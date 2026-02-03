潮健康／林昱彣 綜合報導

2026年首例漢他病毒現蹤！ 7旬翁「呼吸喘」急診確診亡

歲末年終將至，正值民眾進行大掃除的旺季，但清理家中死角時，務必當心「鼠患」帶來的致命危機。衛福部疾管署於今（2026）年1月30日公布國內今年首例「漢他病毒症候群」確診死亡病例。該名個案為北部70多歲男性，發病短短數日便因敗血症併發多重器官衰竭離世。疾管署示警，漢他病毒為人畜共通傳染病，人類吸入帶有病毒的空氣微粒即可能感染。

根據疾管署公布資料顯示，該名70多歲男性本身具慢性病史，潛伏期間並無國外旅遊史。個案於1月上旬開始出現呼吸喘、發燒及腸胃道症狀至急診就醫；然而隔日症狀加劇，再次前往急診並收治於加護病房。遺憾的是，患者病情未見改善，於1月13日因敗血症合併多重器官衰竭死亡，經檢驗確診為漢他病毒症候群。

疫調發現，該個案主要活動地點為住家，家屬表示家中曾有老鼠活動與鼠跡。相關單位前往個案住家周邊及活動地進行捕鼠作業，共捕獲4隻老鼠，其中2隻經檢驗呈現「漢他病毒抗體陽性」。目前地方衛生單位已對同住家人進行採檢，結果均為陰性。

漢他病毒是什麼？ 吸入「鼠尿微粒」就可能中鏢

漢他病毒（Hantavirus）屬於布尼亞病毒科（Bunyaviridae），是一種人畜共通傳染病。疾管署指出，病毒在自然界的傳播宿主為鼠類，不同型別的漢他病毒有其特定的宿主（如溝鼠、屋頂鼠等）。人類主要透過以下途徑感染：

1.呼吸感染：為最主要傳染途徑。當帶有病毒的齧齒類動物，其尿液、糞便或唾液乾燥後，病毒會隨著空氣微粒飄散（Aerosol），人類一旦吸入即可能受感染。

2.接觸感染：接觸遭到病毒汙染的空氣微粒、物體，或直接接觸帶病動物的分泌物。

3.咬傷感染：被帶有病毒的齧齒類動物咬傷。此途徑相比前二者較為少見。

值得注意的是，目前美國境內尚無人傳人的報告；唯有在阿根廷發現的「安地斯病毒」（Andes virus）曾有流行病學調查顯示可能具人傳人能力，但整體而言，漢他病毒極少在人與人之間傳播。

「出血熱」 vs 「肺症候群」 漢他病毒兩大症狀一次看懂

感染漢他病毒後，依據臨床症狀與病程，主要可分為兩大類群，第一類是漢他病毒出血熱併腎症候群（HFRS），主要流行於亞洲和歐洲。典型症狀包括突發高燒、下背痛、皮膚或黏膜出血（瘀斑）、以及腎臟功能異常。根據疾管署《漢他病毒症候群工作手冊》，其病程可細分為五期：

1.發燒期：持續3-7天，伴隨頭痛、劇烈腹痛或下背痛、視力模糊。

2.低血壓期：退燒後突發低血壓，可能導致休克。

3.寡尿期：持續3-7天，恐發生急性腎衰竭。

4.利尿期：尿量每天可達3-6公升，需注意脫水。

5.恢復期：症狀逐漸改善。

值得注意的是，HFRS的致死率約為5-15%，死亡案例多發生在低血壓期或寡尿期。

第二類則是漢他病毒肺症候群（HPS），主要流行於美洲。早期症狀與流感相似，如疲倦、發燒、肌肉痠痛（特別是大腿、臀部、背部）。HPS病程進展迅速，發病數天後可能出現咳嗽、呼吸急促，並引發肺水腫與呼吸衰竭。美國CDC資料顯示，HPS的致死率高達38%。

漢他病毒感染無特效藥可醫！ 大掃除切記「防鼠三不」

目前漢他病毒尚無特效藥，治療以支持性療法為主，因此「預防」至關重要。疾管署呼籲，民眾在歲末大掃除時，應落實「防鼠三不」措施：

．不讓鼠來：封閉居家周圍可能的鼠洞與空隙。

．不讓鼠住：清除倉庫、儲藏室的雜物，避免堆積廢棄物讓老鼠築巢。

．不讓鼠吃：食物與飼料應妥善密封收藏，廚餘應儘速處理。

處理老鼠排泄物別用吸塵器！ 五步驟防止吸入漢他病毒

若發現家中角落有老鼠糞便或尿液痕跡，千萬不可直接用掃把或吸塵器清理，以免激起帶有病毒的灰塵微粒而被吸入。清潔的首要之務為「通風」，先將門窗全部打開，使空氣流通至少30分鐘；再者為「防護」，佩戴口罩、橡膠手套，必要時配戴護目鏡。隨後進行「消毒」，使用稀釋漂白水（100cc市售漂白水 + 1公升清水，比例1:10）潑灑於可能被汙染的環境；消毒後採取30分鐘「靜置」；最後才是「清理」，使用拋棄式紙巾或抹布清除汙物，將廢棄物妥善打包丟棄。

面對歲末年終的大掃除旺季，疾管署特別提醒，漢他病毒目前尚無特效藥物，落實「預防」才是唯一的保命之道。民眾清理居家環境時，務必嚴守「防鼠三不」原則：即「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」，徹底阻斷老鼠的生存空間。最重要的是，若在角落發現老鼠糞便或蹤跡，切忌直接使用掃把或吸塵器清理，以免吸入帶毒微粒。若大掃除後出現發燒、肌肉痠痛或水腫等疑似症狀，應立即就醫並主動告知醫師接觸史，以免錯失黃金治療期。

原文出處：漢他病毒「光呼吸就會感染」！ 大掃除遇老鼠屎怎麼處理？ 疾管署：拿吸塵器吸是大忌