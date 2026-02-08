葉黃素怎麼選？營養師解析 8 大挑選原則，建立正確補充觀念

2026-02-08

　

圖說：葉黃素種類與配方差異大，營養師提醒挑對才能真正發揮保健效果。

　

現代人長時間使用 3C 裝置、閱讀或開車，眼睛長期受到藍光與環境負擔，葉黃素因此成為許多人關注的補充選擇。葉黃素是一種重要的類胡蘿蔔素，被認為與黃斑部營養補充相關，常作為日常視覺保健的營養來源之一。

　

《FJ豐傑生醫》營養師游子嫻指出，市面上葉黃素產品繁多，消費者若只依照包裝挑選，很可能補到沒有實際效果的產品；本篇整理出營養師提出的 8 大有效挑選原則，協助消費者在購買葉黃素保健食品時做出更明智的選擇，從原料型態、添加比例到產品穩定性等面向深入解析。

　

葉黃素推薦 8 大挑選關鍵

  1. 選擇「游離型葉黃素」，分子小好吸收葉黃素有「游離型」與「酯化型」兩種主要形式。酯化型存在於植物中，雖天然但分子較大，吸收效率較低；游離型則是經技術處理後的小分子形式，在製程設計上較有利於利用率，因此常被作為保健食品中的選擇之一。

  2. 採用「 10：2：10 黃金比例」葉黃素配方更完整營養師指出，葉黃素配方不只看「有沒有加」，更要看比例是否合理。部分最新黃斑三色素配方設計會參考 10：2：10 的比例（葉黃素：玉米黃素：消旋玉米黃素），讓三種色素在日常補充上更有系統、支持更全面的視覺保養需求。挑選時建議留意產品是否清楚標示三者含量與比例，避免只有單一成分拉高數字、但整體搭配失衡。

  3. 加入「三大黃斑色素」更全面除了葉黃素與玉米黃素外，營養師建議再搭配「消旋玉米黃素」一起補充，被視為更全面的黃斑素組合。這類搭配常被用於提升配方完整性，作為日常營養補充的設計考量之一。

  4. 足量「花青素、蝦紅素」葉黃素本身聚焦在黃斑保護與視覺維持，但如果希望對抗用眼疲勞與辛勞感，額外添加足量花青素（每日約 50mg）或是足量蝦紅素（每日約 6mg） 是營養師建議的方向。多數市售產品雖強調高濃度，但實際每日能補充到劑量常不足，因此要特別確認含量是否足夠。

  5. 搭配「維生素 A」 有助維持在暗處的視覺維生素 A 是視覺代謝不可或缺的營養素，許多人日常飲食攝取不足。《FJ豐傑生醫》營養師指出，選擇含有維生素 A 的複方葉黃素產品，作為視覺相關營養素之一，常被納入複方設計中，提升營養補充的完整性。

  6. 「穩定性報告」確保有效成分不流失葉黃素是脂溶性且容易受氧化影響的成分，因此挑選具有「穩定性測驗報告」的產品才有保障。這表示在保存期限內，葉黃素含量能保持穩定，不會因時間而大幅下降。

  7. 擁有「無添加驗證」，減少身體負擔現代人對成分敏感度升高，營養師建議優先選擇通過 「無添加驗證」 的產品，這些產品不含鮮味劑、漂白劑、磷酸鹽等不必要添加物，對體內負擔較低，也更適合長期攝取。

  8. 定期「第三方檢驗」，安全才有保障挑選時不要只看包裝標示，最好確認產品是否由第三方檢驗單位（例如 SGS、台美等）定期送檢並公開報告。第三方驗證能提高產品可信度，長期補充更讓人安心。

　

葉黃素挑選常見 QA

Q1：葉黃素要怎麼挑？若想要在日常生活中更全面支持視覺健康，營養師建議同時選擇含玉米黃素、消旋玉米黃素與花青素等複方設計，作為多元營養來源的搭配設計，提供不同補充面向的選擇。。

　

Q2：葉黃素應該何時吃才有效？因葉黃素為脂溶性成分，與含油脂的食物一起攝取有助吸收。若產品標示為游離型葉黃素，則其分子較小，吸收較容易，可於任何餐後時間食用。

　

