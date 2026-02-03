2026-02-03 17:07 女子漾／編輯許智捷
流感新增死亡個案！4 歲童併發腦炎住院 醫示警「別再當感冒」
疾病管制署今（3）日公布最新流感疫情週報，統計今年 1 月 27 日至 2 月 2 日，全台新增流感併發重症 25 例，其中 18 例感染 A 型 H3N2 病毒，另新增 1 例死亡個案。疾管署指出，目前社區流行病毒仍以 A 型 H3N2 為主，雖尚未正式進入流行期，但隨著春節返鄉與聚餐活動增加，疫情不排除在年後出現明顯升溫。
疾管署說明，新增的 1 例流感死亡個案為感染 A 型 H3N2 的高風險族群，具慢性病史，且未接種本季流感疫苗，屬於典型的流感併發重症死亡案例。疾管署也在今日記者會中特別點名一名南部 4 歲男童流感併發腦炎的重症案例，強調該案病程發展快速、變化劇烈。
4 歲男童流感併發腦炎 數日內急轉直下
疾管署防疫醫師羅一鈞指出，該名 4 歲男童過去無慢性病史，往年皆有接種流感疫苗，但本季未接種。男童於 1 月中旬 出現咳嗽、流鼻水等症狀，初期被當作一般感冒治療，未料數日後病情急轉直下。
男童隨後高燒至攝氏 40 度，並出現 嗜睡、全身抽搐、意識改變 等神經學症狀，緊急送醫後確診為 流感併發腦炎，隨即收治加護病房（ICU）治療。經約 兩週密集治療，病況逐漸穩定，意識已恢復清楚，目前已轉出加護病房，在普通病房持續觀察治療。
檢驗結果顯示，男童感染病毒為 A 型 H3N2。
羅一鈞提醒，幼童感染流感後若併發腦炎，病程進展非常快速，與一般感冒或單純流感明顯不同。家長若發現孩子出現 「抽搐、意識不清、異常嗜睡」 等情形，應視為重症警訊，不可在家觀察，須立即送往大型醫院就醫，以免錯失治療時機。
重症 84% 未打疫苗 疾管署再籲儘速接種
疾管署統計，本週新增的 25 例流感併發重症個案中，有 21 例未接種本季流感疫苗，未接種率高達 84%。疾管署指出，目前流行的 A 型 H3N2 病毒株與本季疫苗株吻合度高，接種疫苗仍可有效降低重症與死亡風險。
春節前未進流行期 年後恐出現「補漲」
在整體疫情趨勢方面，疾管署表示，今年是自 2013 年以來（排除新冠疫情期間），罕見在農曆春節前仍 尚未正式進入流感流行期 的一年。監測顯示，目前社區分離的流感病毒中，約 7 至 8 成為 A 型 H3N2。
羅一鈞指出，雖然目前疫情仍處低點，但春節期間返鄉、旅遊與聚餐頻繁，病毒傳播風險勢必上升，預估春節後、約 2 月中下旬，疫情可能出現「補漲」現象，門急診就診人次與重症病例皆可能同步增加。
流感怎麼預防？疾管署重點提醒
1. 盡快接種流感疫苗
疾管署指出，本季流行的 A 型 H3N2 與疫苗株吻合度高，接種疫苗可有效降低重症與死亡風險，尚未接種者應儘速補打。
2. 出現重症警訊立即就醫
若有高燒不退、抽搐、意識不清、異常嗜睡等症狀，可能為流感併發重症，切勿在家觀察，應立刻送大醫院。
3. 春節後提高防護
春節期間人流頻繁，疾管署預估年後疫情恐升溫，出入公共場所應戴口罩、勤洗手，有症狀時避免外出與接觸他人。
疾管署再次呼籲，尚未接種本季流感疫苗的民眾，特別是 幼童、長者、慢性病患者等高風險族群，應儘速完成接種；若出現高燒不退、呼吸困難、抽搐、意識改變 等警訊，務必及早就醫，以降低流感併發重症風險。
