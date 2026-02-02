長期以來，HPV（人類乳突病毒）常被誤認為與女性健康高度相關，但近年研究與公共衛生觀察顯示，男性同樣是 HPV 的重要感染族群與傳播角色。隨著台灣核准 9 至 45 歲男性接種九價 HPV 疫苗，男性性健康防護逐漸受到關注，也成為預防相關疾病的重要策略之一。[1][2]

男性 HPV 感染多無症狀 潛在健康風險不容忽視

HPV 是一種透過性接觸或皮膚黏膜接觸傳染的常見 DNA 病毒，目前已知型別超過 200 種。多數感染者並不會出現明顯症狀，約九成可在一年內由免疫系統自行清除，但少數持續感染者，才是後續健康風險的關鍵族群。[2]

男性常見的 HPV 相關疾病包含生殖器疣（俗稱菜花）、陰莖癌、肛門癌以及與口腔性行為相關的口咽癌。由於男性感染後較不易察覺，往往在無意間成為病毒的攜帶者與傳播者，使防護意識顯得格外重要。[1]

九價 HPV 疫苗涵蓋型別廣 男性防護完整度最高

HPV 疫苗屬於不活化的基因重組蛋白疫苗，透過類病毒顆粒（VLPs）技術，模擬病毒外殼以誘發免疫反應。疫苗本身不含任何病毒基因，不會造成感染，主要功能在於預防尚未接觸過的 HPV 型別。[1]

目前市面上常見的 HPV 疫苗分為二價、四價與九價，其中九價疫苗可涵蓋 6、11、16、18、31、33、45、52、58 型，防護範圍約占 HPV 相關癌症型別的九成，被視為男性防護完整度最高的選擇。台灣現行核准 9 至 45 歲男性接種，未感染前施打效果最佳，但即使已有性行為或曾感染者，仍具預防其他型別的公共衛生價值。[1]

完整性健康防線 疫苗仍需搭配安全行為

順挺泌尿科診所許家豪院長提醒，疫苗屬於「預防工具」，無法取代其他安全措施。即便已接種九價 HPV 疫苗，仍建議搭配全程使用保險套，以降低其他性傳染病風險；若有多重性伴侶或高風險行為，定期接受性病篩檢，才能形成較完整的防護網。[3]

許家豪院長提醒：建立預防觀念 提升男性與伴侶的長期健康

HPV 感染相當普遍，但真正的風險往往來自於忽視與缺乏預防。男性接種九價 HPV 疫苗，不僅是對自身健康的投資，也可能有助於降低伴侶之間的病毒傳播風險；許家豪院長提醒：隨著男性疫苗接種政策與健康教育逐漸普及，建立「疫苗＋安全性行為＋定期篩檢」的防護觀念，被期待有助於降低 HPV 相關疾病的長期風險，讓性健康成為日常生活中被正視的一環。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

延伸閱讀：

1.順挺泌尿科診所Line@

2.順挺泌尿科診所專文：【2026 HPV 疫苗全攻略】男生為什麼要打九價？豪醫師的「順挺」防護指南

參考資料：

The New England Journal of Medicine. 2023. Markowitz LE, Unger ER.

MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report. 2019. Meites E, Szilagyi PG, Chesson HW, et al.

JAMA Pediatrics. 2025. DeSieghardt A, Ding L, Ermel A, et al.

原文出處：HPV 不只影響女性：男性接種九價疫苗成為性健康防護新焦點