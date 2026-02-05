37歲女性壓力大到停經？ 宜蘊中醫：立春調理，告別「偽更年期」

2026-02-05 09:22

昨（4）日迎來二十四節氣之首「立春」，象徵萬物復甦，也是中醫養生理論中「養肝」的黃金起點。宜蘊中醫沈俐伶醫師指出，春季對應五行中的「木」，正是肝氣升發、最為活躍的時刻。對於長期處於高壓環境、生理週期紊亂或計畫備孕的女性而言，若能順應「立春」節氣調養肝氣，不僅能穩定情緒與睡眠，更是調整內分泌節律、打造好孕體質的關鍵期。

肝主「疏泄」與「藏血」 情緒壓力影響排卵

沈俐伶醫師表示，中醫所指的「肝」不單是器官功能，更涵蓋了調節情緒壓力（肝主疏泄）與調節月經週期、經血量（肝主藏血）的重要角色。

「當肝氣運行順暢，身體的生殖節律自然穩定；反之，若肝氣鬱結或肝火過旺，便容易出現情緒起伏、口乾苦、眼睛乾澀，甚至導致排卵不規律或備孕卡關。」沈醫師分析，現代女性常見的「過勞肥」或「經前症候群」，往往與肝氣失調相關。

立春常見兩大肝失衡問題

沈俐伶醫師觀察，在立春時節最常出現兩類體質失衡，需特別注意：

  • 肝火旺（身體處於燥熱發炎狀態）： 常因長期熬夜、壓力大或偏好油炸辛辣飲食引起。症狀包括口乾舌燥、煩躁易怒、睡眠品質差。這類體質易使體內環境火氣過大，不利於胚胎著床。
  •  肝氣鬱結（身體氣的循環被堵塞）： 與情緒壓抑、壓力無法紓解有關。症狀如胸悶、愛嘆氣、緊繃狀態持續、經前症狀多、易脹氣消化不良。導致氣血運行受阻，也讓排卵期變得不明顯，增加受孕難度。

宜蘊中醫沈俐伶醫師觀察，在立春時節最常出現兩類體質失衡，需特別注意
宜蘊中醫沈俐伶醫師觀察，在立春時節最常出現兩類體質失衡，需特別注意


高壓導致三個月無月經 疏肝理氣找回生理節律

沈俐伶醫師分享，一名37歲產後想拼二寶的媽媽，因長期工作高壓與育兒壓力，導致月經延遲三個月不來，健檢數值甚至顯示趨近「更年期」狀態。經中醫診斷發現其生殖軸受制於「肝氣鬱結」，呈現「僞更年期」，並非真正的卵巢衰竭。

透過疏肝理氣的客製化方劑治療，加上針灸治療緩解焦慮、壓力，並配合立春後的節氣調理，個案不僅找回自然月經，基礎體溫也恢復漂亮曲線。沈俐伶醫師強調：「備孕不只是追逐數據，養好肝氣能讓身體回到理想節律，自然就能提升受孕機率。」

立春養肝備孕四大重點：多綠、早睡、按穴位、不悶氣

  1. 飲食打底：多攝取綠色蔬菜如菠菜、芹菜以養肝血；適量飲用菊花枸杞茶，有助於平肝降火，改善因壓力導致的口乾與焦慮。
  2. 精準作息：晚上11點前入睡是關鍵。肝經循行時間入眠，能讓肝血充分修復，對卵子品質有實質幫助。
  3. 穴位助孕：每日按摩「太衝穴」（腳背第一、二趾縫間），能疏通肝經氣血，緩解經前胸悶與情緒緊繃。
  4. 情緒出口：春天最怕「悶」。建議備孕夫妻多進行戶外踏青，讓心情舒暢、肝氣條達，避免壓抑情緒讓肝氣有出口。

月經嚴重失調莫放縱 應尋求專業評估

沈俐伶醫師提醒，若備孕一段時間仍未見好消息，且伴隨月經週期不準、經前症候群嚴重等狀況。建議尋求專業中醫依據個人體質，透過「因人制宜」的辨證調理，把握春季養肝黃金期，讓身體重新啟動「好孕模式」。

