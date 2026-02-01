從《不說謊戀人》談謊言的必要性與真相的重量

2026-02-01 蒔緣‧鹿角腓腓
圖/pixabay
圖/pixabay

在多數人的價值觀裡，「誠實」幾乎是一種無可置疑的美德；說謊，則往往被視為懦弱、虛偽與不道德。然而，戲劇《不說謊戀人》卻反其道而行，藉由一位極端堅持真相的男主角，與一位選擇以掩蓋換取生存空間的女主角，拋出一個尖銳而殘酷的問題：當真相成為傷害時，人是否仍然有義務把它說出口？

男主角是一名對謊言零容忍的公司老闆。在他的世界裡，真相具有至高無上的地位，只要他知道事實，不論場合、不顧後果，他都會毫不留情地揭穿謊言。對他而言，說出真話是一種原則，更是一種正義。然而，這樣的「正直」卻直接導致女主角的人生崩解——她因真相被揭穿而失戀、失業、失去住處，甚至在面試新工作時遭到拒絕。戲劇在此不斷追問：當真相帶來的不是修正與成長，而是全面性的毀滅，它還能被視為善嗎？

女主角的立場，正好與男主形成強烈對比。她並不否認真相的重要性，卻更清楚現實的殘酷。對她而言，真相的反義詞不是謊言，而是「傷害」。當一個人尚未具備承受現實的能力時，過於直接的真相，只會成為壓垮生活的最後一根稻草。因此，她選擇掩蓋，選擇延後面對，並非因為她不重視誠實，而是因為她想活下去。這樣的選擇，或許不光明，卻極其真實。

《不說謊戀人》真正高明之處，在於它沒有簡單地站在任何一方。男主所代表的「絕對誠實」，暴露了一種道德上的盲點——當人們把「我只是說實話」當成免責金牌時，便無需為造成的傷害負責；而女主所依賴的「善意謊言」，若沒有終點，也可能逐漸腐蝕自我，讓人永遠停留在逃避之中。戲劇藉由兩人的衝突，提醒觀眾：問題從來不只是說不說謊，而是誰有權力、在什麼時候、用什麼方式，替他人揭開真相。

或許，真正成熟的態度並非在真相與謊言之間二選一，而是理解二者背後的重量。真相若缺乏同理，只是另一種形式的暴力；謊言若沒有期限，則是一種慢性的自我傷害。人活在現實裡，需要的不只是誠實的勇氣，也需要承接真相的能力。

因此，《不說謊戀人》並非一部歌頌誠實的愛情劇，而是一則關於人性與生存的提問。它讓我們明白：真相固然重要，但比真相更重要的，或許是我們是否願意為真相帶來的後果，負起責任。

蒔緣‧鹿角腓腓

蒔緣‧鹿角腓腓

喜歡以敲鍵盤的聲音，映襯自己的生活節奏，輕鬆愉快、鏗鏘有力！

#人性 #必看戲劇 #戲劇推薦 #自我傷害

醫師真的不敢吃！夜市「3類美食」被點名健康殺手　它竟是第一類致癌物

醫師真的不敢吃！夜市「3類美食」被點名健康殺手　它竟是第一類致癌物

2026-01-19 女子漾／編輯許智捷
醫師真的不敢吃！夜市「3類美食」被點名健康殺手　它竟是第一類致癌物...。圖片來源：臺中觀光旅遊網Taichung Tourism
醫師真的不敢吃！夜市「3類美食」被點名健康殺手　它竟是第一類致癌物...。圖片來源：臺中觀光旅遊網Taichung Tourism

台灣夜市文化聞名國際，炸物、香腸、手搖飲幾乎成為許多人日常生活的一部分，但在享受美食的同時，潛藏的健康風險也逐漸受到醫界關注。減重專科醫師陳威龍近日透過影音平台分享臨床觀察，直言有三類食物是多數醫師私下「能避就避」，其中加工肉品更已被世界衛生組織認定為第一類致癌物。