Q3：葉黃素保健食品好用嗎？為什麼要補？人體無法自行合成葉黃素，平日飲食可能難達到理想攝取量，而葉黃素在黃斑部、視覺保護與抗氧化方面被視作重要營養素。適量補充葉黃素可以作為日常保健的一環，特別對於長時間用眼或中高齡族群而言更具價值。

　

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

　

　

　

年輕人也飄老人味！不是沒洗澡！ 中醫點名 7 類催臭食物 愛喝手搖飲竟然中鏢

年輕人也飄老人味！不是沒洗澡！ 中醫點名 7 類催臭食物 愛喝手搖飲竟然中鏢

2026-01-30 女子漾／編輯黃冠婷
圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

不少人以為「體味重」代表不夠乾淨，但中醫師指出，真正讓人聞到不舒服氣味的，往往不是汗水本身，而是飲食與生活型態把味道放大了。甚至不只熟齡族群，近年門診也發現，不少年輕人因外食、熬夜與高糖飲食習慣，反而更早出現被形容為「老人味」的體味變化。

體味從哪來？不是汗，是這三件事在作怪

竹北昌盛堂中醫診所指出，體味主要來自三大來源。

第一：是皮脂氧化，頭皮、胸背或腋下出油多，加上悶熱或衣物不透氣，容易產生油耗味與悶油感。

第二：是細菌分解，汗液與皮脂在腋下、鼠蹊、足部等處停留太久，經皮膚菌相分解後，會產生脂肪酸與硫化物，讓味道變得更衝、更黏。

第三：是皮膚發炎，過度清潔、刺激性產品或反覆毛囊炎，會破壞皮膚屏障，讓味道變得更難洗掉。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

醫師提醒，年輕人若長期外食、高油高糖、作息混亂或水喝太少，反而更容易提早出現明顯體味。

年輕人也會有「老人味」？常見生活型態地雷

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

中醫師提醒，許多年輕族群的體味問題，其實來自生活習慣：

1.長期外食、高油高糖、重口味：容易加速皮脂氧化，讓味道變得更厚重。

2.愛喝酒、常熬夜：酒精與作息混亂會影響出汗型態，隔天殘味特別明顯。

3.水喝太少：代謝物濃縮，汗味更容易被聞到。

4.腸道菌相失衡：便祕、纖維攝取不足或作息亂，可能讓體味出現悶、濁感。

中醫列「7 類催臭食物」，手搖飲真的中鏢

含硫食物：蒜、洋蔥、韭菜、蔥、花椰菜、高麗菜、甘藍、蘿蔔，容易從呼氣與汗排出，吃完就被聞到。

紅肉與加工肉:牛、羊、豬肉大量攝取；香腸、培根、火腿，代謝負擔高，味道更濃、更持久。

重口味辛香料：麻辣鍋、辣椒、胡椒、咖哩、孜然、沙茶，刺激出汗、放大揮發性氣味。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

高油脂與油炸食物：炸物、濃醬、奶油、重油熱炒，皮脂分泌與氧化加速，容易出現悶油味。

精緻糖與甜飲：手搖飲、含糖飲料、甜點、餅乾、精緻澱粉，血糖波動與發炎增加，菌相更失衡。

酒精：啤酒、烈酒、調酒，代謝物會從汗與呼氣排出，殘味散不掉。

乳製品(部分族群)：起司、全脂乳、奶油，消化吸收較差者，體味可能偏悶臭或帶酸。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

中醫師點名，以下組合最容易把體味推到臨界點：

最容易「一口氣變臭」的催味組合：重油、重口味、酒精、熬夜，四者同時出現，體味幾乎一定會被放大。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