沈俐伶醫師表示，若能順應「立春」節氣調養肝氣，不僅能穩定情緒與睡眠，更是調整內分泌節律、打造好孕體質的關鍵期。
沈俐伶醫師表示，若能順應「立春」節氣調養肝氣，不僅能穩定情緒與睡眠，更是調整內分泌節律、打造好孕體質的關鍵期。



宜蘊醫療

宜蘊醫療

宜蘊醫療為全方位生殖醫療團隊，以女性為本的整合式健康照護，並加入FemTech的新創概念，導入最新生殖細胞儲存技術，搭配實證醫學營養品，結合中西醫聯合診療，提升試管嬰兒成功率，提供亞洲地區優質的生殖療程服務，不論是醫療科技的支持或心理層面的照護，宜蘊為您打造適宜懷孕的方案。

#立春 #備孕 #月經 #更年期 #健康飲食

年輕人也飄老人味！不是沒洗澡！ 中醫點名 7 類催臭食物 愛喝手搖飲竟然中鏢

年輕人也飄老人味！不是沒洗澡！ 中醫點名 7 類催臭食物 愛喝手搖飲竟然中鏢

2026-01-30 15:57
圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

不少人以為「體味重」代表不夠乾淨，但中醫師指出，真正讓人聞到不舒服氣味的，往往不是汗水本身，而是飲食與生活型態把味道放大了。甚至不只熟齡族群，近年門診也發現，不少年輕人因外食、熬夜與高糖飲食習慣，反而更早出現被形容為「老人味」的體味變化。

體味從哪來？不是汗，是這三件事在作怪

竹北昌盛堂中醫診所指出，體味主要來自三大來源。

第一：是皮脂氧化，頭皮、胸背或腋下出油多，加上悶熱或衣物不透氣，容易產生油耗味與悶油感。

第二：是細菌分解，汗液與皮脂在腋下、鼠蹊、足部等處停留太久，經皮膚菌相分解後，會產生脂肪酸與硫化物，讓味道變得更衝、更黏。

第三：是皮膚發炎，過度清潔、刺激性產品或反覆毛囊炎，會破壞皮膚屏障，讓味道變得更難洗掉。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

醫師提醒，年輕人若長期外食、高油高糖、作息混亂或水喝太少，反而更容易提早出現明顯體味。

年輕人也會有「老人味」？常見生活型態地雷

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

中醫師提醒，許多年輕族群的體味問題，其實來自生活習慣：

1.長期外食、高油高糖、重口味：容易加速皮脂氧化，讓味道變得更厚重。

2.愛喝酒、常熬夜：酒精與作息混亂會影響出汗型態，隔天殘味特別明顯。

3.水喝太少：代謝物濃縮，汗味更容易被聞到。

4.腸道菌相失衡：便祕、纖維攝取不足或作息亂，可能讓體味出現悶、濁感。

中醫列「7 類催臭食物」，手搖飲真的中鏢

含硫食物：蒜、洋蔥、韭菜、蔥、花椰菜、高麗菜、甘藍、蘿蔔，容易從呼氣與汗排出，吃完就被聞到。

紅肉與加工肉:牛、羊、豬肉大量攝取；香腸、培根、火腿，代謝負擔高，味道更濃、更持久。

重口味辛香料：麻辣鍋、辣椒、胡椒、咖哩、孜然、沙茶，刺激出汗、放大揮發性氣味。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

高油脂與油炸食物：炸物、濃醬、奶油、重油熱炒，皮脂分泌與氧化加速，容易出現悶油味。

精緻糖與甜飲：手搖飲、含糖飲料、甜點、餅乾、精緻澱粉，血糖波動與發炎增加，菌相更失衡。

酒精：啤酒、烈酒、調酒，代謝物會從汗與呼氣排出，殘味散不掉。

乳製品(部分族群)：起司、全脂乳、奶油，消化吸收較差者，體味可能偏悶臭或帶酸。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

中醫師點名，以下組合最容易把體味推到臨界點：

最容易「一口氣變臭」的催味組合：重油、重口味、酒精、熬夜，四者同時出現，體味幾乎一定會被放大。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

