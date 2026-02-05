CAR-T 免疫治療迎戰「2大最惡血液腫瘤」，台灣治療成效驚艷國際：患者一年存活率近九成

潮健康／林昱彣

CAR-T 免疫治療納健保滿週年 台灣治療成效驚艷國際

自 112 年 11 月起，中央健康保險署正式將 CAR-T 細胞免疫治療納入健保給付範圍，截至今年 1 月底，已有 90 例個案獲得健保給付資格，每位患者平均819萬元、總計近7.3億元的藥費，全數由健保支持。中華民國血液及骨髓移植學會葉士芃理事長表示，隨著我國的治療人數持續累積，學會的追蹤研究更是發現，本土治療成效整體表現優於全球臨床試驗結果，再次向國際證明我國醫療體系的臨床實力。

中華民國血液病學會柯博升理事長則指出，急性淋巴性白血病（Acute Lymphoblastic Leukemia,下稱ALL）以及瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤（Diffuse Large B Cell Lymphoma, 下稱DLBCL）患者若發生復發、治療反應不佳，治療就會變得棘手，所幸今日已有CAR-T細胞免疫治療，可幫助患者爭取長期控制疾病、治癒希望。

不只求存活更要活得好！ 助攻成人血癌患者回歸正軌

衛生福利部石崇良部長與衛生福利部中央健康保險署張禹斌副署長共同指出，CAR-T細胞免疫治療是我國高單價癌症藥品獲得健保給付的先例，屬於「25 歲以下ALL」及「成人DLBCL」患者，經過兩線標準治療後，若仍治療反應不佳或發生復發，即有機會申請健保給付。

癌症希望基金會董事靳秀麗表示，CAR-T 細胞免疫治療納入健保，讓更多血液癌症病人得以跨過治療門檻，也象徵治療目標從「活下來」走向「活得更好」。隨著先進治療提升存活率，癌友在康復後仍面臨重返家庭與職場的多重挑戰，基金會長期從癌友實際需求出發，透過實體諮詢、衛教工具與心理諮商等多元化的支持服務，陪伴癌友在治療之後，穩健回到生活軌道。

在健保給付逾兩年、即將邁向百例里程碑之際，特別感謝各地醫學中心與醫護人員，不僅快速掌握CAR-T細胞免疫治療的技術，加速成立尖端的細胞免疫治療實驗室，讓北中南東各地的患者均有望就近治療；同時也展現治療成熟度、持續精進醫療技術，讓我國的治療成績超越臨床研究。健保制度也將持續朝提升用藥可近性及依實證療效給付的方向邁進。

「2大最惡血液腫瘤」來勢洶洶！ 醫：發病極快勿輕忽疲勞警訊

最新《112 年癌症登記報告》顯示，白血病與非何杰金氏淋巴瘤，在男性癌症死亡原因中，分別高居第九與第十名；女性則排行第十一名與第十名。其中，兩大癌症中的急性淋巴性白血病以及瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤，對國人的健康威脅更是不容小覷。柯博升理事長表示，前者主要發生於兒童族群，而後者則多見於中高齡患者。

兩種血液惡性腫瘤在疾病初期，常因症狀不明顯，而被誤認為單純疲勞、或是一般的腰痠背痛，導致延誤就醫時機；然而，兩大血液疾病的病程發展可能相當快速，患者從健康狀態到發病可能只要短短幾週的時間，且在發病後就需要立即住院治療，若未及時接受治療，極可能對生命造成嚴重威脅。

柯博升理事長指出，確診後患者無須過度焦慮，在CAR-T細胞免疫治療獲得藥證前，台灣急性淋巴性白血病與瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤的治療，已累積深厚臨床經驗，整體治療成果具備國際水準。醫師能依患者疾病風險分類，靈活運用化學治療、標靶藥物、幹細胞移植等治療方式。根據臨床觀察，在第一線高劑量化療合併標靶治療後，約有8至9成的急性淋巴性白血病患者，以及6至7成的瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤患者，能夠達到良好的疾病控制效果。

