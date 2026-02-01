從《不說謊戀人》談謊言的必要性與真相的重量

圖/pixabay

在多數人的價值觀裡，「誠實」幾乎是一種無可置疑的美德；說謊，則往往被視為懦弱、虛偽與不道德。然而，戲劇《不說謊戀人》卻反其道而行，藉由一位極端堅持真相的男主角，與一位選擇以掩蓋換取生存空間的女主角，拋出一個尖銳而殘酷的問題：當真相成為傷害時，人是否仍然有義務把它說出口？

男主角是一名對謊言零容忍的公司老闆。在他的世界裡，真相具有至高無上的地位，只要他知道事實，不論場合、不顧後果，他都會毫不留情地揭穿謊言。對他而言，說出真話是一種原則，更是一種正義。然而，這樣的「正直」卻直接導致女主角的人生崩解——她因真相被揭穿而失戀、失業、失去住處，甚至在面試新工作時遭到拒絕。戲劇在此不斷追問：當真相帶來的不是修正與成長，而是全面性的毀滅，它還能被視為善嗎？

女主角的立場，正好與男主形成強烈對比。她並不否認真相的重要性，卻更清楚現實的殘酷。對她而言，真相的反義詞不是謊言，而是「傷害」。當一個人尚未具備承受現實的能力時，過於直接的真相，只會成為壓垮生活的最後一根稻草。因此，她選擇掩蓋，選擇延後面對，並非因為她不重視誠實，而是因為她想活下去。這樣的選擇，或許不光明，卻極其真實。

《不說謊戀人》真正高明之處，在於它沒有簡單地站在任何一方。男主所代表的「絕對誠實」，暴露了一種道德上的盲點——當人們把「我只是說實話」當成免責金牌時，便無需為造成的傷害負責；而女主所依賴的「善意謊言」，若沒有終點，也可能逐漸腐蝕自我，讓人永遠停留在逃避之中。戲劇藉由兩人的衝突，提醒觀眾：問題從來不只是說不說謊，而是誰有權力、在什麼時候、用什麼方式，替他人揭開真相。

或許，真正成熟的態度並非在真相與謊言之間二選一，而是理解二者背後的重量。真相若缺乏同理，只是另一種形式的暴力；謊言若沒有期限，則是一種慢性的自我傷害。人活在現實裡，需要的不只是誠實的勇氣，也需要承接真相的能力。

因此，《不說謊戀人》並非一部歌頌誠實的愛情劇，而是一則關於人性與生存的提問。它讓我們明白：真相固然重要，但比真相更重要的，或許是我們是否願意為真相帶來的後果，負起責任。