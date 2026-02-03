財運卡位關鍵期來了！2026 尾牙補財庫把握黃金時段 立春這「4 生肖」要注意。圖片來源：天天里仁、一之軒、老師傅

隨著乙巳木蛇年進入尾聲，2026 年的年關氣場已悄然轉動。在民俗觀點中，從尾牙、送神、謝太歲到立春，是一整年運勢完成交接的關鍵期，傳統信仰裡更是向土地公酬謝一年守護、同時為來年補財庫的重要日子。若能在這段時間做好祭拜與儀軌，有助於穩住財氣，避免舊年不順延續到即將到來的丙午火馬年。

尾牙吉時別錯過 2 月 3 日下午到晚上是「黃金 6 小時」

2026 年尾牙落在 國曆 2 月 3 日（農曆臘月十六）。民俗專家柯柏成建議，當天祭拜土地公的最佳時段為：下午 1 點至晚上 7 點

相傳土地公上午忙於處理地方庶務與帳目，下午才會回到廟中接受信眾祈願，因此這段時間被視為一年之中最適合「求財、補庫、談生意」的黃金時段。不論是在土地公廟、公司門口或自家門前，只要心意誠懇，皆可進行祭拜。

若因工作或行程無法在尾牙當天配合，專家建議可提前於前一個週末的下午或晚上祭拜，但記得向土地公清楚稟告原因，說明「因尾牙當日繁忙，特提前奉祀」，以示尊重與誠意。也建議優先選擇平時熟悉、常參拜的土地公廟，效果往往比臨時前往陌生大廟更為穩定。

土地公愛吃什麼？尾牙供品這樣準備最到位

供品的重點不在昂貴，而在寓意與誠心。土地公向來偏好甜食、軟食，也各地略有不同習慣。

常見招財供品與含義

圖片來源：編輯許智捷製表

除了祭拜供品，尾牙當天食用的應景美食也被認為能為財運加分。刈包外型如同飽滿錢包，象徵「錢包鼓起來」；潤餅捲起的模樣則被視為把財富一張張收進來，都是年關必吃的招財象徵。

尾牙補財庫實戰流程 四句話＋168 元發財金

想在尾牙真正為新年度補好財庫，專家建議祭拜時可依序完成以下重點流程。

1. 擺放供品：於土地公廟或家門口、神龕前整齊陳設。

2. 點香祭拜：依序先拜天公，再拜土地公。

3. 清晰祝禱：報上姓名、生日、居住地址及同住家人資訊。

4. 誦唸祈禱文：懷抱感恩之心，誦唸以下四句話開啟正面能量財路：

5. 168 發財金儀式：準備 168 元（象徵一路發），祭拜後可作為「發財金」。

6. 焚燒金紙：待香燒過三分之一後，先燒土地公金，再燒其他神靈金紙。

專家建議可將 168 發財放在家中或辦公室的東方財位，或拆分放置於 6 個特定位置（如收銀機、保險箱、皮夾等），助旺財運。

尾牙之後別急著鬆懈 「謝太歲」是年末關鍵步驟

尾牙之後、農曆十二月二十四日送神日到除夕前，是進行「謝太歲」的重要時段。王昆山老師提醒，謝太歲並非只為化解厄運，更是一種對一年努力的正式結算，將舊年的壓力、耗損與不順好好送走。

特別是過去一年曾遭遇破財、疾病、官非或重大變動的人，更適合在此時向當值太歲星君表達感謝，避免舊年的磁場殘留影響新年度。

時間：最佳時機是農曆十二月二十四日送神日，最晚在除夕前完成。

地點：回到當年「安太歲」的廟宇，或在家中神龕前。

準備供品：清茶3杯、當季新鮮水果、糕點（糖果、餅乾）、壽金、刈金、太歲金。

2 月 4 日立春交接 這些生肖要留意「躲春」

2026 年立春落在 國曆 2 月 4 日，正式進入丙午火馬年。民俗觀點認為，立春交接時氣場波動較大，部分生肖需特別留意「躲春」。

需注意的生肖包括馬、鼠、牛、兔。關鍵時段為 凌晨 3 點至 5 點。建議在此時段避免外出或熬夜，最好在室內休息，讓身體與氣場自然過渡。有些人也會在睡前於枕邊放置少量海鹽，作為淨化之用，或在立春前後前往廟宇點太歲燈，穩定新年的開始。

民俗專家提醒，年關儀式的核心精神其實只有兩個字：誠意。

尾牙不是只為求新運，而是對過去一年好好收尾。

祭拜時也有幾個常被提醒的細節。尾牙宴上的雞頭不宜指向員工，以免造成不必要的心理壓力；祭拜過程中言語應謹慎，避免玩笑或不吉利的話；供桌與環境保持整潔，象徵對神明的基本尊重。

提醒：以上民俗說法屬傳統信仰與生活文化觀點，僅供參考，無須過度迷信，心安與行動仍是影響運勢的關鍵。