醫師建議的清潔與衣著重點（比狂洗更重要）

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

清潔原則：

原則1：流汗後先用清水沖掉汗與油脂

原則2：使用溫和清潔用品即可

原則3：避免過度去角質或洗到乾、刺、紅

原則4：若腋下、鼠蹊反覆紅疹或毛囊炎，需先處理發炎問題

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

衣著與洗衣重點

重點1：合成纖維、機能衣若易殘味，建議穿一次就洗

重點2：衣物、毛巾務必洗透、完全曬乾

重點3：流汗後 30–60 分鐘內換乾衣，避免汗悶在身上

重點4：鞋襪每日更換，鞋子輪替晾乾

改善體味的生活調整方向（中醫重點）

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

1.飲食：減少酒精、油炸、重口味、蒜洋蔥、含糖飲料的攝取頻率。

2.水分與腸道：尿色偏深代表水分不足；便祕者先調整作息與纖維攝取。

3.作息與運動固定睡眠時間、每週累積約 150 分鐘中等強度運動，有助穩定出汗型態。

不是所有舊衣都能回收！春節大掃除舊衣分類懶人包，這 4 類不可回收，丟錯最高罰 6000 元

不是所有舊衣都能回收！春節大掃除舊衣分類懶人包，這 4 類不可回收，丟錯最高罰 6000 元

2026-01-29 女子漾／編輯王廷羽
不是所有舊衣都能回收！春節大掃除舊衣分類懶人包，這 4 類不可回收，丟錯最高罰 6000 元。圖片來源：聯合報系資料照、FB @新北i環保
不是所有舊衣都能回收！春節大掃除舊衣分類懶人包，這 4 類不可回收，丟錯最高罰 6000 元。圖片來源：聯合報系資料照、FB @新北i環保

農曆春節前夕，許多家庭開始進行年度大掃除，其中整理衣櫃往往是最花時間的一項。不少人會把穿不到的舊衣打包後直接投入回收箱，希望減少浪費、順手做環保，但其實舊衣回收有明確規範，並非所有衣物都適合回收。

新北市政府環保局提醒，若未依規定分類回收，可能依《廢棄物清理法》裁處 1200 元至 6000 元罰鍰。女子漾幫大家整理舊衣回收的實用知識與判斷原則，幫助大家在整理衣物時更安心也更正確。

舊衣回收的判斷標準：先看「能不能再穿」

判斷衣物能不能回收的標準，其實不在於新舊與否，是依照當衣物清洗整理後，還適不適合再穿及使用。環保單位說明，舊衣回收僅限於在簡單清潔後，仍具備基本穿著功能、可供他人使用的衣物；若衣物本身存在衛生疑慮，或已破損、變形到無法再利用，即使外觀看起來還算完整，也不建議投入回收系統。

這4種衣物不可回收！處理方式一次看

基於衛生與實務處理考量，下列4種衣物不屬於舊衣回收範圍，應裝入專用垃圾袋，交由垃圾車清運。判斷的原則可簡化為兩點，只要是「貼身接觸私密處」或「已經破損無法再穿」，都應視為一般垃圾處理。

1.貼身內衣褲：包含內褲與內衣，因直接接觸私密部位，不適合再流通使用

2.泳衣：屬於貼身機能衣物，同樣有衛生疑慮

3.睡衣：因長時間貼身穿著，也被歸類為不可回收項目

4.無法再使用之衣物：破損、發霉或明顯髒污，且已無法修補或清潔的衣物

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

除了衣服之外，這些居家織品也不可舊衣回收

除了可穿著的衣物之外，大家在整理家中物品時，也常會把其他布製品一併投入舊衣回收箱，但實際上，這類物品並不屬於舊衣回收的範圍。常見不適用回收的品項包括棉被、枕頭、床單、床罩等寢具類用品，以及窗簾、毛巾、浴巾、地毯、踏墊等居家織品；另外，襪子與一般鞋類，也通常不在舊衣回收項目之列。

由於這些物品的材質結構與處理流程，與一般衣物不同，若隨意投入舊衣回收箱，反而會增加回收端分類與報廢的負擔。若遇到慈善團體或公益單位有特定募集活動，仍應以各單位公告的募集品項與方式為準，再行捐贈。

哪些衣物符合舊衣回收與捐贈條件

在確認衣物「具備再穿條件」後，下一步則是判斷是否屬於實際可回收或可捐贈的衣物類型。環保單位指出，衣物是否符合回收條件，與成人或孩童尺寸無關，重點仍在衣物本身的狀況與性質。

只要不是貼身衣物，且在清洗後仍保持完整、乾淨，沒有破損或明顯污漬，不論是成人或兒童的外衣，都屬於可回收或捐贈的範圍。常見符合條件的品項，包括上衣、褲子、裙子、洋裝、外套、西裝等日常外出服，只要穿著功能正常、外觀狀況良好，就能進入回收或捐贈系統，延續使用價值。