圖片來源：聯合報系資料照
圖片來源：聯合報系資料照

陳威龍指出，醫師並非對夜市小吃有偏見，而是長期在門診中看到相關疾病的累積後果，才會對某些飲食選擇格外謹慎。以下整理三類「健康殺手」。

編輯推薦

1. 加工肉品：已被列為「第一類致癌物」

香腸、熱狗、培根、火腿等加工肉品，在夜市與日常飲食中十分常見，但其健康風險已有明確科學證據支持。世界衛生組織轄下的國際癌症研究機構（IARC）早已將加工肉品列為第一類致癌物，代表「有充分證據顯示會對人類致癌」。

圖片來源：聯合報系資料照
圖片來源：聯合報系資料照

醫學研究顯示，每天只要多攝取約50公克的加工肉品，罹患大腸癌的風險就會上升約18%。陳威龍解釋，這類食品多含亞硝酸鹽作為防腐劑，經高溫燒烤、油炸或煙燻後，容易生成亞硝胺等致癌物質，長期攝取會對腸胃道造成慢性刺激。

50克 的加工肉品約等於一條熱狗或半條大香腸

2. 油炸食物：不只熱量高，還影響血管與代謝

炸雞排、鹹酥雞、薯條、甜不辣，是不少民眾逛夜市的固定選項，但油炸食物的問題不僅在於熱量。陳威龍指出，油脂在高溫反覆使用的過程中會氧化，產生反式脂肪與多種氧化物質，這些成分與心血管疾病、高血壓、血脂異常及第二型糖尿病密切相關。

圖片來源：臺中觀光旅遊網 Taichung Tourism
圖片來源：臺中觀光旅遊網 Taichung Tourism

相關研究也發現，經常攝取油炸食品的人，罹患心血管疾病與代謝症候群的比例，明顯高於飲食較清淡族群。

3. 含糖飲料：被低估的「癌症推手」

手搖飲文化盛行，全糖珍珠奶茶、汽水與調味飲料，往往在不知不覺中讓糖分攝取超標。陳威龍指出，一杯含糖飲料的糖量，經常就已超過世界衛生組織建議的每日攝取上限。

圖片來源：photoAC
圖片來源：photoAC

國外研究顯示，每天飲用兩杯以上含糖飲料，與肥胖、第二型糖尿病及多種癌症風險上升具有明顯關聯。長期高糖飲食容易引發胰島素阻抗與慢性發炎反應，不僅干擾全身代謝與心血管健康，也會提高至少13種癌症的發生機率。

陳威龍強調，並非要求民眾完全拒絕夜市美食，而是提醒飲食頻率與選擇的重要性。若想降低健康風險，可優先選擇原型食物，避免加工肉品；烹調方式上盡量以煮、燙、烤取代油炸；飲料則以無糖茶、水為主。

「醫生不吃，通常不是因為不好吃，而是因為太清楚長期後果。」陳威龍直言，真正需要調整的不是一餐，而是長期飲食習慣。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#飲食 #癌症 #食物 #夜市 #手搖飲 #健康風險 #加工肉品

2026 為什麼被點名「不平靜的一年」？專家預言台灣國運的危機與轉機一次看懂

2026 為什麼被點名「不平靜的一年」？專家預言台灣國運的危機與轉機一次看懂

2026-01-13 女子漾／編輯周意軒
2026 為什麼被點名「不平靜的一年」？專家預言台灣國運的危機與轉機一次看懂 圖片來源：canva和官方
2026 為什麼被點名「不平靜的一年」？專家預言台灣國運的危機與轉機一次看懂 圖片來源：canva和官方

2026 年正式進入丙午馬年，在占星與塔羅的語境中，「馬」象徵快速移動、衝突、交通與軍事，而多顆重量級行星的轉位，也讓這一年被視為高度動盪、卻同時蘊藏突破契機的關鍵轉折點。

塔羅占星老師小孟近日在社群平台發表「2026 年星座預言台灣國運」分析，引發不少討論，以下整理其觀點，並從政治、經濟、科技與民生層面重新梳理，帶你一次看懂 2026 年台灣可能面對的集體運勢走向。

