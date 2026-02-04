想要離婚了，財產怎麼算？--從粿粿、王子事件談夫妻財產真相

前一陣子，粿粿、王子、范姜的事件，引發大家熱烈討論，尤其粿粿的影片聲明，大部分都跟「錢」有關，所以伊森律師想要就夫妻財產關係，跟大家分享一下，讓每一對夫妻都能更明白自己在婚姻中的權利與義務，保護自身權益。

Q1：伊森律師，請問夫妻的財產，是個別所有？還是兩夫妻共有？

Ans：

一、 夫妻財產制

1. 夫妻財產制分為：法定財產制、約定財產制，而約定財產制又分為：共同財產制、分別財產制。

2. 簡單來說，共同財產制就是所有財產原則上都是夫妻共有，債務也共同負擔；而分別財產制就是夫妻各自擁有財產的所有權。

3. 如果夫妻沒有特別約定，那就是用「法定財產制」，法定財產制的基本精神就是分別財產制，但多了一個「夫妻剩餘財產差額分配請求權」。

4.在台灣，絕大多數的夫妻都不會特別約定，所以就是用法定財產制。

二、 法定財產制

1. 在法定財產制之下，會把財產分為「婚前財產」、「婚後財產」，原則上都是各自所有，換言之，登記誰的就是誰的！登記誰的就是誰的！登記誰的就是誰的！（很重要，所以要說三次）

2. 因此，縱使是夫妻一起合買房子，但只要登記在妻的名下，除非有特別約定，否則就是屬於妻的婚後財產。

3. 夫妻對於各自名下的財產，都各自有管理、使用、收益及處分權，也就是說，這既然是我的財產，我愛怎麼用就怎麼用，另一半管不著～

--------

Q2：夫妻什麼時候會要分財產呢？

Ans：

1. 夫妻離婚

2. 有一方先離開這個世界

3. 從法定財產制改成約定財產制

這些時候，就要結算雙方的婚後財產。

--------

Q3：所以夫妻如果要離婚，就要來結算雙方的財產，那應該是要怎麼分呢？

Ans：

剛才提到，財產登記誰的名字就是誰的，但如果有一方婚後專心照顧家庭、小孩，沒有出去工作，等到離婚了，名下可能沒有任何財產，而且因為離開職場一段時間後，恐怕難以再找到工作，那不就很慘？

尤其在過去的台灣社會，通常是男主外、女主內，有少部分的男人在開創一番事業後，就想要離婚拋棄糟糠妻，這時，法律對於弱勢的一方，當然要提供保護囉！

法律認為：先生結婚後，之所以可以全心投入事業，是因為有一個賢慧的太太在家裡操持家務、教養子女，所以太太對於先生的事業成功＆婚後賺的錢，也有貢獻 ，因此規定了「夫妻剩餘財產差額分配請求權」

➡️計算方式就是：雙方先列出「婚後財產」，扣掉「婚後債務」，就是「剩餘財產」，這時，剩餘財產少的人可以跟多的人拿彼此差額的一半，概念上就是讓雙方的婚後剩餘財產變成一樣，這樣就可以保護家庭中經濟弱勢的一方

［舉例］

先生的婚後財產5000萬、太太的婚後財產1000萬，假設都沒有債務，彼此差額就是5000萬-1000萬＝4000萬

則太太可以跟先生拿4000萬的一半也就是2000萬，這樣就可以讓兩人的婚後剩餘財產就都變成3000萬

當然，現在的台灣，女力崛起，女性有很強的經濟能力，所以也有很多情形是倒過來，由先生跟太太請求剩餘財產差額分配。

所以，有一些人說夫妻財產是共有，從他們的論述來看，應該是基於剩餘財產差額分配所得出的結論，但這是錯誤的！

夫妻財產是各自所有，不能因為有剩餘財產差額分配請求權，就倒果為因，推論出婚後財產是夫妻共有，這是完全不同的概念～

--------

Q4：夫妻剩餘財產差額分配請求權，是在評價配偶對於另一半的財產增長的貢獻，但如果配偶很廢呢？例如：都是女生在工作賺錢、照顧小孩，老公整天就是打電動，不工作，也不顧小孩，所以女生要跟男生離婚，男生也可以分走女生的財產嗎？

Ans：

1. 離婚時，夫妻之一方之所以可以主張剩餘財產分配請求權，是因為對於他方的財富增長有貢獻，相反的，如果夫妻之一方對於婚姻生活沒有貢獻或協力，或有其他情事，導致平均分配有失公平的話，法院可以調整或免除分配額度。

2. 那法院會斟酌哪些情形呢？包括：婚姻存續期間之家事勞動、子女照顧養育、對家庭付出之整體協力狀況、共同生活及分居時間之久暫、婚後財產取得時間、雙方之經濟能力等因素（民法1030-1條第3項）。

3. 所以如果可以證明配偶就是個不負責任的廢材，那就有機會不分財產給配偶喔！

--------

Q5：從目前的新聞報導看起來，似乎是粿粿的婚後財產比范姜多，所以應該是范姜可以跟粿粿主張「夫妻剩餘財產差額分配請求權」?