醫師建議的清潔與衣著重點（比狂洗更重要）

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

清潔原則：

原則1：流汗後先用清水沖掉汗與油脂

原則2：使用溫和清潔用品即可

原則3：避免過度去角質或洗到乾、刺、紅

原則4：若腋下、鼠蹊反覆紅疹或毛囊炎，需先處理發炎問題

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

衣著與洗衣重點

重點1：合成纖維、機能衣若易殘味，建議穿一次就洗

重點2：衣物、毛巾務必洗透、完全曬乾

重點3：流汗後 30–60 分鐘內換乾衣，避免汗悶在身上

重點4：鞋襪每日更換，鞋子輪替晾乾

改善體味的生活調整方向（中醫重點）

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

1.飲食：減少酒精、油炸、重口味、蒜洋蔥、含糖飲料的攝取頻率。

2.水分與腸道：尿色偏深代表水分不足；便祕者先調整作息與纖維攝取。

3.作息與運動固定睡眠時間、每週累積約 150 分鐘中等強度運動，有助穩定出汗型態。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#體味 #清潔 #運動 #皮膚 #飲食 #食物 #習慣 #手搖飲 #老人味 #含糖飲料

有一種愛是忍痛轉身：在《陽光女子合唱團》中，看見母親的焦慮與救贖

有一種愛是忍痛轉身：在《陽光女子合唱團》中，看見母親的焦慮與救贖

2026-01-22 22:08


其實，這是一部我期待已久，卻又遲遲不敢輕易翻開的「人生之書」。

電影上映前，看著陳意涵等實力派演員的陣容，我原以為會是一部節奏輕快、充滿幽默與反轉的喜劇。然而，隨著票房破億、口碑發酵，「哭掉一整包面紙」成了觀影後的標配評論。這份強烈的期待，終於在忙碌的教書生活與社群經營間隙中，讓我走進了影廳。

我想看看，那道「陽光」究竟如何照進監獄的鐵窗，又是如何灼熱了每位家長的眼眶。

序幕：眼淚，從那場一歲的慶生開始

電影才開始十分鐘，戲院內的空氣就彷彿凝固了。螢幕上播映著孩子一歲慶生的片段，那樣平凡、那樣純粹的喜悅，卻因為環境的特殊而顯得格外脆弱。

身為家長，那一刻我的眼淚已完全失守。我看著身旁那位平時堅毅的「硬漢先生」，竟然也第一次在影廳裡低頭啜泣。他事後對我說：「因為那是女兒啊！」

那一刻我明白，無論孩子是兒是女，他們都是我們身上掉下來的一塊肉。在電影院的黑暗中，全場此起彼落的吸鼻聲，是家長們最心碎的共鳴——我們心裡想的、念的、在乎的，永遠是那些還在蹣跚學步的孩子。即便生命給了我們最不堪的處境，只要是為了他們好，我們依然會選擇去做那些最不願意的選擇，哪怕那意味著「離別」。

煎熬：每個媽媽心底最深處的焦慮

整部片的核心靈魂無疑是陳意涵。她飾演的角色在面對家暴的黑暗時刻，即便被打得鼻青臉腫、傷痕累累，雙手依然下意識地護著肚裡的孩子。那種母性本能的強悍，對比現實環境的無奈，讓人心痛到無法呼吸。

進入監獄後，在冷冰冰的鐵窗內迎來新生命，那是她唯一的陽光。然而，為了給孩子一個健全的未來，不讓她在充滿標籤的環境中長大，她必須做出人生中最艱難的決定：送養

這份「煎熬」與「糾結」，正是每位母親最不可控的焦慮。當分開的那一刻，孩子聲聲呼喚著「我要媽媽」，那種穿透螢幕的悲鳴，讓我在座位上止不住地抽動。那一幕我不僅是在看戲，而是在感同身受——那種與血脈分離、無法參與孩子成長的痛，是文字難以窮盡的。

救贖：在無可奈何的當下，選擇溫柔地活著

這部電影之所以厲害，除了演員之間互不搶戲的精湛火花，更在於它細膩的敘事節奏。透過合唱團的旋律與精準的剪輯，我們一步步走進這些受刑人的過去。

她們並非生而為惡，更多的是在人生的轉角處，因為無助、因為愛、因為生存，被迫選擇了最不好的方式。或許在那個當下，那是唯一的選擇；或許事後會後悔、會憎恨，但電影溫柔地提醒了我們：「別忘了，我們還有愛人的能力。」

