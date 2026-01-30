2026-01-30 15:57 女子漾／編輯黃冠婷
年輕人也飄老人味！不是沒洗澡！ 中醫點名 7 類催臭食物 愛喝手搖飲竟然中鏢
不少人以為「體味重」代表不夠乾淨，但中醫師指出，真正讓人聞到不舒服氣味的，往往不是汗水本身，而是飲食與生活型態把味道放大了。甚至不只熟齡族群，近年門診也發現，不少年輕人因外食、熬夜與高糖飲食習慣，反而更早出現被形容為「老人味」的體味變化。
體味從哪來？不是汗，是這三件事在作怪
竹北昌盛堂中醫診所指出，體味主要來自三大來源。
第一：是皮脂氧化，頭皮、胸背或腋下出油多，加上悶熱或衣物不透氣，容易產生油耗味與悶油感。
第二：是細菌分解，汗液與皮脂在腋下、鼠蹊、足部等處停留太久，經皮膚菌相分解後，會產生脂肪酸與硫化物，讓味道變得更衝、更黏。
第三：是皮膚發炎，過度清潔、刺激性產品或反覆毛囊炎，會破壞皮膚屏障，讓味道變得更難洗掉。
醫師提醒，年輕人若長期外食、高油高糖、作息混亂或水喝太少，反而更容易提早出現明顯體味。
年輕人也會有「老人味」？常見生活型態地雷
中醫師提醒，許多年輕族群的體味問題，其實來自生活習慣：
1.長期外食、高油高糖、重口味：容易加速皮脂氧化，讓味道變得更厚重。
2.愛喝酒、常熬夜：酒精與作息混亂會影響出汗型態，隔天殘味特別明顯。
3.水喝太少：代謝物濃縮，汗味更容易被聞到。
4.腸道菌相失衡：便祕、纖維攝取不足或作息亂，可能讓體味出現悶、濁感。
中醫列「7 類催臭食物」，手搖飲真的中鏢
含硫食物：蒜、洋蔥、韭菜、蔥、花椰菜、高麗菜、甘藍、蘿蔔，容易從呼氣與汗排出，吃完就被聞到。
紅肉與加工肉:牛、羊、豬肉大量攝取；香腸、培根、火腿，代謝負擔高，味道更濃、更持久。
重口味辛香料：麻辣鍋、辣椒、胡椒、咖哩、孜然、沙茶，刺激出汗、放大揮發性氣味。
高油脂與油炸食物：炸物、濃醬、奶油、重油熱炒，皮脂分泌與氧化加速，容易出現悶油味。
精緻糖與甜飲：手搖飲、含糖飲料、甜點、餅乾、精緻澱粉，血糖波動與發炎增加，菌相更失衡。
酒精：啤酒、烈酒、調酒，代謝物會從汗與呼氣排出，殘味散不掉。
乳製品(部分族群)：起司、全脂乳、奶油，消化吸收較差者，體味可能偏悶臭或帶酸。
中醫師點名，以下組合最容易把體味推到臨界點：
最容易「一口氣變臭」的催味組合：重油、重口味、酒精、熬夜，四者同時出現，體味幾乎一定會被放大。
醫師建議的清潔與衣著重點（比狂洗更重要）
清潔原則：
原則1：流汗後先用清水沖掉汗與油脂
原則2：使用溫和清潔用品即可
原則3：避免過度去角質或洗到乾、刺、紅
原則4：若腋下、鼠蹊反覆紅疹或毛囊炎，需先處理發炎問題
衣著與洗衣重點
重點1：合成纖維、機能衣若易殘味，建議穿一次就洗
重點2：衣物、毛巾務必洗透、完全曬乾
重點3：流汗後 30–60 分鐘內換乾衣，避免汗悶在身上
重點4：鞋襪每日更換，鞋子輪替晾乾
改善體味的生活調整方向（中醫重點）
1.飲食：減少酒精、油炸、重口味、蒜洋蔥、含糖飲料的攝取頻率。
2.水分與腸道：尿色偏深代表水分不足；便祕者先調整作息與纖維攝取。
3.作息與運動：固定睡眠時間、每週累積約 150 分鐘中等強度運動，有助穩定出汗型態。