一線治療失效怎麼辦？ 多元新興療法助攻、精準打擊癌細胞

「過往針對復發或是療程反應不佳的患者，治療往往會變得相當棘手！」柯博升理事長進一步說明，一旦患者在第一線治療後復發或對治療反應不佳，後續治療難度將大幅提升，復發、死亡風險亦隨之攀升。以兒童ALL為例，約有1至2成病童在初始治療後復發或治療失敗，而其中高達5至7成，無法存活超過五年，許多孩子甚至來不及長大成人。

若再看到DLBCL，約有半數病患在第一線化療後復發或治療無效，此類患者中約有7至8成難以跨越五年存活門檻，長期以來始終是血液腫瘤治療上的重大挑戰。所幸，今日健保已給付多元的新興治療，如： CAR-T 細胞免疫治療、雙特異性抗體藥物、抗體藥物複合體，醫師可依據病友狀況、風險程度分級，為其打造個人化療程。

台灣 CAR-T 存活率超車國際！ ALL 患者一年存活率高達87%

葉士芃理事長指出，自110年以後，台灣正式邁入 CAR-T 細胞免疫治療新時代，長期受限於治療選擇的血液癌症，終於迎來關鍵突破。 CAR-T 細胞免疫治療兼具基因工程、細胞治療與免疫科技。其屬於高度客製化的療程，目前符合健保執行條件的醫療院所共有9家，包含：臺大醫院、臺大癌醫、林口長庚、中國附醫、北榮、亞東、中榮、高醫附醫、花蓮慈濟。

「大型臨床試驗結果顯示，接受治療後，急性淋巴性白血病患者的一年存活率可達 77.1%，瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤亦有 48.2%，為過往幾乎沒有積極治療選項的患者，帶來延長生命，甚至爭取治癒的全新可能！」葉士芃理事長強調，除了國際大型臨床研究數據，真實反映台灣醫療環境的治療成果同樣關鍵。

因此，中華民國血液及骨髓移植學會持續追蹤國內患者接受 CAR-T 細胞免疫治療後的實際存活表現。結果顯示，相較國際臨床試驗，我國急性淋巴性白血病患者一年存活率再提升 10.4%，達到 87.5%；瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤患者亦增加 16%，攀升至 64.2%。數據每有增幅，就意味著有更多家庭免於破碎，也代表患者距離走出疾病陰霾、重新掌握人生的希望，又更近了一步。

CAR-T 治療邁向百例里程碑！ 醫界盼優化照護攜手癌友重生

最後，葉士芃理事長指出， CAR-T 細胞免疫治療即將邁入百例的里程，除了治療人數的累積，更代表台灣在高難度細胞治療領域，在已建立起成熟而穩健的醫療體系以及支持系統。從健保支持，再到跨專業團隊合作、照護流程標準化、醫療人員持續訓練與品質把關，都是支撐治療成果的關鍵基礎。

「這些來自臨床現場的真實治療成績，不僅實際嘉惠國內病人，持續提升整體照護品質；透過國際交流，也讓台灣的醫療實力，能在國際舞台上發光發熱！」葉士芃理事長表示，中華民國血液及骨髓移植學會將持續深耕在地、並將經驗分享給各國專家，讓台灣累積的臨床經驗，成為連結世界的力量，並為更先進的治療觀念，讓我國臨床治療能夠持續接軌國際。

延伸閱讀：

細胞治療終落地：CAR-T細胞免疫治療獲健保給付 點燃血癌及淋巴癌新生機

淋巴瘤復發剩半年可活？ 三線免疫治療「雙特異性抗體」納健保，每年可省4百萬藥費

原文出處：CAR-T 免疫治療迎戰「2大最惡血液腫瘤」，台灣治療成效驚艷國際：患者一年存活率近九成