人生總會經歷一些難熬的幽谷，但只要還有愛，就有重新站起來的勇氣。

生命中的陽光，是那些愛過你的人

歌曲之所以動人，是因為旋律承載了淚水，而歌詞療癒了傷痕。 就讓這部電影的主題曲，溫暖今晚的你。即便生命中充滿了不可控的遺憾與難受，但請抬頭看看那些你愛過、以及深愛著你的人，他們就是你生命中，那抹最永恆的陽光。


洪佩瑜「再見的時候 」歌詞

那些愛過的人 現在都好嗎？還記得我吧 不願錯過的人 在心底留下，留下一朵花 開出了思念的枝枒，我最美的年華 緣分會讓相愛的我們，互相牽掛
再見的時候，牽起我的手 看暖暖夕陽，它越過山丘 世界遼闊，我想陪你一起走 可惜時間，它總是先到盡頭

語言魔法師｜謝蓁

語言魔法師｜謝蓁

一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

#電影 #生命 #人生 #陳意涵

尾牙前一定要看！2026抽獎禁忌與中獎技巧全公開，花家黑魔法、娜璉桌布真的有用？

尾牙前一定要看！2026抽獎禁忌與中獎技巧全公開，花家黑魔法、娜璉桌布真的有用？

2026-01-15 11:20
尾牙前一定要看！2026抽獎禁忌與中獎技巧全公開　花家黑魔法、娜璉桌布真的有用？ 圖片來源 :@heartlipped X和花木蘭yt截圖
尾牙前一定要看！2026抽獎禁忌與中獎技巧全公開　花家黑魔法、娜璉桌布真的有用？ 圖片來源 :@heartlipped X和花木蘭yt截圖

尾牙、春酒一到，辦公室空氣就會自動切換成「抽獎模式」：有人假裝佛系，其實手心全是汗；有人嘴上說隨緣，手機桌布早就換好。每年都會出現一批「中獎都市傳說」，2026討論度最高的三大派系，基本上就是花家黑魔法、吉伊卡哇護體、娜璉桌布玄學。以下整理成「９招技巧＋常見禁忌」，讓你在不迷信的前提下，幫自己多加一層心理Buff，至少抽獎那一刻看起來很有料。

2026尾牙春酒抽獎技巧 1：花家黑魔法先開聲，氣勢先贏一半

圖片來源 :花木蘭yt截圖
圖片來源 :花木蘭yt截圖

所謂「花家黑魔法」，最常見版本就是在抽獎前狂聽迪士尼《花木蘭》的歌〈以妳為榮〉，不少網友分享「聽完就中」的神奇經驗，甚至連便利商店都跟上話題，宣布店內不定期播放。實戰用法很簡單：抽獎前10到15分鐘，戴耳機、開單曲循環，讓自己進入「祖先都站我這邊」的自信狀態。

2026尾牙春酒抽獎技巧 2：娜璉桌布玄學，2026新一代「美輪明宏都市傳說」

如果你聽過當年「美輪明宏桌布之亂」，那你已經懂這種玩法的精髓：用一張照片，替自己建立「我今天會走運」的心理暗示。

而2026最紅的新主角，正是TWICE林娜璉。台灣媒體整理了大量網友回報，把手機桌布換成娜璉照片後，抽獎、發票、搶票都變順的案例，甚至出現「娜璉玄學」這種稱號。

圖片來源 :@heartlipped
圖片來源 :@heartlipped

實戰建議：抽獎當天才換也行，但請別邊換邊大喊「我一定會中」，低調一點更有儀式感。

2026尾牙春酒抽獎技巧 3：吉伊卡哇要帶哪隻？「吉祥物」這個語感就是主打

吉伊卡哇派的核心不是科學，是「可愛帶來好心情」。社群上確實有人分享帶著吉伊卡哇娃娃或吊飾去開會、去抽獎，結果真的中到獎金，還出現借同事接力沾喜氣的故事。

要問帶哪隻？最通用的答案就是：帶你最喜歡、最想被它守護的那隻。若你想更「諧音派」一點，優先選名字聽起來就很吉利、很討喜的角色，讓自己一路心情穩、笑容穩、氣場也穩。