1. 木星進駐巨蟹：日本挺台態度，牽動執政黨選情

小孟老師指出，2026 年木星落在巨蟹座，巨蟹象徵「保護、同盟與情感連結」，也代表國家層面的安全感。此星象下，日本對台灣的支持立場將更為明確，而這股外部力量，可能直接影響台灣執政黨的選舉表現與國內政治氛圍。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

2. 台股挑戰 32000 點，三大族群成焦點

在經濟層面，小孟老師以塔羅牌「魔術師正位」解讀 2026 年台灣財運，認為整體經濟仍有向上動能。他點名三大值得留意的產業方向，包括晶片相關科技股、減肥與健康概念股，以及軍工產業，並預測 GDP 有機會再創新高。同時，他也提到台積電股價存在突破關卡的想像空間，象徵台灣在關鍵技術上的影響力仍具優勢。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

3. 春季天王星入雙子，美中領導人變數牽動台日關係

2026 年春天，天王星正式進入雙子座。天王星象徵突發、變革與顛覆，而雙子座則與溝通、領導者、資訊戰有關。

小孟老師特別點出，中國與美國領導人皆為雙子座，此星象意味著兩方都將面臨各自的難題，也可能間接影響台灣與日本之間的互動關係。

4. 政治風暴年：假消息、網路爆料成常態

天王星的另一層意涵，是「失控的資訊流」。小孟老師提醒，2026 年政治相關的假消息、網路爆料與政黨對立狀況恐更加頻繁，民眾在接收資訊時，需提高判斷力，避免被情緒與片段訊息牽著走。

臺北市長蔣萬安和與會貴賓為「2025臺北耶誕愛無限」活動揭開序幕。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
臺北市長蔣萬安和與會貴賓為「2025臺北耶誕愛無限」活動揭開序幕。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

5. 土星、海王星進牡羊：台灣出現新的國際助力

2026 年土星與海王星同時進入牡羊座，象徵「新局勢、新盟友、新責任」。小孟老師解讀，台灣在這段時間，可能會出現新的國際合作對象，這類支持不一定高調，但具實質意義，對長期發展有助益。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

6. 冥王星進水瓶：科技突破與機密風險並存

冥王星進入水瓶座，被視為科技與制度重塑的關鍵象徵。小孟老師認為，這代表台灣在科技領域仍有突破性發展空間，但同時也要留意科技機密外流、信任背叛等灰色風險，成為進步背後的代價。

7. 馬年警訊之一：交通、電力系統易出狀況

以生肖象徵來看，馬與「車、速度、運輸」高度相關。小孟老師提醒，2026 年在交通事故、電力系統與大型基礎設施方面，需特別留意突發狀況，相關單位與民眾都不宜掉以輕心。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

8. 軍事威嚇增加，但未見實質開戰跡象

馬也象徵戰馬、征戰，因此軍事相關的恐嚇與演習頻率，可能在 2026 年明顯增加。不過，小孟老師強調，從占星與塔羅角度觀察，目前並未看到真正進入戰爭的明確訊號，更多是一種「備戰與心理施壓」的狀態。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

9. 外銷旺、內需緊：通膨壓力讓民眾更省

木星進入巨蟹，也帶來另一層現實面解讀。雖然外銷經濟動能強勁，但木星同時象徵擴張與通膨，顯示民眾在生活支出上將更趨保守，高單價消費品的買氣可能下滑。

10. 房市轉向：9 月後回溫，便宜不再市中心

在房市方面，小孟老師指出，隨著木星能量推進，2026 年 9 月後房市買氣有機會逐漸回溫，但若想以低價入手，可能需往屋齡較高或較偏遠的鄉鎮尋找機會，市中心撿便宜的空間有限。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

