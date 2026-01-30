發票中獎信別急著點！他3分鐘噴數萬...詐騙集團「4步驟SOP」曝光 防詐重點一次看。圖片來源：《金湯匙》

統一發票開獎，原本是民眾期待小確幸的時刻，卻也成了詐騙集團出手的黃金檔期。近期多名民眾陸續收到標榜「雲端發票中獎」的電子郵件，內容偽冒知名電商或官方平台，網站畫面幾可亂真，不少人一時不察點入連結，在短短幾分鐘內信用卡就遭盜刷，損失金額從上萬元到數萬元不等，中獎夢瞬間變成破財惡夢。

點進去就中招 假中獎信害他噴掉1.6萬元

近期在臉書社團「爆料公社公開版」中，有網友分享自身受害經驗，表示自己收到一封署名為「momo購物網」的中獎通知信，信中附有連結，點進後跳轉至一個外觀幾乎與財政部電子發票平台一模一樣的頁面。由於畫面過於逼真，他完全沒有起疑，依照指示輸入信用卡資料後，帳戶立刻遭盜刷16,680元。

圖片來源：截自爆料公社公開版

該篇貼文曝光後，引來大量網友留言，紛紛表示也收到「中獎號碼一模一樣」的郵件，才驚覺這並非個案，而是一波大規模釣魚攻擊。事後查證才發現，momo官方早已發布防詐提醒，但不少人仍在第一時間被假網站騙過。

名人也失守！歐馬克自曝3分鐘被騙心路

不只一般民眾，就連長期關注科技與資訊安全的廣播DJ歐馬克也不慎落入陷阱。他在節目中還原受騙過程，坦言自己當下陷入一種「闖關心態」，只想照著畫面一步步完成操作，卻忽略多個明顯警訊。

歐馬克指出，假網站寄件人網址異常，「忘記密碼」功能也無法正常使用，但銀行傳來的OTP驗證碼未能通過時，他竟下意識「補了兩個零」再次輸入，讓驗證成功，盜刷立刻發生。更誇張的是，簡訊顯示的並非1元測試扣款，而是瑞典克朗的高額消費，換算台幣已達數萬元。

「整件事不到三分鐘就發生完了。」歐馬克事後直言，這類詐騙正是利用人在期待中獎時的心理鬆動，快速攻破防線。

最新詐騙SOP曝光 一套流程騙到底

綜合受害者的經歷，可以歸納出詐騙集團一套標準的作業流程（SOP），其設計核心在於利用權威與急迫感，一步步瓦解民眾的心防。

1. 第一步：廣發「假中獎通知」郵件

詐騙集團大量冒充momo、PChome等知名電商平台，寄送主旨為「雲端發票中獎通知」的電子郵件，利用民眾對大品牌的信任感作為敲門磚。

圖片來源：臺北國稅局 稅務小精靈

2. 第二步：架設「高仿釣魚網站」

郵件內的連結會將受害者導向一個精心仿冒的釣魚網站，其外觀、設計與「財政部電子發票整合服務平台」幾乎完全相同，讓人在第一時間難以分辨真偽，大幅降低戒心。

3. 第三步：誘騙「輸入個資與卡號」

假網站會以「信用卡回饋金」等話術，誘騙民眾先輸入平台的帳號密碼，接著再引導至「交易及綁卡驗證服務」頁面，要求填寫姓名、信用卡號碼、有效期限及安全碼等敏感資訊。

4. 第四步：盜取「OTP驗證碼」完成盜刷

當民眾輸入信用卡資料後，詐騙集團便會立即進行線上刷卡。此時民眾手機會收到銀行發送的OTP（一次性密碼）驗證碼，一旦在假網站上輸入，詐騙集團就能成功盜取並完成交易，盜刷高額外幣。

破解詐騙！三大破綻一眼識破

雖然詐騙手法逼真，但只要保持冷靜，仍有許多破綻可循。專家與網友們整理出三大關鍵辨識點，幫助您快速識破騙局。

1.領獎絕不需「信用卡資料」

正規的統一發票領獎是「推送」模式，也就是獎金直接匯入您指定的銀行帳戶，而非要求您提供信用卡資訊的「拉取」模式。 任何要求輸入信用卡卡號、有效期限或OTP驗證碼才能領獎的通知，百分之百是詐騙。

2. 仔細檢查「寄件人與網址」

收到郵件時，務必檢查寄件人的電子郵件地址。詐騙郵件的網域通常冗長、混亂且無意義。請認明財政部官方的寄件信箱為 einvoice@einvoice.nat.gov.tw，官方網站網址為 https://www.einvoice.nat.gov.tw。任何不符的網址都應視為高度風險。

3. 注意「時間點與用詞」

有網友反應，在發票開獎日（1月25日）前就收到了中獎通知（1月23日），這在邏輯上完全不合理。此外，詐騙信件的內文有時會出現非台灣地區的慣用語，例如使用「賬戶」而非「帳戶」。這些時間與用詞上的錯誤，是大量生產、未經在地化的詐騙活動的典型特徵，為警覺的消費者提供了清晰的警示信號。