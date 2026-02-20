投資不是猜高低點？「這件事」發生時，就該調整你的投資組合

2026-02-20
投資不是猜高低點？「這件事」發生時，就該調整你的投資組合。圖片來源：《財閥家的小兒子》
投資不是猜高低點？「這件事」發生時，就該調整你的投資組合。圖片來源：《財閥家的小兒子》

股市起伏不定，許多人一遇到市場震盪，第一個浮現的念頭就是「是不是該賣了？」但對長期投資者來說，真正困難的，往往不是進場時機，而是什麼時候該放手。美國投資人、大衛．加德納在新書《百倍成長股投資法》中指出，投資不該被短期漲跌牽著走，關鍵在於是否持續把資金放在更具潛力的企業上。

他以多年實戰經驗提醒，許多人最大的錯誤，並不是買錯股票，而是太早賣掉本來能陪伴自己走很遠的好公司。在市場雜音不斷的時代，他提出一個原則：「三思而後賣」。

任何時候，都是投資的好時候

你可能會問，「我難道永遠都不能賣出持股嗎？大衛，你有賣過股票嗎？」我曾在我們的第一本書《萬里富投資指南》中，分享我簡單的賣出規則。直到今天，我一直遵守這個原則：

當你找到更好的投資標的，就把錢投資到那一檔標的。

我大致上就是根據這個原則賣出股票。其他書可能會提出一些錯綜複雜的賣出原則，讓讀者感覺他們擁有健全（但有時自相矛盾）的紀律。但愚笨如我，則偏好聚焦在要買什麼，因為所有最重要的決策都和「要買什麼」有關。

當你股票買得好、買得對，根本就不需要擁有哈佛大學認證的賣出紀律。但話說回來，當你突然看上一檔比投資組合現有持股更優秀的標的時，還是值得回想一下我提出的簡單賣出原則。這就是為什麼我把賣出原則定位為「投資組合層次」的考量。

我不建議針對個股設定賣出目標價，因為那個方法經常導致投資人過度頻繁交易。不過，如果你從制高點看到馬廄外的馬比起馬廄內的馬更有潛力，該怎麼辦？我們現在就來談該怎麼辦！

如果你找到一些比現有持股更讓你敬重的企業，讓我第一個告訴你：永遠不要停止升級你的投資組合。

我賣出股票的理由，多半是為了釋出資金來買進更符合 原則1 （你的投資組合必須體現你對人類未來最美好的願景）的股票。如果現有投資組合未能充分表現那個美好願景，賣出部分現有持股就是合情合理的。

你隨時可以對比賽中場才加入競賽行列（且擁有不公平領先優勢）的新「馬匹」下注！

當你需要釋出資金買進更優質的新股票，首先就該拿超過個人睡眠數字的超額持有部位「開刀」；如果你沒有這個選項，就拿投資組合裡最弱勢的股票「開刀」，也就是你的「陪榜馬」。很多人經常會選擇以按兵不動的方式來應對已經虧本的投資標的，期待那些部位能自行漲回成本，但我通常卻反其道而行。

我總是會想辦法賣掉虧本的弱勢股，特別是接近年底時，這麼做是為了抵消我的資本利得，減輕賦稅負擔。我向來是所得稅的繳稅大戶，所以，我當然想努力

將資本利得稅降到最低。由於百倍股投資法著重於長期持有，當然它是增加財富的絕佳途徑。

如果你目前手上並沒有任何超過睡眠數字的超額持有部位，也沒有適合賣出的「好弱勢股」（注意！這是矛盾修辭），卻仍心心念念於繼續提升投資組合的表現，你就會面臨更艱難的抉擇。幸好，此時你已經擁有堅實的基礎作為指引，那就是百倍股的六項特質。

因為你隨時都能投資，所以，你可以觀察看看，相較於你正在關注的那檔新股票，目前持有的哪些企業再也不能像過去那樣充分體現百倍股的六項特質？通常只要我重新檢視，一定能找到答案。希望你也可以。

最後兩個想法都和「三思而後賣」有關。

首先，據說班傑明．葛拉漢與華倫．巴菲特有句經典名言：

「股票市場是為了把沒耐心的人的錢轉移給有耐心的人而發明。」
雖然這個說法不見得永遠正確，也顯得有點憤世嫉俗，卻相當詳實描述整個股票市場的狀況。長期下來，因為缺乏耐心而急於賣出的人，確實把自己的財富拱手讓給偉大企業的長期股東。所以，三思而後賣吧。

第二，包括我在內的一般人賣股票時，總是希望能藉此顯得自己很聰明（在恐懼的驅使下賣股票的情況除外），我們以為：「哈哈，我比市場更厲害。那檔股票（或大盤）在我賣出之後很快就下跌。」有些專家學者就是憑著某一次的精準預測而得以建立其聲望。例如，在崩盤的前一刻建議投資人賣出。不過，你只要回想以前太早脫手的好股票，應該能感受自己其實真的不夠聰明。

我曾在萬里富股票顧問公司的專欄文章中回顧十多年的成果。我連續一百四十六個月不斷推薦股票，數字不會說謊：如果我不曾賣掉其中任何一檔股票，我們的報酬理應更高。我弟弟湯姆挑選的一百四十六檔股票也一樣。

2003 年10月時，我推薦英國的智慧財產權巨擘安謀控股公司（ARM Holdings），該公司以其半導體設計驅動全球的創新。當時它的交易價是每股4.75美元。兩個月後，我在它接近6美元時推薦（加碼）它。我們持有那些部位五年多，但……