圖片來源：聯合報系資料照
圖片來源：聯合報系資料照

舊衣回收前記得確認這件事！

為了降低清潔隊與社福單位在後端分類與處理上的負擔，大家在投放舊衣前，建議先進行基本檢查，建議以下三步驟：

第一步：先檢視衣物是否屬於貼身衣物，或已有破損、發霉、明顯髒污等情況，這類衣物應以一般垃圾處理

第二步：確認可回收的衣物已完成清洗並完全晾乾，避免因潮濕導致整批回收衣物受影響

第三步：依照規定選擇投放方式，可交給循線資源回收車、投入政府核准設置的舊衣回收箱，或捐贈給合法的慈善團體

舊衣要丟去哪才安心？合法回收據點這樣查

如果不確定家附近的舊衣回收箱是否為合法設置，可以透過環境部建置的「全國不用品藏寶地圖」查詢。這個平台整合了各地合法的回收與捐贈站點資訊，能幫助民眾快速確認投放地點，避免把衣物投入來源不明的回收箱，讓回收流程更安心也更符合規定。

如果真的愛大S，希望具俊曄能再去愛一次！她不會想要他，一輩子活在自責裡

如果真的愛大S，希望具俊曄能再去愛一次！她不會想要他，一輩子活在自責裡

2026-02-02 失敗要趁早 - 張念慈

2月2日，大S離開即將滿一周年。

韓國 KBS 《名人生老病死的祕密》曝光近期來台拍攝的片段，把具俊曄這一年來的狀態，攤在所有人眼前。

畫面裡，已經沒有大S。但留下來的具俊曄，卻像還沒走出她離開的那一天。

具俊曄站在墓園裡，整個人瘦了一圈，肩線塌下來，臉頰凹陷得明顯。他低著頭，看著平板裡兩人過去的影片，畫面裡的大S還在笑、還在說話、還在生活。

​那不是什麼特別的日子，也不是為了拍攝才出現的畫面。只是日復一日，具俊曄這一年來每天過的樣子。

晴天去、雨天也去。節目棚裡，主持人談到這一段時，聲音明顯停頓，最後直接哭了出來。我也跟著掉眼淚。

​所有人都說，這是深情。

但我看著那一幕，心裡卻浮現一個逆風的想法：如果大S 真的看得到，真的聽得到，她會希望歐巴這樣過一輩子嗎？

兩個丈夫，一個給了地獄 一個給了天堂

大S在婚姻裡，幾乎走過兩個極端世界。

第一段婚姻，她愛得很用力，只是那份愛，卻為她帶來長期的消耗與委屈。

流產後沒多久，身體還沒恢復，就被要求如期舉行婚宴，只為了曝光與宣傳；汪小菲的財務黑洞，是她拿自己的婚前資產一筆一筆補上；情緒失控、出軌不斷的伴侶，讓她一次又一次，把自己往地獄裡推。

​離婚時，她沒有翻舊帳，沒有公開清算，甚至沒有用惡意的語言替自己討回什麼。她帶著傷，安靜離場。

後來，她和具俊曄再次相愛。

年輕時錯過，二十多年後重逢，一通電話，把命運重新接上。沒有曖昧期，沒有試探，她一如既往，直接把自己交出去。那一直是她的愛情方式。

大S和具俊曄，是一段完全不同的關係。

具俊曄沒有要她證明價值，沒有把她當成資源，也沒有要求她扮演任何角色。大S不用再補洞、不用再撐場，只需要做自己。她第一次，在親密關係裡，可以休息。

也難怪S媽會說，那幾年是女兒「48年人生中最幸福的時光」。這句話，很溫柔，也很痛。

因為它同時意味著：在那之前，大S的人生，其實沒有真正被好好接住過。​一個婚姻，讓大S只學會忍；一個婚姻，讓她只需要放鬆的被抱緊。

大S走後，具俊曄活在自責裡

大S離開後，具俊曄的狀態，被完整記錄在 KBS 的鏡頭裡。

雨天，他仍到墓園。工作人員以為他不會出現，他卻說：「還是要來……熙媛比我更辛苦，她躺在那裡……」那句話一出來，很多人哭了。

但我聽到的，除了思念，還有一種深沉的自責：你走了，都是我的錯，我不可以過得比你更好，我必須毀了我自己。

​那是一個人，把摯愛的離開，全部歸咎成自己錯誤的方式。以大S的性格，她不是那種，會希望別人為她犧牲一輩子的人。

她一生都在替別人想辦法、扛責任、撐場面。她怎麼可能，希望自己最愛的具俊曄，因為她的離開，把人生也一併封閉？如果大S能說話，我相信她不會說「你一輩子都不可再去愛別人」。​她會說的是：請你要繼續去愛人，也同樣被愛。

