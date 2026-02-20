投資不是猜高低點？「這件事」發生時，就該調整你的投資組合。圖片來源：《財閥家的小兒子》

股市起伏不定，許多人一遇到市場震盪，第一個浮現的念頭就是「是不是該賣了？」但對長期投資者來說，真正困難的，往往不是進場時機，而是什麼時候該放手。美國投資人、大衛．加德納在新書《百倍成長股投資法》中指出，投資不該被短期漲跌牽著走，關鍵在於是否持續把資金放在更具潛力的企業上。

他以多年實戰經驗提醒，許多人最大的錯誤，並不是買錯股票，而是太早賣掉本來能陪伴自己走很遠的好公司。在市場雜音不斷的時代，他提出一個原則：「三思而後賣」。

任何時候，都是投資的好時候

你可能會問，「我難道永遠都不能賣出持股嗎？大衛，你有賣過股票嗎？」我曾在我們的第一本書《萬里富投資指南》中，分享我簡單的賣出規則。直到今天，我一直遵守這個原則：

當你找到更好的投資標的，就把錢投資到那一檔標的。

我大致上就是根據這個原則賣出股票。其他書可能會提出一些錯綜複雜的賣出原則，讓讀者感覺他們擁有健全（但有時自相矛盾）的紀律。但愚笨如我，則偏好聚焦在要買什麼，因為所有最重要的決策都和「要買什麼」有關。

當你股票買得好、買得對，根本就不需要擁有哈佛大學認證的賣出紀律。但話說回來，當你突然看上一檔比投資組合現有持股更優秀的標的時，還是值得回想一下我提出的簡單賣出原則。這就是為什麼我把賣出原則定位為「投資組合層次」的考量。

我不建議針對個股設定賣出目標價，因為那個方法經常導致投資人過度頻繁交易。不過，如果你從制高點看到馬廄外的馬比起馬廄內的馬更有潛力，該怎麼辦？我們現在就來談該怎麼辦！

如果你找到一些比現有持股更讓你敬重的企業，讓我第一個告訴你：永遠不要停止升級你的投資組合。

我賣出股票的理由，多半是為了釋出資金來買進更符合 原則1 （你的投資組合必須體現你對人類未來最美好的願景）的股票。如果現有投資組合未能充分表現那個美好願景，賣出部分現有持股就是合情合理的。

你隨時可以對比賽中場才加入競賽行列（且擁有不公平領先優勢）的新「馬匹」下注！

當你需要釋出資金買進更優質的新股票，首先就該拿超過個人睡眠數字的超額持有部位「開刀」；如果你沒有這個選項，就拿投資組合裡最弱勢的股票「開刀」，也就是你的「陪榜馬」。很多人經常會選擇以按兵不動的方式來應對已經虧本的投資標的，期待那些部位能自行漲回成本，但我通常卻反其道而行。

我總是會想辦法賣掉虧本的弱勢股，特別是接近年底時，這麼做是為了抵消我的資本利得，減輕賦稅負擔。我向來是所得稅的繳稅大戶，所以，我當然想努力

將資本利得稅降到最低。由於百倍股投資法著重於長期持有，當然它是增加財富的絕佳途徑。

如果你目前手上並沒有任何超過睡眠數字的超額持有部位，也沒有適合賣出的「好弱勢股」（注意！這是矛盾修辭），卻仍心心念念於繼續提升投資組合的表現，你就會面臨更艱難的抉擇。幸好，此時你已經擁有堅實的基礎作為指引，那就是百倍股的六項特質。

因為你隨時都能投資，所以，你可以觀察看看，相較於你正在關注的那檔新股票，目前持有的哪些企業再也不能像過去那樣充分體現百倍股的六項特質？通常只要我重新檢視，一定能找到答案。希望你也可以。

最後兩個想法都和「三思而後賣」有關。

首先，據說班傑明．葛拉漢與華倫．巴菲特有句經典名言： 「股票市場是為了把沒耐心的人的錢轉移給有耐心的人而發明。」 雖然這個說法不見得永遠正確，也顯得有點憤世嫉俗，卻相當詳實描述整個股票市場的狀況。長期下來，因為缺乏耐心而急於賣出的人，確實把自己的財富拱手讓給偉大企業的長期股東。所以，三思而後賣吧。

第二，包括我在內的一般人賣股票時，總是希望能藉此顯得自己很聰明（在恐懼的驅使下賣股票的情況除外），我們以為：「哈哈，我比市場更厲害。那檔股票（或大盤）在我賣出之後很快就下跌。」有些專家學者就是憑著某一次的精準預測而得以建立其聲望。例如，在崩盤的前一刻建議投資人賣出。不過，你只要回想以前太早脫手的好股票，應該能感受自己其實真的不夠聰明。

我曾在萬里富股票顧問公司的專欄文章中回顧十多年的成果。我連續一百四十六個月不斷推薦股票，數字不會說謊：如果我不曾賣掉其中任何一檔股票，我們的報酬理應更高。我弟弟湯姆挑選的一百四十六檔股票也一樣。

2003 年10月時，我推薦英國的智慧財產權巨擘安謀控股公司（ARM Holdings），該公司以其半導體設計驅動全球的創新。當時它的交易價是每股4.75美元。兩個月後，我在它接近6美元時推薦（加碼）它。我們持有那些部位五年多，但……

它的股票卻下跌到……每股3.27美元。

到2009年6月，我終於忍不住提出應該賣出的建議。我沮喪的寫道：「一直以來，它的表現大致上令人失望。」、「我們現在賣掉它，是因為我們認為它未來幾年的狀況將更令人失望。」但實際上，它後續的發展卻和我的悲觀預測大相逕庭。因為軟體銀行（Softbank）在 2016 年以每股22.50美元全面收購安謀。

我另外還在同一份賣出建議中提到，我們成功賣掉一檔乏味、虧損的弱勢股（史崔爾教育公司〔Strayer Education〕）。的確，自從我們賣掉它之後，又繼續下跌75％。我們賣掉史崔爾教育公司的股票或許讓自己感覺很聰明，但即使適時賣掉某些真正該賣出的爛股票，我們因此少虧的錢，根本無法與賣掉安謀這類全壘打型股票而少賺的錢相提並論，其中的數學對你大大不利。

你不信的話，可以親自追蹤你的投資表現，我敢說你一定會和我一樣，

發現自己因賣掉強勢股而付出的機會成本，比起繼續持有弱勢股而虧損更多錢。



所以，如果你找到更好的投資標的，可以把資金轉過去，但請務必三思而後賣。

本文摘選自天下文化出版之《百倍成長股投資法》作者：大衛．加德納（David Gardner）