Ans：

看起來是的。但要注意的是，這個夫妻剩餘財產差額分配請求權是屬於「權利」，所以范姜可以自行決定要不要行使。因此范姜才會說：粿粿引導他簽「放棄婚後財產協議」。

--------

Q6：粿粿說：

1. 房子頭期款粿粿付了8成，房貸付6成

2. 家用的錢，粿粿負擔6~8成

3. 分居幾個月以來，范姜住在原本的家，但費用、家用都是粿粿在付

4. 生小孩的費用粿粿全出，小孩大部分的費用都是粿粿出

假設粿粿說的是真的，粿粿可以主張不分財產或少分財產給范姜嗎？

Ans：

即使這些全部屬實，頂多就只能認為說粿粿對家庭的付出比較多，但很難說范姜都沒有付出，對於婚姻沒有貢獻，所以如果上了法院，范姜應該還是可以拿走雙方婚後剩餘財產差額的一半。

--------

Q7：在離婚時，可以要求另一半「淨身出戶」嗎？

Ans：

法律上規定夫妻剩餘財產差額分配請求權，所以理論上不會淨身出戶，但因為這是權利，所以權利人可以選擇不行使；另外，如果雙方協議離婚，且一方很想要離婚時，實務上的確就有可能發生淨身出戶的結果。

--------

Q8：如果兩人真的離婚，范姜可以要求贍養費嗎？

Ans：

依民法第1116條之1的規定，夫妻之間互相負有扶養義務，而且配偶之間的扶養義務是屬於「生活保持義務」，這時無須斟酌扶養供給者之給付能力，換句話說，扶養供給者雖然沒有餘力、經濟能力較為不足，也必須要犧牲自己去扶養他方 ，但如果配偶之一方根本沒有扶養能力，也就不用再負擔扶養義務 。

這裡就順便跟大家說明到底什麼是「贍養費」？

贍養費，可以分成「法定贍養費」、「約定贍養費」。

🔥法定贍養費：

首先要說明：贍養費的性質是「夫妻扶養義務的延伸」，確保他方可以維持基本生活，所以贍養費不是一個義務，也不是因為離婚而要給他方的損害賠償。

民法第1057條規定：「夫妻無過失之一方，因判決離婚而陷於生活困難者，他方縱無過失，亦應給與相當之贍養費。」

我們就可以明白：這個規定的主要目的是用來幫助沒有財產、沒有工作、或者失去經濟依靠的一方，在離婚之後，還可以維持基本的生活，不會因為離婚而陷入困境，甚至無法生活。

所以要請求民法規定的贍養費，必須符合以下的要件：

1. 需為無過失的一方。

2. 判決離婚。

3. 因為離婚而陷於生活困難。

所謂陷於生活困難，是指：沒有謀生能力（健康、年齡），且沒有相當財產可以維持生活。所以如果請求人有謀生能力且身體健康，或者有相當財產可以維持生活，就不符合這項條件。

4. 被請求支付贍養費之人有能力負擔。

但法院在判決贍養費的時候，是根據行政院主計處每年公布的「全國收支調查報告─平均每人月消費支出」，112年的「全國收支調查報告─平均每人月消費支出」，台北市的每人月消費支出是34,014元（這已經是全台灣最高的了），台中市的每人月消費支出是26,957元。

所以在判決離婚是不可能拿到高額贍養費的！

🔥約定贍養費：

這就沒有規定在法律條文之中，而是根據「契約自由原則」所形成的，換言之，只要雙方就離婚條件約定好即可，這樣的約定就具有法律效力，不需要符合法定贍養費的要件，也沒有金額的限制，所以有可能發生一方為了要趕快離婚，而願意付出高額贍養費的情形，畢竟自由可貴嘛！

--------

Q9：粿粿說范姜跟他要求1200萬的封口費，請問范姜是可以要求封口費的嗎？

Ans：

這有可能涉及恐嚇取財罪。但這到底是封口費？還是說雙方在談判夫妻剩餘財產差額分配請求權？這就要看事實認定了。

如果范姜的意思就是雙方夫妻剩餘財產分配請求的和解方案，實務上就會認為沒有不法所有意圖，不成立恐嚇取財罪。

--------

Q10：粿粿跟王子，都承認兩人有超越「超過了朋友間應有的界線」，所以范姜除了爭取「夫妻剩餘財產差額分配請求權」之外，可以要求粿粿跟王子賠償嗎？

Ans：

1.通姦罪已經在109年做成的司法院釋字第791號解釋後，正式除罪化，因為這是對《憲法》第22條所保障性自主權之限制，而且與《憲法》第23條比例原則不符。

2.至於除罪化之後，會讓更多人外遇嗎？伊森律師是不這麼認為，在過去有通姦罪的時候，外遇有少過嗎？

3.因為通姦罪除罪化，所以在現行法規下，婚姻外遇只能請求民事損害賠償，向外遇的配偶及第三者求償精神撫慰金 。因為法院認為在婚姻關係中，夫妻雙方應該要互相協力保持其共同生活之圓滿安全及幸福，而「誠實」是確保婚姻幸福的必要條件，所以如果有一方不誠實，就是侵害他方的「配偶權」 。但可以請求多少的損害賠償呢？根據伊森律師查到的統計資料，大概是新臺幣10萬元至60萬元不等。

4.不過現在也有很少數的法官認為因為法律並沒有規定「配偶權」，所以根本沒有配偶權的保護。但實務上通常還是都會保障配偶權。

另外要注意兩點：

1. 請求損害賠償，有2年的請求權時效，從「知道配偶外遇」那一刻開始起算。

2. 與配偶以外之人性交，是屬於法定離婚事由，但如果在事前同意或事後宥恕，或知悉後已逾6個月，或自其情事發生後已逾2年者，不得請求離婚。

--------

〔睿豐家族辦公室的叮嚀〕

1. 希望大家都能夠好聚好散，即使想要結交新對象，還是應該要先把現在的婚姻關係處理好再說。

2. 小孩是最重要的，一定要保護好小孩。

--------