#老師 #運勢 #雙子座 #巨蟹座 #水瓶座 #牡羊座

有一種愛是忍痛轉身：在《陽光女子合唱團》中，看見母親的焦慮與救贖

有一種愛是忍痛轉身：在《陽光女子合唱團》中，看見母親的焦慮與救贖

2026-01-22 語言魔法師｜謝蓁


其實，這是一部我期待已久，卻又遲遲不敢輕易翻開的「人生之書」。

電影上映前，看著陳意涵等實力派演員的陣容，我原以為會是一部節奏輕快、充滿幽默與反轉的喜劇。然而，隨著票房破億、口碑發酵，「哭掉一整包面紙」成了觀影後的標配評論。這份強烈的期待，終於在忙碌的教書生活與社群經營間隙中，讓我走進了影廳。

我想看看，那道「陽光」究竟如何照進監獄的鐵窗，又是如何灼熱了每位家長的眼眶。

序幕：眼淚，從那場一歲的慶生開始

電影才開始十分鐘，戲院內的空氣就彷彿凝固了。螢幕上播映著孩子一歲慶生的片段，那樣平凡、那樣純粹的喜悅，卻因為環境的特殊而顯得格外脆弱。

身為家長，那一刻我的眼淚已完全失守。我看著身旁那位平時堅毅的「硬漢先生」，竟然也第一次在影廳裡低頭啜泣。他事後對我說：「因為那是女兒啊！」

那一刻我明白，無論孩子是兒是女，他們都是我們身上掉下來的一塊肉。在電影院的黑暗中，全場此起彼落的吸鼻聲，是家長們最心碎的共鳴——我們心裡想的、念的、在乎的，永遠是那些還在蹣跚學步的孩子。即便生命給了我們最不堪的處境，只要是為了他們好，我們依然會選擇去做那些最不願意的選擇，哪怕那意味著「離別」。

煎熬：每個媽媽心底最深處的焦慮

整部片的核心靈魂無疑是陳意涵。她飾演的角色在面對家暴的黑暗時刻，即便被打得鼻青臉腫、傷痕累累，雙手依然下意識地護著肚裡的孩子。那種母性本能的強悍，對比現實環境的無奈，讓人心痛到無法呼吸。

進入監獄後，在冷冰冰的鐵窗內迎來新生命，那是她唯一的陽光。然而，為了給孩子一個健全的未來，不讓她在充滿標籤的環境中長大，她必須做出人生中最艱難的決定：送養

這份「煎熬」與「糾結」，正是每位母親最不可控的焦慮。當分開的那一刻，孩子聲聲呼喚著「我要媽媽」，那種穿透螢幕的悲鳴，讓我在座位上止不住地抽動。那一幕我不僅是在看戲，而是在感同身受——那種與血脈分離、無法參與孩子成長的痛，是文字難以窮盡的。

救贖：在無可奈何的當下，選擇溫柔地活著

這部電影之所以厲害，除了演員之間互不搶戲的精湛火花，更在於它細膩的敘事節奏。透過合唱團的旋律與精準的剪輯，我們一步步走進這些受刑人的過去。

她們並非生而為惡，更多的是在人生的轉角處，因為無助、因為愛、因為生存，被迫選擇了最不好的方式。或許在那個當下，那是唯一的選擇；或許事後會後悔、會憎恨，但電影溫柔地提醒了我們：「別忘了，我們還有愛人的能力。」

人生總會經歷一些難熬的幽谷，但只要還有愛，就有重新站起來的勇氣。

生命中的陽光，是那些愛過你的人

歌曲之所以動人，是因為旋律承載了淚水，而歌詞療癒了傷痕。 就讓這部電影的主題曲，溫暖今晚的你。即便生命中充滿了不可控的遺憾與難受，但請抬頭看看那些你愛過、以及深愛著你的人，他們就是你生命中，那抹最永恆的陽光。


洪佩瑜「再見的時候 」歌詞

那些愛過的人 現在都好嗎？還記得我吧 不願錯過的人 在心底留下，留下一朵花 開出了思念的枝枒，我最美的年華 緣分會讓相愛的我們，互相牽掛
再見的時候，牽起我的手 看暖暖夕陽，它越過山丘 世界遼闊，我想陪你一起走 可惜時間，它總是先到盡頭

