境、生理週期紊亂或計畫備孕的女性而言，若能順應「立春」節氣調養肝氣，不僅能穩定情緒與睡眠，更是調整內分泌節律、打造好孕體質的關鍵期。
肝主「疏泄」與「藏血」 情緒壓力影響排卵
沈俐伶醫師表示，中醫所指的「肝」不單是器官功能，更涵蓋了調節情緒壓力（肝主疏泄）與調節月經週期、經血量（肝主藏血）的重要角色。
「當肝氣運行順暢，身體的生殖節律自然穩定；反之，若肝氣鬱結或肝火過旺，便容易出現情緒起伏、口乾苦、眼睛乾澀，甚至導致排卵不規律或備孕卡關。」沈醫師分析，現代女性常見的「過勞肥」或「經前症候群」，往往與肝氣失調相關。
立春常見兩大肝失衡問題
沈俐伶醫師觀察，在立春時節最常出現兩類體質失衡，需特別注意：
- 肝火旺（身體處於燥熱發炎狀態）： 常因長期熬夜、壓力大或偏好油炸辛辣飲食引起。症狀包括口乾舌燥、煩躁易怒、睡眠品質差。這類體質易使體內環境火氣過大，不利於胚胎著床。
- 肝氣鬱結（身體氣的循環被堵塞）： 與情緒壓抑、壓力無法紓解有關。症狀如胸悶、愛嘆氣、緊繃狀態持續、經前症狀多、易脹氣消化不良。導致氣血運行受阻，也讓排卵期變得不明顯，增加受孕難度。
高壓導致三個月無月經 疏肝理氣找回生理節律
沈俐伶醫師分享，一名37歲產後想拼二寶的媽媽，因長期工作高壓與育兒壓力，導致月經延遲三個月不來，健檢數值甚至顯示趨近「更年期」狀態。經中醫診斷發現其生殖軸受制於「肝氣鬱結」，呈現「僞更年期」，並非真正的卵巢衰竭。
透過疏肝理氣的客製化方劑治療，加上針灸治療緩解焦慮、壓力，並配合立春後的節氣調理，個案不僅找回自然月經，基礎體溫也恢復漂亮曲線。沈俐伶醫師強調：「備孕不只是追逐數據，養好肝氣能讓身體回到理想節律，自然就能提升受孕機率。」
立春養肝備孕四大重點：多綠、早睡、按穴位、不悶氣
- 飲食打底：多攝取綠色蔬菜如菠菜、芹菜以養肝血；適量飲用菊花枸杞茶，有助於平肝降火，改善因壓力導致的口乾與焦慮。
- 精準作息：晚上11點前入睡是關鍵。肝經循行時間入眠，能讓肝血充分修復，對卵子品質有實質幫助。
- 穴位助孕：每日按摩「太衝穴」（腳背第一、二趾縫間），能疏通肝經氣血，緩解經前胸悶與情緒緊繃。
- 情緒出口：春天最怕「悶」。建議備孕夫妻多進行戶外踏青，讓心情舒暢、肝氣條達，避免壓抑情緒讓肝氣有出口。
月經嚴重失調莫放縱 應尋求專業評估
沈俐伶醫師提醒，若備孕一段時間仍未見好消息，且伴隨月經週期不準、經前症候群嚴重等狀況。建議尋求專業中醫依據個人體質，透過「因人制宜」的辨證調理，把握春季養肝黃金期，讓身體重新啟動「好孕模式」。