寫在大S離開滿一年的這一天

​這一年，具俊曄已經把他能給的，全都給了。陪伴、思念、眼淚、日復一日沒有缺席的愛，他沒有少過一分。

所以，真的夠了。具俊曄已經深深地愛過大S，也被大S深深地愛過。

大S的離開，不該成為具俊曄此生反覆承受的責任。那不是具俊曄做得不夠好，也不是他該一直背著的重量。

在大S離開滿一年的時候，我真心希望，具俊曄可以慢慢走出悲痛，把那份大S留給他的愛，還給人生。

勇敢去愛，也勇敢讓自己再次被愛。那不是辜負，是大S最想看到的畫面。如果真的有來生，願你們不必錯過，不必重逢。一開始，就站在彼此身旁。


失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#大S #人生 #具俊曄 #藝人大小事

尾牙前一定要看！2026抽獎禁忌與中獎技巧全公開，花家黑魔法、娜璉桌布真的有用？

尾牙前一定要看！2026抽獎禁忌與中獎技巧全公開，花家黑魔法、娜璉桌布真的有用？

2026-01-15 女子漾／編輯周意軒
尾牙前一定要看！2026抽獎禁忌與中獎技巧全公開　花家黑魔法、娜璉桌布真的有用？ 圖片來源 :@heartlipped X和花木蘭yt截圖
尾牙前一定要看！2026抽獎禁忌與中獎技巧全公開　花家黑魔法、娜璉桌布真的有用？ 圖片來源 :@heartlipped X和花木蘭yt截圖

尾牙、春酒一到，辦公室空氣就會自動切換成「抽獎模式」：有人假裝佛系，其實手心全是汗；有人嘴上說隨緣，手機桌布早就換好。每年都會出現一批「中獎都市傳說」，2026討論度最高的三大派系，基本上就是花家黑魔法、吉伊卡哇護體、娜璉桌布玄學。以下整理成「９招技巧＋常見禁忌」，讓你在不迷信的前提下，幫自己多加一層心理Buff，至少抽獎那一刻看起來很有料。

2026尾牙春酒抽獎技巧 1：花家黑魔法先開聲，氣勢先贏一半

圖片來源 :花木蘭yt截圖
圖片來源 :花木蘭yt截圖

所謂「花家黑魔法」，最常見版本就是在抽獎前狂聽迪士尼《花木蘭》的歌〈以妳為榮〉，不少網友分享「聽完就中」的神奇經驗，甚至連便利商店都跟上話題，宣布店內不定期播放。實戰用法很簡單：抽獎前10到15分鐘，戴耳機、開單曲循環，讓自己進入「祖先都站我這邊」的自信狀態。

2026尾牙春酒抽獎技巧 2：娜璉桌布玄學，2026新一代「美輪明宏都市傳說」

如果你聽過當年「美輪明宏桌布之亂」，那你已經懂這種玩法的精髓：用一張照片，替自己建立「我今天會走運」的心理暗示。

而2026最紅的新主角，正是TWICE林娜璉。台灣媒體整理了大量網友回報，把手機桌布換成娜璉照片後，抽獎、發票、搶票都變順的案例，甚至出現「娜璉玄學」這種稱號。

圖片來源 :@heartlipped
圖片來源 :@heartlipped

實戰建議：抽獎當天才換也行，但請別邊換邊大喊「我一定會中」，低調一點更有儀式感。

2026尾牙春酒抽獎技巧 3：吉伊卡哇要帶哪隻？「吉祥物」這個語感就是主打

吉伊卡哇派的核心不是科學，是「可愛帶來好心情」。社群上確實有人分享帶著吉伊卡哇娃娃或吊飾去開會、去抽獎，結果真的中到獎金，還出現借同事接力沾喜氣的故事。

要問帶哪隻？最通用的答案就是：帶你最喜歡、最想被它守護的那隻。若你想更「諧音派」一點，優先選名字聽起來就很吉利、很討喜的角色，讓自己一路心情穩、笑容穩、氣場也穩。