圖片來源 :女子漾編輯拍攝
圖片來源 :女子漾編輯拍攝

2026尾牙春酒抽獎技巧 4：抽獎前的「禁忌」第一條：不要先講衰話、也不要先自我詛咒

很多人抽獎前會習慣性說「我一定不中啦」「我很衰啦」，這句話最可怕的點不在玄學，而在於它會讓你整個人縮起來。尾牙抽獎其實很吃現場狀態：你越緊張越彆扭，越容易在被叫到名字時反應慢半拍。所以禁忌不是神鬼，是你自己先把自己送走。把口頭禪改成「隨緣，但我今天狀態很好」，就夠了。

2026尾牙春酒抽獎技巧 5：抽獎前的「禁忌」第二條：別急著炫耀你的準備

你可以換桌布、可以聽神曲、可以口袋放小吊飾，但請不要一到會場就昭告天下「我今天準備齊全等著中」。這不是怕被破法，是避免變成全場焦點後給自己壓力，或讓同事起鬨、把你推到尷尬位置。低調，才是最強的幸運濾鏡。

2026尾牙春酒抽獎技巧 6：馬年穿搭小心機，用「土色系」把火氣壓穩

2026是馬年，社群也流行把生肖五行跟穿搭連在一起：用土色系去平衡火氣，讓整體氣場更穩。

你不需要全身卡其到像在荒野求生，只要在外套、包包、鞋、眼影或指甲選一個「大地色細節」，就能達成「看起來很會」的效果。

2026尾牙春酒抽獎技巧 7：紅色不是只能紅內褲，紅色小物更適合社畜日常

尾牙的紅色梗每年都會被玩到爛，但它之所以不退流行，是因為它真的很適合拍照、也很適合營造「喜氣上身」的狀態。比起走極端路線，你可以選一個「不會尷尬又看得出有準備」的紅色小物，例如紅色髮夾、紅色指甲、紅色耳環，或紅色手機殼的一角。可以戴上vacanza全系列飾品皆採用低敏925純銀製作，以「實踐馬」與「招財喵」為領銜主角紛紛躍上項鍊，輕鬆融入日常穿搭，祈願耳飾再加碼推出「財富雞」、「結緣兔」、「汪旺犬」，集結戀愛、財富、以及好人緣祝福！系列更推出周邊御守，繡上yeeee pottery品牌小標，配合金、木、水、火、土五行元素推出五款御守香氛包，相生相剋，萬物平衡，恰恰與陶藝家李亭儀的心意相通，期許面對新的一年，達成所有的目標之前能提醒自己好好休息，平衡生活與理想。

vacanza 攜手歡樂陶一家陶藝工作室（yeeee pottery），以全新靈感「我的願望小福獸 Let your wish stay」延伸經典「祈願生肖系列」。圖片來源：vacanza　提供
vacanza 攜手歡樂陶一家陶藝工作室（yeeee pottery），以全新靈感「我的願望小福獸 Let your wish stay」延伸經典「祈願生肖系列」。圖片來源：vacanza　提供

vacanza 攜手歡樂陶一家陶藝工作室（yeeee pottery），以全新靈感「我的願望小福獸 Let your wish stay」延伸經典「祈願生肖系列」。圖片來源：vacanza　提供
vacanza 攜手歡樂陶一家陶藝工作室（yeeee pottery），以全新靈感「我的願望小福獸 Let your wish stay」延伸經典「祈願生肖系列」。圖片來源：vacanza　提供

2026尾牙春酒抽獎技巧 8：手寫紅字許願法，讓你抽獎時更專注

有一派玩法是「手寫紅字」，例如把想中的獎項或金額用紅筆寫在小紙條上，當成口袋護身符，主打偏財運加成。用更現代的角度看，它其實就是「具象化目標」：你越清楚自己想要什麼，越不容易在抽獎過程心態崩壞、越能保持穩定。

2026尾牙春酒抽獎技巧 9：抽獎前先把「名字辨識度」拉滿

這招很務實：尾牙現場常常音響炸裂、主持人語速快，名字又容易撞音。你可以在抽獎前就把座位、動線、上台路線想好；如果公司允許名牌、桌牌，讓自己的識別更清楚也更好。這不算玄學，是降低「叫到你卻沒反應」這種社死風險。