語言魔法師｜謝蓁

語言魔法師｜謝蓁

一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

#電影 #生命 #人生 #陳意涵

尾牙前一定要看！2026抽獎禁忌與中獎技巧全公開，花家黑魔法、娜璉桌布真的有用？

尾牙前一定要看！2026抽獎禁忌與中獎技巧全公開，花家黑魔法、娜璉桌布真的有用？

2026-01-15 女子漾／編輯周意軒
尾牙前一定要看！2026抽獎禁忌與中獎技巧全公開　花家黑魔法、娜璉桌布真的有用？ 圖片來源 :@heartlipped X和花木蘭yt截圖
尾牙前一定要看！2026抽獎禁忌與中獎技巧全公開　花家黑魔法、娜璉桌布真的有用？ 圖片來源 :@heartlipped X和花木蘭yt截圖

尾牙、春酒一到，辦公室空氣就會自動切換成「抽獎模式」：有人假裝佛系，其實手心全是汗；有人嘴上說隨緣，手機桌布早就換好。每年都會出現一批「中獎都市傳說」，2026討論度最高的三大派系，基本上就是花家黑魔法、吉伊卡哇護體、娜璉桌布玄學。以下整理成「９招技巧＋常見禁忌」，讓你在不迷信的前提下，幫自己多加一層心理Buff，至少抽獎那一刻看起來很有料。

2026尾牙春酒抽獎技巧 1：花家黑魔法先開聲，氣勢先贏一半

圖片來源 :花木蘭yt截圖
圖片來源 :花木蘭yt截圖

所謂「花家黑魔法」，最常見版本就是在抽獎前狂聽迪士尼《花木蘭》的歌〈以妳為榮〉，不少網友分享「聽完就中」的神奇經驗，甚至連便利商店都跟上話題，宣布店內不定期播放。實戰用法很簡單：抽獎前10到15分鐘，戴耳機、開單曲循環，讓自己進入「祖先都站我這邊」的自信狀態。

2026尾牙春酒抽獎技巧 2：娜璉桌布玄學，2026新一代「美輪明宏都市傳說」

如果你聽過當年「美輪明宏桌布之亂」，那你已經懂這種玩法的精髓：用一張照片，替自己建立「我今天會走運」的心理暗示。

而2026最紅的新主角，正是TWICE林娜璉。台灣媒體整理了大量網友回報，把手機桌布換成娜璉照片後，抽獎、發票、搶票都變順的案例，甚至出現「娜璉玄學」這種稱號。

圖片來源 :@heartlipped
圖片來源 :@heartlipped

實戰建議：抽獎當天才換也行，但請別邊換邊大喊「我一定會中」，低調一點更有儀式感。

2026尾牙春酒抽獎技巧 3：吉伊卡哇要帶哪隻？「吉祥物」這個語感就是主打

吉伊卡哇派的核心不是科學，是「可愛帶來好心情」。社群上確實有人分享帶著吉伊卡哇娃娃或吊飾去開會、去抽獎，結果真的中到獎金，還出現借同事接力沾喜氣的故事。

要問帶哪隻？最通用的答案就是：帶你最喜歡、最想被它守護的那隻。若你想更「諧音派」一點，優先選名字聽起來就很吉利、很討喜的角色，讓自己一路心情穩、笑容穩、氣場也穩。

圖片來源 :女子漾編輯拍攝
圖片來源 :女子漾編輯拍攝

2026尾牙春酒抽獎技巧 4：抽獎前的「禁忌」第一條：不要先講衰話、也不要先自我詛咒

很多人抽獎前會習慣性說「我一定不中啦」「我很衰啦」，這句話最可怕的點不在玄學，而在於它會讓你整個人縮起來。尾牙抽獎其實很吃現場狀態：你越緊張越彆扭，越容易在被叫到名字時反應慢半拍。所以禁忌不是神鬼，是你自己先把自己送走。把口頭禪改成「隨緣，但我今天狀態很好」，就夠了。

2026尾牙春酒抽獎技巧 5：抽獎前的「禁忌」第二條：別急著炫耀你的準備

你可以換桌布、可以聽神曲、可以口袋放小吊飾，但請不要一到會場就昭告天下「我今天準備齊全等著中」。這不是怕被破法，是避免變成全場焦點後給自己壓力，或讓同事起鬨、把你推到尷尬位置。低調，才是最強的幸運濾鏡。