圖片來源 :女子漾編輯拍攝
圖片來源 :女子漾編輯拍攝

2026尾牙春酒抽獎技巧 4：抽獎前的「禁忌」第一條：不要先講衰話、也不要先自我詛咒

很多人抽獎前會習慣性說「我一定不中啦」「我很衰啦」，這句話最可怕的點不在玄學，而在於它會讓你整個人縮起來。尾牙抽獎其實很吃現場狀態：你越緊張越彆扭，越容易在被叫到名字時反應慢半拍。所以禁忌不是神鬼，是你自己先把自己送走。把口頭禪改成「隨緣，但我今天狀態很好」，就夠了。

2026尾牙春酒抽獎技巧 5：抽獎前的「禁忌」第二條：別急著炫耀你的準備

你可以換桌布、可以聽神曲、可以口袋放小吊飾，但請不要一到會場就昭告天下「我今天準備齊全等著中」。這不是怕被破法，是避免變成全場焦點後給自己壓力，或讓同事起鬨、把你推到尷尬位置。低調，才是最強的幸運濾鏡。

2026尾牙春酒抽獎技巧 6：馬年穿搭小心機，用「土色系」把火氣壓穩

2026是馬年，社群也流行把生肖五行跟穿搭連在一起：用土色系去平衡火氣，讓整體氣場更穩。

你不需要全身卡其到像在荒野求生，只要在外套、包包、鞋、眼影或指甲選一個「大地色細節」，就能達成「看起來很會」的效果。

2026尾牙春酒抽獎技巧 7：紅色不是只能紅內褲，紅色小物更適合社畜日常

尾牙的紅色梗每年都會被玩到爛，但它之所以不退流行，是因為它真的很適合拍照、也很適合營造「喜氣上身」的狀態。比起走極端路線，你可以選一個「不會尷尬又看得出有準備」的紅色小物，例如紅色髮夾、紅色指甲、紅色耳環，或紅色手機殼的一角。可以戴上vacanza全系列飾品皆採用低敏925純銀製作，以「實踐馬」與「招財喵」為領銜主角紛紛躍上項鍊，輕鬆融入日常穿搭，祈願耳飾再加碼推出「財富雞」、「結緣兔」、「汪旺犬」，集結戀愛、財富、以及好人緣祝福！系列更推出周邊御守，繡上yeeee pottery品牌小標，配合金、木、水、火、土五行元素推出五款御守香氛包，相生相剋，萬物平衡，恰恰與陶藝家李亭儀的心意相通，期許面對新的一年，達成所有的目標之前能提醒自己好好休息，平衡生活與理想。

vacanza 攜手歡樂陶一家陶藝工作室（yeeee pottery），以全新靈感「我的願望小福獸 Let your wish stay」延伸經典「祈願生肖系列」。圖片來源：vacanza　提供
vacanza 攜手歡樂陶一家陶藝工作室（yeeee pottery），以全新靈感「我的願望小福獸 Let your wish stay」延伸經典「祈願生肖系列」。圖片來源：vacanza　提供

vacanza 攜手歡樂陶一家陶藝工作室（yeeee pottery），以全新靈感「我的願望小福獸 Let your wish stay」延伸經典「祈願生肖系列」。圖片來源：vacanza　提供
vacanza 攜手歡樂陶一家陶藝工作室（yeeee pottery），以全新靈感「我的願望小福獸 Let your wish stay」延伸經典「祈願生肖系列」。圖片來源：vacanza　提供

2026尾牙春酒抽獎技巧 8：手寫紅字許願法，讓你抽獎時更專注

有一派玩法是「手寫紅字」，例如把想中的獎項或金額用紅筆寫在小紙條上，當成口袋護身符，主打偏財運加成。用更現代的角度看，它其實就是「具象化目標」：你越清楚自己想要什麼，越不容易在抽獎過程心態崩壞、越能保持穩定。

2026尾牙春酒抽獎技巧 9：抽獎前先把「名字辨識度」拉滿

這招很務實：尾牙現場常常音響炸裂、主持人語速快，名字又容易撞音。你可以在抽獎前就把座位、動線、上台路線想好；如果公司允許名牌、桌牌，讓自己的識別更清楚也更好。這不算玄學，是降低「叫到你卻沒反應」這種社死風險。

