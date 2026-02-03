2026-02-03 11:04 潮健康
尾牙聚餐熱鬧背後的健康考驗：專家提醒留意飲食與作息負擔
每到歲末年終，不少企業會舉辦尾牙活動，慰勞員工一整年的辛勞。餐桌上常見豐盛菜餚、重口味料理與飲酒應酬，現場氣氛熱絡、笑聲不斷；然而，在享受歡聚時光的同時，身體也可能默默承受較高的代謝調節壓力。
富康活力藥局健康管理師吳侑容指出，尾牙聚餐本身是重要的交流與感謝時刻，但高油脂、高熱量飲食加上飲酒應酬，容易在不知不覺中增加身體負擔。若能在聚餐前後適度調整飲食內容與生活作息，仍可在歡慶之餘，兼顧身體的平衡與狀態調整。
尾牙聚餐常見的飲食挑戰
尾牙料理多樣且份量充足，在熱鬧氣氛下，以下幾種情況特別容易在不知不覺中增加身體負擔：
- 大魚大肉與高油脂菜色
年節宴席常以油炸、紅燒、勾芡料理為主，若長時間攝取高油脂食物，容易造成消化與代謝壓力。
- 重口味調味與高鈉飲食
為了提升風味，菜餚多半偏鹹、偏重，鈉攝取量增加，可能影響體內平衡。
- 精製澱粉比例偏高
白飯、麵食與勾芡湯品常同時出現，若份量偏多，容易造成餐後負擔。
- 飲酒與應酬頻繁
尾牙場合常伴隨敬酒文化，酒精需經由肝臟代謝，當攝取量增加時，代謝器官的工作量也隨之提高。
- 不知不覺攝取過量
聚餐時間拉長、聊天氣氛輕鬆，容易比平常吃得更多，在不自覺中攝取超過平日所需的份量。
- 作息延後、睡眠不足
尾牙活動結束時間較晚，影響入睡時段，而睡眠本身是身體修復與調整的重要階段。
專家觀點：大餐後的調整更關鍵
健康管理師吳侑容表示肝臟是負責多項代謝功能的重要器官，當飲食攝取量突然增加、酒精與油脂同時進入體內時，身體在短期內需要處理較多營養與酒精的狀態。與其事後過度補救，不如在生活中建立穩定的飲食與作息節奏，幫助身體逐步回到平衡狀態。
她也提醒，若尾牙、聚會接連數天，更應留意飲食內容與休息時間，避免負擔長時間累積，讓身體出現疲勞感。
尾牙後的飲食與營養調整方向
在節慶聚餐後，部分族群會關注是否能透過飲食與營養補充，協助日常生活節奏回到較為平衡的狀態。健管師指出，部分營養素在日常飲食中與能量代謝相關，可作為飲食管理的輔助方向。
例如：維生素B群參與碳水化合物、脂肪與蛋白質的能量轉換，在飲食攝取量增加或有飲酒情況時，身體對其需求也可能隨之提高；而部分植物來源營養素（例如：薑黃素、朝鮮薊、枳椇子、芝麻素、五味子等），常見於營養與生活調整相關研究的討論中，部分族群會基於飲食管理需求，將其作為日常保健選擇之一，但實際感受仍因個人狀況而異。
健管師也提醒，保健品補充並非取代正常飲食與作息，而是作為均衡飲食的一環，仍須搭配良好生活習慣，才能發揮其價值。
尾牙過後的生活調整6大重點
- 補充膳食纖維
聚餐後可增加蔬菜、全穀類與水果攝取，提升飽足感並維持腸胃蠕動順暢。
- 選擇清淡飲食
減少油炸、勾芡與重口味料理，讓消化與代謝有時間恢復。
- 維持七分飽
留意餐點份量、放慢進食速度，有助避免不知不覺吃過量。
- 補充足夠水分
分次補充水分，協助日常代謝並減少高鈉飲食帶來的負擔。
- 增加日常活動量
飯後散步、輕度運動都有助於促進血液循環與代謝。在體力允許下，可逐漸恢復每週有氧與肌力活動。
- 放鬆心情、循序調整
尾牙後不必過度自責，維持穩定作息與正向心態，更有助長期健康管理。
歡慶之餘，也別忽略身體訊號
尾牙象徵一年的圓滿與感謝，聚餐凝聚情感無可取代，但身體也會反映生活型態的變化。透過正確飲食觀念與適度調整生活節奏，才能在享受節慶氛圍的同時，為新的一年維持良好狀態。
免責聲明：本文為健康資訊與生活管理觀念分享，非作為醫療診斷或替代治療依據。
延伸閱讀：