2026尾牙春酒抽獎技巧 6：馬年穿搭小心機，用「土色系」把火氣壓穩

2026是馬年，社群也流行把生肖五行跟穿搭連在一起：用土色系去平衡火氣，讓整體氣場更穩。

你不需要全身卡其到像在荒野求生，只要在外套、包包、鞋、眼影或指甲選一個「大地色細節」，就能達成「看起來很會」的效果。

2026尾牙春酒抽獎技巧 7：紅色不是只能紅內褲，紅色小物更適合社畜日常

尾牙的紅色梗每年都會被玩到爛，但它之所以不退流行，是因為它真的很適合拍照、也很適合營造「喜氣上身」的狀態。比起走極端路線，你可以選一個「不會尷尬又看得出有準備」的紅色小物，例如紅色髮夾、紅色指甲、紅色耳環，或紅色手機殼的一角。可以戴上vacanza全系列飾品皆採用低敏925純銀製作，以「實踐馬」與「招財喵」為領銜主角紛紛躍上項鍊，輕鬆融入日常穿搭，祈願耳飾再加碼推出「財富雞」、「結緣兔」、「汪旺犬」，集結戀愛、財富、以及好人緣祝福！系列更推出周邊御守，繡上yeeee pottery品牌小標，配合金、木、水、火、土五行元素推出五款御守香氛包，相生相剋，萬物平衡，恰恰與陶藝家李亭儀的心意相通，期許面對新的一年，達成所有的目標之前能提醒自己好好休息，平衡生活與理想。

vacanza 攜手歡樂陶一家陶藝工作室（yeeee pottery），以全新靈感「我的願望小福獸 Let your wish stay」延伸經典「祈願生肖系列」。圖片來源：vacanza　提供
vacanza 攜手歡樂陶一家陶藝工作室（yeeee pottery），以全新靈感「我的願望小福獸 Let your wish stay」延伸經典「祈願生肖系列」。圖片來源：vacanza　提供

vacanza 攜手歡樂陶一家陶藝工作室（yeeee pottery），以全新靈感「我的願望小福獸 Let your wish stay」延伸經典「祈願生肖系列」。圖片來源：vacanza　提供
vacanza 攜手歡樂陶一家陶藝工作室（yeeee pottery），以全新靈感「我的願望小福獸 Let your wish stay」延伸經典「祈願生肖系列」。圖片來源：vacanza　提供

2026尾牙春酒抽獎技巧 8：手寫紅字許願法，讓你抽獎時更專注

有一派玩法是「手寫紅字」，例如把想中的獎項或金額用紅筆寫在小紙條上，當成口袋護身符，主打偏財運加成。用更現代的角度看，它其實就是「具象化目標」：你越清楚自己想要什麼，越不容易在抽獎過程心態崩壞、越能保持穩定。

2026尾牙春酒抽獎技巧 9：抽獎前先把「名字辨識度」拉滿

這招很務實：尾牙現場常常音響炸裂、主持人語速快，名字又容易撞音。你可以在抽獎前就把座位、動線、上台路線想好；如果公司允許名牌、桌牌，讓自己的識別更清楚也更好。這不算玄學，是降低「叫到你卻沒反應」這種社死風險。

《何百芮的地獄毒白》圖片來源:官方
《何百芮的地獄毒白》圖片來源:官方

編輯推薦

#紅色 #娜璉 #禁忌 #分享 #吉伊卡哇 #年終尾牙

20歲單身女「肛門凸一顆」沒性行為竟染菜花！　醫師提醒：HPV 不只靠性接觸　這些環境也藏風險

20歲單身女「肛門凸一顆」沒性行為竟染菜花！　醫師提醒：HPV 不只靠性接觸　這些環境也藏風險

2026-01-23 女子漾／編輯黃冠婷
圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

一名 20 歲女大生近日發現肛門口有疑似「突起物」，原先被判斷為痔瘡治療未見改善，轉診後經醫師進一步檢查確診為由 人類乳突病毒（HPV）感染所致的尖銳濕疣（俗稱菜花）。令她困惑的是，自己從未發生性行為、沒有男朋友，醫師分析後指出，除了性接觸之外，HPV 也可能透過環境間接接觸感染，如公共泡湯、三溫暖等環境存在潛在風險。