《何百芮的地獄毒白》圖片來源:官方
《何百芮的地獄毒白》圖片來源:官方

#紅色 #娜璉 #禁忌 #分享 #吉伊卡哇 #年終尾牙

有一種愛是忍痛轉身：在《陽光女子合唱團》中，看見母親的焦慮與救贖

有一種愛是忍痛轉身：在《陽光女子合唱團》中，看見母親的焦慮與救贖

2026-01-22 語言魔法師｜謝蓁


其實，這是一部我期待已久，卻又遲遲不敢輕易翻開的「人生之書」。

電影上映前，看著陳意涵等實力派演員的陣容，我原以為會是一部節奏輕快、充滿幽默與反轉的喜劇。然而，隨著票房破億、口碑發酵，「哭掉一整包面紙」成了觀影後的標配評論。這份強烈的期待，終於在忙碌的教書生活與社群經營間隙中，讓我走進了影廳。

我想看看，那道「陽光」究竟如何照進監獄的鐵窗，又是如何灼熱了每位家長的眼眶。

序幕：眼淚，從那場一歲的慶生開始

電影才開始十分鐘，戲院內的空氣就彷彿凝固了。螢幕上播映著孩子一歲慶生的片段，那樣平凡、那樣純粹的喜悅，卻因為環境的特殊而顯得格外脆弱。

身為家長，那一刻我的眼淚已完全失守。我看著身旁那位平時堅毅的「硬漢先生」，竟然也第一次在影廳裡低頭啜泣。他事後對我說：「因為那是女兒啊！」

那一刻我明白，無論孩子是兒是女，他們都是我們身上掉下來的一塊肉。在電影院的黑暗中，全場此起彼落的吸鼻聲，是家長們最心碎的共鳴——我們心裡想的、念的、在乎的，永遠是那些還在蹣跚學步的孩子。即便生命給了我們最不堪的處境，只要是為了他們好，我們依然會選擇去做那些最不願意的選擇，哪怕那意味著「離別」。

煎熬：每個媽媽心底最深處的焦慮

整部片的核心靈魂無疑是陳意涵。她飾演的角色在面對家暴的黑暗時刻，即便被打得鼻青臉腫、傷痕累累，雙手依然下意識地護著肚裡的孩子。那種母性本能的強悍，對比現實環境的無奈，讓人心痛到無法呼吸。

進入監獄後，在冷冰冰的鐵窗內迎來新生命，那是她唯一的陽光。然而，為了給孩子一個健全的未來，不讓她在充滿標籤的環境中長大，她必須做出人生中最艱難的決定：送養

這份「煎熬」與「糾結」，正是每位母親最不可控的焦慮。當分開的那一刻，孩子聲聲呼喚著「我要媽媽」，那種穿透螢幕的悲鳴，讓我在座位上止不住地抽動。那一幕我不僅是在看戲，而是在感同身受——那種與血脈分離、無法參與孩子成長的痛，是文字難以窮盡的。

救贖：在無可奈何的當下，選擇溫柔地活著

這部電影之所以厲害，除了演員之間互不搶戲的精湛火花，更在於它細膩的敘事節奏。透過合唱團的旋律與精準的剪輯，我們一步步走進這些受刑人的過去。

她們並非生而為惡，更多的是在人生的轉角處，因為無助、因為愛、因為生存，被迫選擇了最不好的方式。或許在那個當下，那是唯一的選擇；或許事後會後悔、會憎恨，但電影溫柔地提醒了我們：「別忘了，我們還有愛人的能力。」

人生總會經歷一些難熬的幽谷，但只要還有愛，就有重新站起來的勇氣。

生命中的陽光，是那些愛過你的人

歌曲之所以動人，是因為旋律承載了淚水，而歌詞療癒了傷痕。 就讓這部電影的主題曲，溫暖今晚的你。即便生命中充滿了不可控的遺憾與難受，但請抬頭看看那些你愛過、以及深愛著你的人，他們就是你生命中，那抹最永恆的陽光。


洪佩瑜「再見的時候 」歌詞

那些愛過的人 現在都好嗎？還記得我吧 不願錯過的人 在心底留下，留下一朵花 開出了思念的枝枒，我最美的年華 緣分會讓相愛的我們，互相牽掛
再見的時候，牽起我的手 看暖暖夕陽，它越過山丘 世界遼闊，我想陪你一起走 可惜時間，它總是先到盡頭

語言魔法師｜謝蓁

語言魔法師｜謝蓁

一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

#電影 #生命 #人生 #陳意涵

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

台灣旅客日本滑雪遭罵翻　他點名2件事：滑雪別穿發熱衣、Backcountry別亂闖
hotNews__list__item--img

❤日本❤漫步雪世界【飛驒之里】~享☆小合掌村★美譽
hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》

