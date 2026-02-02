2026-02-02 10:44 女子漾／編輯黃冠婷
半夜一直跑廁所不是小事！中醫示警夜尿恐增 1.9 倍死亡風險，3 大警訊別忽略
夜尿頻、睡不好？許詠琳中醫師在 World Gym Blog 中解析夜尿的判斷標準、常見成因與就醫時機，提醒民眾別以為半夜起床上廁所只是睡不好或「年紀到了」。中醫師指出，夜尿不僅會打斷睡眠節奏，長期下來還可能影響情緒與生活品質，甚至增加夜間跌倒等意外風險。另有研究觀察顯示，在 70 至 79 歲長者中，有夜尿困擾者相較沒有夜尿者，死亡風險約增加 1.9 倍；關鍵並非夜尿本身「直接致命」，而是夜間起身如廁所帶來的意外風險，因此中高齡族群更需要提高警覺。
警訊一、什麼是夜尿？一晚起來幾次才算異常
依據 國際尿失禁防治協會（ICS）2018 年定義，夜尿是指：從入睡開始到早晨起床的主要睡眠期間，因尿意而中斷睡眠、起床排尿的情況。
夜尿是否異常，可從 3 個方向判斷
1.是否打斷睡眠：重點不在尿量，而在於「排尿是否中斷睡眠」。
2.夜尿次數：臨床常用標準：≥ 2 次／晚，若已影響睡眠品質或白天精神，建議就醫評估。
3.國際標準定義：ICS 定義：只要 ≥ 1 次且中斷睡眠，即屬夜尿
警訊二、夜尿不只影響睡眠 還會影響整體生活與安全
研究顯示，有夜尿困擾的族群，生活品質下降、情緒低落與憂鬱發生率明顯較高，且夜尿次數愈多，影響愈大。
夜尿帶來的實際風險包括
1.深睡期縮短、入睡變困難
2.隔天精神不濟、專注力下降
3.情緒不穩、生活品質下降
4.夜間跌倒、骨折風險增加
5.年齡與夜尿盛行率：40 歲以下：約 3 成以下，70～80 歲：可高達 7 成以上。
警訊三、夜尿恐增 1.9 倍死亡風險 關鍵不在「尿」，而在「意外」
根據 2010 年刊登於《Journal of Urology》的研究，在 70～79 歲長者中，有夜尿者，相較無夜尿者，死亡風險增加約 1.9 倍。
中醫師強調，夜尿本身並非直接致命，真正的風險在於：
● 夜間摸黑起床
● 視線不清、血壓變化、起身頭暈
● 跌倒、骨折後的併發症風險升高
夜尿常見成因一次看（3 大類）
夜尿並非單一原因，常見可分為以下三大類：
1. 尿路相關問題
● 攝護腺肥大：男性常見，壓迫尿道，導致排尿不完全。
● 膀胱過動症：膀胱過度敏感，即使尿量不多也有強烈尿意。
● 膀胱容量變小：與老化、膀胱發炎或神經性膀胱有關。
2. 代謝與疾病相關
● 夜間多尿症：夜間尿量占全天尿量 > 1/3，常與抗利尿激素分泌不足、老化有關。
● 心臟衰竭：平躺後水分回流，腎臟製造更多尿液。
● 糖尿病：高血糖導致尿液增加。
● 睡眠呼吸中止症：夜間缺氧刺激利尿激素分泌。
● 其他系統性疾病：如心臟、腎臟、肝臟或內分泌疾病。
3. 生活習慣與睡眠因素
● 睡前水分攝取過多
● 睡前飲用咖啡、茶、酒精
● 不良飲水習慣（夜間如廁後又喝水）
● 睡眠障礙或失眠
● 服用利尿劑、部分降血壓藥、抗憂鬱藥、過量維生素 D
中醫怎麼看夜尿？常見 5 種體質類型
中醫將夜尿歸於「淋證、癃閉」，與 脾、腎、膀胱功能失調 有關，臨床常見證型包括：
1.腎陽虛型
● 夜尿多、尿量多
● 腰膝酸軟、畏寒、手腳冰冷
2.脾腎兩虛型
● 夜尿頻繁
● 氣短乏力、食慾差、腹瀉
3.心脾氣血虛型
● 入睡困難、醒後想尿
● 思慮多、腸胃不適
4.肝鬱氣滯型
● 情緒焦慮、壓力大
● 夜尿與情緒起伏相關
5.濕熱下注型
● 小便短赤、灼熱感
● 常合併泌尿道不適
（實際用藥需由醫師辨證評估）
日常調整方式：夜尿族可以先做的 4 件事
1.減少睡前水分攝取：晚餐後少湯水，睡前先排空尿液。
2.避免利尿飲品：睡前數小時避免咖啡、茶、酒精。
3.抬高腿部：午睡或傍晚抬腿，有助水分回流。
4.骨盆底肌運動：進行凱格爾運動，加強控尿能力。
夜尿什麼時候一定要就醫？
建議就醫的情況包括：
1.成人：每晚因尿意起床 ≥ 2 次，且已影響睡眠或生活品質。
2.兒童：5 歲以上每週尿床 ≥ 2 次，或孩子主動表達困擾。
3.夜尿量異常：夜間尿量占全天尿量 > 30%。
建議優先至 泌尿科 評估，醫師會依狀況安排尿液檢查、抽血、超音波或膀胱功能檢查，協助釐清原因。
夜尿不是年紀到了就該忍的事，而是身體正在發出健康警訊。及早找出原因、對症調整，才能避免夜尿長期拖垮睡眠與生活品質。
