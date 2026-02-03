2026-02-03 16:01 潮健康
過年吃尾牙、圍爐少喝酒！ 研究：每天喝超過2杯，直腸癌風險高95%
潮健康／林昱彣 外電編譯
適逢春節前夕，大大小小的聚會與尾牙聚餐連袂登場，與親友、同事小酌在所難免。不過，若本身有固定飲酒、甚至酗酒的習慣，要注意罹癌風險恐怕是常人的數倍之多。癌症權威期刊《Cancer》近期刊載研究指稱，終身平均每週飲酒超過 14 杯的人，罹患直腸癌的風險恐比常人高出近 2 倍；然而，「適度飲酒」似乎與較低的遠端結腸癌風險有關。
每天喝超過2杯酒更危險？ 研究：直腸癌風險暴增95%
該研究由美國國家癌症研究所（NCI）團隊發起，利用著名的「攝護腺、肺、大腸和卵巢癌篩檢試驗」（PLCO）數據進行分析。研究團隊納入了 88,092 名成年參與者，並追蹤其中位數長達 14.5 年，旨在探討「終身平均酒精攝取量」與大腸直腸癌（CRC）及大腸腺瘤（Adenoma）發生率之間的關聯。
研究團隊將酒精攝取量量化，並考慮了參與者在不同年齡階段（18-24歲、25-39歲、40-54歲及55歲以上）的飲酒習慣。分析結果顯示，與終身平均每週飲酒少於 1 杯的「輕度飲酒者」相比，每週飲酒超過 14 杯（平均每天超過 2 杯） 的重度飲酒者，罹患大腸直腸癌的整體風險增加了 25%。
進一步分析腫瘤位置發現，重度飲酒對「直腸癌」的影響最為劇烈。重度飲酒者的直腸癌風險為 1.95 倍（風險增加 95%） 。若將飲酒模式納入考量，那些在成年期間「持續重度飲酒」的人，與持續輕度飲酒者相比，罹患大腸直腸癌的風險增加了 91%。飲酒被公認為導致多種癌症的危險因子之一，從年輕到老年的「終身飲酒習慣」，對大腸直腸癌的風險不容忽視。
適量飲酒反而有保護作用？ 遠端結腸癌風險降36%
然而，研究也觀察到了一個有趣的現象：適度飲酒似乎與某些部位的腸癌風險降低有關。數據顯示，終身平均每週攝取 7 至 14 杯酒精（定義為中度飲酒）的目前飲酒者，其大腸直腸癌的整體風險反而降低了 21%；且該種「反向關聯」在「遠端結腸癌」（Distal colon cancer）中最為明顯－－中度飲酒者的遠端結腸癌風險降低了 36%。
研究團隊推測，上述狀況可能與適度酒精攝取，能減少發炎反應或降低 DNA 損傷有關，但也強調不能排除殘留干擾因子（如社經地位較高者通常較健康）的影響。
除了癌症本身，研究也探討了酒精對「大腸腺瘤」（息肉，腸癌的前身）的影響。在針對 12,327 名接受乙狀結腸鏡篩檢的參與者分析中發現，「戒酒」可能有助於降低腺瘤風險。與目前的輕度飲酒者相比，「已戒酒者」（Former drinkers） 罹患非晚期腺瘤（Non-advanced adenoma）的機率顯著降低了 42%。此項發現支持「停止飲酒」可能是預防大腸癌早期病變的有效策略。
影響腸道菌群、破壞細胞DNA 「乙醛」對腸子造成傷害的3大途徑
為何酒精會增加大腸直腸癌風險？研究團隊在討論中指出，酒精代謝過程中產生的 「乙醛」（Acetaldehyde） 是公認的致癌物，會導致大腸直腸內的 DNA 突變與氧化壓力。另外，乙醛還會干擾「葉酸」的吸收與單碳代謝，進而導致 DNA 甲基化異常，這些都是大腸腫瘤形成的早期事件。另一個可能的機制是酒精對 「腸道菌群」 的負面影響：酒精攝取可能改變腸道微環境，影響宿主細胞的增生與免疫系統功能，進而促進腫瘤發生 。
總結而言，此次刊載於《Cancer》的大型前瞻性研究證實，長期且大量的酒精攝取（每週 >14 杯）是直腸癌的顯著危險因子。雖然適度飲酒在統計上顯示出部分保護作用，但考量到酒精對整體健康的潛在危害，專家並不建議「為了防癌而開始飲酒」，若本身沒有飲酒習慣，只需繼續保持即可。
研究團隊建議，對於有長期飲酒習慣、特別是重度飲酒者，應更加重視大腸直腸癌的篩檢。透過定期檢查（如大腸鏡或糞便潛血檢查）及早發現並切除腺瘤，搭配減少飲酒量甚至戒酒，是降低腸癌風險、維護腸道健康的關鍵策略。