編輯推薦

健康管理部醫療副主任、家醫科醫師柳朋馳《健康e起聊》節目中分享收治過的個案。

圖片來源：截攝自健康e起聊
圖片來源：截攝自健康e起聊

這名護理系女大生因肛門口出現不明突起物求醫，最初在一般診所被判讀為痔瘡並開藥膏治療，但使用 2 週後症狀沒有改善。轉而至醫院就診後，醫師透過詳細檢查確認該突起是由 HPV 感染形成的「菜花」（尖銳濕疣）。一般而言，菜花是由 HPV 低危型病毒（尤其是 HPV6、11 型）引起，常見於生殖器或肛門周圍。

未有性行為也可能感染？醫師解釋潛伏與間接風險

醫師指出，HPV 的傳播主要以直接肌膚接觸為主，但並非唯一途徑。HPV 病毒可以通過共用設備、公共場所及物體表面接觸感染，特別是在皮膚有微小破損或潮濕環境下較容易發生。HPV 的潛伏期可能長達數月甚至更久，感染時間與感染源可能並不在症狀發現的當下。

醫師提防「高風險公共場所」與日常衛生

公共場所的潮濕環境、裸湯座椅、按摩設備等。如果免疫力低或局部皮膚微小損傷存在，環境中的病毒也可能趁虛而入。 圖片來源：pinterest
公共場所的潮濕環境、裸湯座椅、按摩設備等。如果免疫力低或局部皮膚微小損傷存在，環境中的病毒也可能趁虛而入。 圖片來源：pinterest

醫師特別提醒，部分公共場所如裸湯、更衣室衛浴座椅、濕滑地板、共用毛巾或吹風機等設備，都可能成為 HPV 或其他皮膚病毒的間接接觸點。若身體有傷口、抵抗力低下或長時間停留於潮濕環境，感染風險可能提高。醫師建議使用公共設施後應做好個人清潔、避免直接與設備接觸、必要時自備毛巾等物品，以降低感染機會。

HPV 病毒與多數細菌一樣，對肥皂水相當敏感。即使外出無法隨身攜帶拖鞋，在使用公共衛浴或公共設施後，仍建議第一時間以肥皂水清洗曾接觸的皮膚部位；回到自己房間或住家後，再進行一次完整沖洗，多一道清潔程序，就能大幅降低病毒殘留與感染風險，將威脅降到最低。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

治療與追蹤：病毒無法一次根除

HPV 菜花的治療目標是去除可見病灶，治療包括外用藥膏、電燒、冷凍或手術等方法，但病毒本身無法完全根除。即便病灶消失，若免疫力下降仍可能復發。醫師建議患者治療後規律追蹤、注意身體變化與免疫健康管理。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

HPV 不只「性行為才會得」——了解真正風險

健康醫療網呼籲 要破解錯誤迷思

儘管性接觸是 HPV 傳染的主要路徑，醫學也指出病毒能透過皮膚黏膜接觸傳播；但不代表接觸物品就必定感染。根據查核報告指出，HPV 在物體表面可檢出病毒 DNA，但實際透過馬桶等普通接觸感染的機率極低，而最重要的是接觸到皮膚黏膜的部位才有風險，且絕大多數 HPV 感染仍是透過親密接觸傳播。

謹記HPV預防3關鍵　即使已有性行為預防仍不晚

維持安全性行為確實可以減少HPV感染風險，民眾應謹記HPV預防3關鍵：

1、安全性行為

2、女性定期抹片檢查

3、男女依醫囑接種HPV疫苗

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#皮膚 #身體 #清潔 #分享 #迷思 #馬桶 #菜花 #免疫力 #HPV #健康常識

18+