《何百芮的地獄毒白》圖片來源:官方
《何百芮的地獄毒白》圖片來源:官方

#紅色 #娜璉 #禁忌 #分享 #吉伊卡哇 #年終尾牙

醫師真的不敢吃！夜市「3類美食」被點名健康殺手　它竟是第一類致癌物

醫師真的不敢吃！夜市「3類美食」被點名健康殺手　它竟是第一類致癌物

2026-01-19 16:39
醫師真的不敢吃！夜市「3類美食」被點名健康殺手　它竟是第一類致癌物...。圖片來源：臺中觀光旅遊網Taichung Tourism
醫師真的不敢吃！夜市「3類美食」被點名健康殺手　它竟是第一類致癌物...。圖片來源：臺中觀光旅遊網Taichung Tourism

台灣夜市文化聞名國際，炸物、香腸、手搖飲幾乎成為許多人日常生活的一部分，但在享受美食的同時，潛藏的健康風險也逐漸受到醫界關注。減重專科醫師陳威龍近日透過影音平台分享臨床觀察，直言有三類食物是多數醫師私下「能避就避」，其中加工肉品更已被世界衛生組織認定為第一類致癌物。

圖片來源：聯合報系資料照
圖片來源：聯合報系資料照

陳威龍指出，醫師並非對夜市小吃有偏見，而是長期在門診中看到相關疾病的累積後果，才會對某些飲食選擇格外謹慎。以下整理三類「健康殺手」。

1. 加工肉品：已被列為「第一類致癌物」

香腸、熱狗、培根、火腿等加工肉品，在夜市與日常飲食中十分常見，但其健康風險已有明確科學證據支持。世界衛生組織轄下的國際癌症研究機構（IARC）早已將加工肉品列為第一類致癌物，代表「有充分證據顯示會對人類致癌」。

圖片來源：聯合報系資料照
圖片來源：聯合報系資料照

醫學研究顯示，每天只要多攝取約50公克的加工肉品，罹患大腸癌的風險就會上升約18%。陳威龍解釋，這類食品多含亞硝酸鹽作為防腐劑，經高溫燒烤、油炸或煙燻後，容易生成亞硝胺等致癌物質，長期攝取會對腸胃道造成慢性刺激。

50克 的加工肉品約等於一條熱狗或半條大香腸

2. 油炸食物：不只熱量高，還影響血管與代謝

炸雞排、鹹酥雞、薯條、甜不辣，是不少民眾逛夜市的固定選項，但油炸食物的問題不僅在於熱量。陳威龍指出，油脂在高溫反覆使用的過程中會氧化，產生反式脂肪與多種氧化物質，這些成分與心血管疾病、高血壓、血脂異常及第二型糖尿病密切相關。

圖片來源：臺中觀光旅遊網 Taichung Tourism
圖片來源：臺中觀光旅遊網 Taichung Tourism

相關研究也發現，經常攝取油炸食品的人，罹患心血管疾病與代謝症候群的比例，明顯高於飲食較清淡族群。

3. 含糖飲料：被低估的「癌症推手」

手搖飲文化盛行，全糖珍珠奶茶、汽水與調味飲料，往往在不知不覺中讓糖分攝取超標。陳威龍指出，一杯含糖飲料的糖量，經常就已超過世界衛生組織建議的每日攝取上限。

圖片來源：photoAC
圖片來源：photoAC

國外研究顯示，每天飲用兩杯以上含糖飲料，與肥胖、第二型糖尿病及多種癌症風險上升具有明顯關聯。長期高糖飲食容易引發胰島素阻抗與慢性發炎反應，不僅干擾全身代謝與心血管健康，也會提高至少13種癌症的發生機率。

陳威龍強調，並非要求民眾完全拒絕夜市美食，而是提醒飲食頻率與選擇的重要性。若想降低健康風險，可優先選擇原型食物，避免加工肉品；烹調方式上盡量以煮、燙、烤取代油炸；飲料則以無糖茶、水為主。

「醫生不吃，通常不是因為不好吃，而是因為太清楚長期後果。」陳威龍直言，真正需要調整的不是一餐，而是長期飲食習慣。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#飲食 #癌症 #食物 #夜市 #手搖飲 #健康風險 #加工肉品

