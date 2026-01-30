2026-01-30 10:38 女子漾／編輯黃冠婷
心臟整晚沒下班！醫示警「睡覺太亮」恐害血管硬化，3 類人風險最高
醫示警「睡覺太亮」恐害血管硬化，3 類人風險最高，不分男女老少。不少人為了保養心臟，飲食清淡、規律運動，卻發現健檢數字仍不理想。高齡醫學內科醫師傅裕翔提醒，除了吃什麼、動多少，「睡覺時有多暗」其實是常被忽略的關鍵因素。研究指出，夜間長時間暴露在光線下，會讓心臟整晚無法進入修復狀態，心血管風險也因此悄悄升高。
睡覺太亮，是在逼迫心臟整晚「加班」
高齡醫學內科醫師傅裕翔分享門診經驗，一名家屬曾困惑詢問，長輩膽固醇控制良好、藥物也按時服用，心臟狀況卻持續惡化。進一步詢問生活作息後才發現，長輩睡覺時床邊小夜燈整晚開著，電視不關，甚至窗外路燈直射入室。家屬原以為這只是長輩怕黑，沒想到竟與心臟健康密切相關。
醫師指出，根據刊登於《美國醫學會雜誌》（JAMA）的研究，睡眠時長期暴露在光線下，會嚴重干擾生理時鐘。原本夜晚應該進入「修復模式」，心跳放慢、血壓下降，但光線刺激會讓大腦誤以為「天還沒黑」，使交感神經持續處於工作狀態。
原本夜晚應該進入「修復模式」，心跳放慢、血壓下降，但光線刺激會讓大腦誤以為「天還沒黑」，使交感神經持續處於工作狀態。像「血管一直被高壓水柱沖刷」，久而久之，血管內壁容易受損，心血管事件風險自然上升。
褪黑激素被壓制，血管少了一層保護
研究也指出，夜間光線會抑制褪黑激素分泌，而褪黑激素不只與睡眠有關，更與血管保護、抗發炎與代謝調節息息相關。
醫師提醒，這樣的影響對以下3族群特別不利：
1.本身已有高血壓、心臟病或糖尿病的人
2.年長者
3.睡眠品質原本就不穩定的人
許多家庭出於安全考量，習慣替長輩開夜燈或讓電視播整晚，卻沒想到這反而讓心臟「夜間加班」，長期累積成健康隱憂。
不必全黑，但一定要「降級」光線
想減輕心臟負擔，並非一定要摸黑睡覺，而是讓臥室真正有「夜晚的樣子」。醫師建議，可從以下三件事著手：
1.換光源：選擇低照度、暖色系（紅橘光）的小夜燈
2.關電視：避免整晚播放，或設定自動關機
3.加強遮光：使用遮光窗簾，阻擋戶外路燈直射
有家屬回饋，僅調整夜間照明後，長輩夜醒次數明顯減少，白天精神狀態也跟著改善。
醫師最後提醒，保養心臟不只是在餐桌上少油少鹽，臥室裡的「黑暗度」同樣重要。關掉不必要的燈光，其實就是在替心臟減壓，也是在為長期健康多留一份餘裕。
