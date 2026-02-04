仍讓人心痛！大S辭世一週年，韓綜來台拍下具俊曄近況、醫師說破致命關鍵。圖片來源：IG @hsushiyuan

大S（徐熙媛）於2025年2月2日在日本旅遊期間因流感併發肺炎不幸離世，消息震撼華語演藝圈，也讓外界至今仍難以釋懷。如今事件屆滿一年，南韓KBS紀實節目《名人生老病死的秘密》專訪大S丈夫具俊曄，並首度公開他在喪妻後的真實狀態，同時透過醫學觀點解析徐熙媛離世的關鍵病因。

低調守候一年，具俊曄幾乎天天上山追思

大S辭世後，具俊曄長時間保持低調，幾乎未再對外公開露面或接受媒體訪問。外界僅能從零星報導與畫面得知，他大多時間留在台灣，生活重心圍繞在追思與陪伴上。過去一年來，他多次被目擊前往新北市金寶山玫瑰園，幾乎天天上山守在墓前。

大S雕像揭幕儀式。圖片來源：聯合報系資料照(記者沈昱嘉／攝影)

韓綜節目畫面中可見，具俊曄每回前往墓園前，會先準備早餐與簡單供品帶上山，抵達後先行跪拜禮，隨後打開平板電腦，輪播大S生前的照片，一邊看著畫面、一邊靜靜進食，長時間停留不語。

圖片來源：截自YT @KBS 셀럽병사의 비밀

韓綜來台專訪，首度公開具俊曄近況

南韓KBS紀實節目《名人生老病死的秘密》在大S辭世滿一週年前夕，特別來台拍攝，並以專題形式紀錄具俊曄的近況。節目並未安排正式訪談，而是跟隨他的日常行程，以長時間觀察的方式，呈現他在喪妻後的真實狀態，這也是具俊曄在妻子離世後，首度同意透過鏡頭讓外界看見他的生活樣貌。

圖片來源：截自YT @KBS 셀럽병사의 비밀

節目於近日播出，同時透過官方YouTube頻道釋出預告片段，除了拍下具俊曄在墓園追思的畫面，也穿插回顧兩人從相識、重逢到結為夫妻的情感歷程，成為節目中最令人鼻酸的段落之一。

圖片來源：截自YT @KBS 셀럽병사의 비밀

具俊曄一句話哽咽、主持人當場潰堤

節目主持人張度練在棚內轉述拍攝過程時透露，拍攝當天山區天氣不佳，細雨不斷，製作團隊原本擔心具俊曄可能因天候取消行程，沒想到他仍如約上山。當工作人員關心天候狀況時，他僅淡淡回應：「還是得來，熙媛比我更辛苦，她躺在那裡……」話說到一半便情緒潰堤，無法再繼續說下去。

圖片來源：IG @hsushiyuan

節目描述，具俊曄在墓前停留許久，有一段時間幾乎沒有說話，所有回應都只剩下眼淚。張度練轉述，拍攝過程中節目組曾嘗試與具俊曄進行對話，但他幾乎沒有辦法用語言回應提問。她形容，當下所有情緒都寫在他的表情與眼淚中。由於具俊曄事前已向節目組表達，希望不要將自己過於脆弱的模樣呈現在鏡頭前，因此整段拍攝並未進行正式訪談，只保留必要的紀錄畫面。拍攝結束前，他僅簡短提醒，希望仍關心大S的人，能持續記得她。

醫師說明病程 「想回家」成為大S最後心願

節目也整理並呈現大S生前最後一段時間的行程脈絡。來賓指出，S家於去年1月下旬前往日本旅遊，大S抵達後不久便出現發燒與全身不適等症狀，初期嘗試在飯店休息並以泡湯方式舒緩，但身體狀況未見改善，隨後緊急就醫。由於肺炎惡化速度快，當地醫療團隊建議轉送醫療資源更完整的醫院。

大S雕像揭幕，具俊曄(右二)全程陪著S媽。記者沈昱嘉／攝影 沈昱嘉

來賓轉述，大S在住院期間因身處異地感到不安，曾向家人表達希望返台治療的想法，家屬評估後隨即安排返台行程。然而，就在2月2日下午前往機場途中，她突然發生心臟驟停，經緊急送醫搶救十多個小時後，仍不幸離世。

針對病程發展，節目邀請耳鼻喉科專科醫師李洛俊（이낙준，音譯）進行專業說明。醫師指出，大S的病情急轉直下，並非單一感染所致，而是與其過往健康狀況高度相關，包括先天性心臟疾病，以及生產期間曾出現的妊娠相關併發症。李洛俊說明，對於有心臟基礎疾病的患者而言，一旦遭遇病毒感染，併發症的風險與嚴重程度，往往與一般人不同，這也是病情迅速惡化的重要原因之一。