20歲單身女「肛門凸一顆」沒性行為竟染菜花！　醫師提醒：HPV 不只靠性接觸　這些環境也藏風險

20歲單身女「肛門凸一顆」沒性行為竟染菜花！　醫師提醒：HPV 不只靠性接觸　這些環境也藏風險

2026-01-23 12:30
圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

一名 20 歲女大生近日發現肛門口有疑似「突起物」，原先被判斷為痔瘡治療未見改善，轉診後經醫師進一步檢查確診為由 人類乳突病毒（HPV）感染所致的尖銳濕疣（俗稱菜花）。令她困惑的是，自己從未發生性行為、沒有男朋友，醫師分析後指出，除了性接觸之外，HPV 也可能透過環境間接接觸感染，如公共泡湯、三溫暖等環境存在潛在風險。

健康管理部醫療副主任、家醫科醫師柳朋馳《健康e起聊》節目中分享收治過的個案。

圖片來源：截攝自健康e起聊
圖片來源：截攝自健康e起聊

這名護理系女大生因肛門口出現不明突起物求醫，最初在一般診所被判讀為痔瘡並開藥膏治療，但使用 2 週後症狀沒有改善。轉而至醫院就診後，醫師透過詳細檢查確認該突起是由 HPV 感染形成的「菜花」（尖銳濕疣）。一般而言，菜花是由 HPV 低危型病毒（尤其是 HPV6、11 型）引起，常見於生殖器或肛門周圍。

未有性行為也可能感染？醫師解釋潛伏與間接風險

醫師指出，HPV 的傳播主要以直接肌膚接觸為主，但並非唯一途徑。HPV 病毒可以通過共用設備、公共場所及物體表面接觸感染，特別是在皮膚有微小破損或潮濕環境下較容易發生。HPV 的潛伏期可能長達數月甚至更久，感染時間與感染源可能並不在症狀發現的當下。

醫師提防「高風險公共場所」與日常衛生

公共場所的潮濕環境、裸湯座椅、按摩設備等。如果免疫力低或局部皮膚微小損傷存在，環境中的病毒也可能趁虛而入。 圖片來源：pinterest
公共場所的潮濕環境、裸湯座椅、按摩設備等。如果免疫力低或局部皮膚微小損傷存在，環境中的病毒也可能趁虛而入。 圖片來源：pinterest

醫師特別提醒，部分公共場所如裸湯、更衣室衛浴座椅、濕滑地板、共用毛巾或吹風機等設備，都可能成為 HPV 或其他皮膚病毒的間接接觸點。若身體有傷口、抵抗力低下或長時間停留於潮濕環境，感染風險可能提高。醫師建議使用公共設施後應做好個人清潔、避免直接與設備接觸、必要時自備毛巾等物品，以降低感染機會。

HPV 病毒與多數細菌一樣，對肥皂水相當敏感。即使外出無法隨身攜帶拖鞋，在使用公共衛浴或公共設施後，仍建議第一時間以肥皂水清洗曾接觸的皮膚部位；回到自己房間或住家後，再進行一次完整沖洗，多一道清潔程序，就能大幅降低病毒殘留與感染風險，將威脅降到最低。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

治療與追蹤：病毒無法一次根除

HPV 菜花的治療目標是去除可見病灶，治療包括外用藥膏、電燒、冷凍或手術等方法，但病毒本身無法完全根除。即便病灶消失，若免疫力下降仍可能復發。醫師建議患者治療後規律追蹤、注意身體變化與免疫健康管理。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

HPV 不只「性行為才會得」——了解真正風險

健康醫療網呼籲 要破解錯誤迷思

儘管性接觸是 HPV 傳染的主要路徑，醫學也指出病毒能透過皮膚黏膜接觸傳播；但不代表接觸物品就必定感染。根據查核報告指出，HPV 在物體表面可檢出病毒 DNA，但實際透過馬桶等普通接觸感染的機率極低，而最重要的是接觸到皮膚黏膜的部位才有風險，且絕大多數 HPV 感染仍是透過親密接觸傳播。

謹記HPV預防3關鍵　即使已有性行為預防仍不晚

維持安全性行為確實可以減少HPV感染風險，民眾應謹記HPV預防3關鍵：

1、安全性行為

2、女性定期抹片檢查

3、男女依醫囑接種HPV疫苗

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#皮膚 #身體 #清潔 #分享 #迷思 #馬桶 #菜花 #免疫力 #HPV #健康常識

18+