它的股票卻下跌到……每股3.27美元。

到2009年6月，我終於忍不住提出應該賣出的建議。我沮喪的寫道：「一直以來，它的表現大致上令人失望。」、「我們現在賣掉它，是因為我們認為它未來幾年的狀況將更令人失望。」但實際上，它後續的發展卻和我的悲觀預測大相逕庭。因為軟體銀行（Softbank）在 2016 年以每股22.50美元全面收購安謀。

我另外還在同一份賣出建議中提到，我們成功賣掉一檔乏味、虧損的弱勢股（史崔爾教育公司〔Strayer Education〕）。的確，自從我們賣掉它之後，又繼續下跌75％。我們賣掉史崔爾教育公司的股票或許讓自己感覺很聰明，但即使適時賣掉某些真正該賣出的爛股票，我們因此少虧的錢，根本無法與賣掉安謀這類全壘打型股票而少賺的錢相提並論，其中的數學對你大大不利。

你不信的話，可以親自追蹤你的投資表現，我敢說你一定會和我一樣，

發現自己因賣掉強勢股而付出的機會成本，比起繼續持有弱勢股而虧損更多錢。

所以，如果你找到更好的投資標的，可以把資金轉過去，但請務必三思而後賣。

本文摘選自天下文化出版之《百倍成長股投資法》作者：大衛．加德納（David Gardner）

除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光

除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光

2026-02-15
除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光
除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光

明天就是除夕夜，圍爐年菜與紅包早已準備就緒，不少人此刻最糾結的，反而是站在衣櫃前反覆思考「到底要穿什麼」。過年穿新衣帶有迎接新一年、轉換氣場的象徵意義。尤其在火馬年即將展開之際，如何透過穿搭替新年開個好頭，也成為年節前的熱門話題。

圖片來源：アメーバブログ
圖片來源：アメーバブログ

民俗專家王老師近日分享，2026 年為火馬年，只要在走春時選對「幸運色」，不僅能替新年開好運，也象徵為自己開啟新的財運循環。他指出，過年添購新衣本就有「除舊布新」的寓意，若能搭配個人生肖適合的顏色，更能在新的一年為運勢加分。

2026 火馬年 12 生肖走春幸運色一次看

依據生肖五行屬性，王老師整理出適合 2026 火馬年的走春開運色，提供民眾在選購新衣時參考：

2026 火馬年【鼠、豬】走春開運色

藍色、白色、淺灰

圖片來源：編輯許智捷製
圖片來源：編輯許智捷製

2026 火馬年【牛、龍、羊、狗】走春開運色

咖啡色、紅色、紫色

圖片來源：編輯許智捷製
圖片來源：編輯許智捷製

2026 火馬年【蛇、馬】走春開運色

綠色、紅色、紫色

圖片來源：編輯許智捷製
圖片來源：編輯許智捷製

2026 火馬年【猴、雞】走春開運色

棕色、白色

圖片來源：編輯許智捷製
圖片來源：編輯許智捷製

2026 火馬年【虎、兔】走春開運色

藍色、綠色

圖片來源：編輯許智捷製
圖片來源：編輯許智捷製

不必勉強穿搭　心情才是關鍵

王老師也特別提醒，開運穿搭不必過度拘泥於特定顏色，如果衣櫃裡沒有相關款式，或個人風格、喜好不相符，也無須刻意勉強。只要穿得自在、看了心情愉快，就是最好的新年穿搭

他強調，過年期間維持輕鬆、正向的心態，才是真正能帶來好運與財氣的關鍵。

花生粉奪冠最危險！醫點名「五大受潮粉末」長期吃恐傷肝腎

花生粉奪冠最危險！醫點名「五大受潮粉末」長期吃恐傷肝腎

2026-02-09
花生粉奪冠最危險！醫點名「五大受潮粉末」長期吃恐傷肝腎。圖片來源：聯合報系資料照
花生粉奪冠最危險！醫點名「五大受潮粉末」長期吃恐傷肝腎。圖片來源：聯合報系資料照

台灣長年處在高溫又潮濕的環境，許多看似無害的粉末食品，其實一旦保存不當，反而可能成為肝腎的隱形負擔。腎臟科醫師洪永祥提醒，粉末類產品只要受潮，微生物就容易趁虛而入，進而產生黃麴毒素、赭麴毒素等黴菌代謝物，長期低劑量攝取，恐對肝臟與腎臟造成慢性傷害。

圖片來源：聯合報系資料照
圖片來源：聯合報系資料照

他也特別提醒，粉末若出現結塊、顏色變深，或聞起來有油耗味、霉味，就代表結構已經改變，無論是否過期，都不該再食用。以下是他點名的「五大受潮最傷肝腎粉末」，家中若有，務必多加留意。

第五名｜乳清蛋白、膠原蛋白粉

健身族、熟齡族群常補充的高蛋白粉末，若長期放在流理台、飲水機旁或潮濕空間，頻繁開關容器容易讓水氣滲入。蛋白質含量高的環境，正是黴菌最容易繁殖的溫床，一旦水分活性升高，就可能產生真菌代謝物。醫師指出，這類物質可能誘發肝腎氧化壓力，長期食用反而讓腎臟承受更多負擔。

圖片來源：翻攝網路
圖片來源：翻攝網路

第四名｜即溶咖啡包、咖啡粉

咖啡原豆在潮濕條件下，本就容易生成赭麴毒素A，磨成粉後若密封不良，風險更高。研究顯示，赭麴毒素A屬於強效腎毒素，會破壞腎小管結構，且在體內代謝時間長，長期少量累積，可能成為慢性腎病的隱形因子。醫師提醒，咖啡粉一旦受潮結塊，就不該再沖泡飲用。

圖片來源：八根精品咖啡
圖片來源：八根精品咖啡

第三名｜五穀粉、堅果粉

芝麻粉、燕麥粉、紅豆粉、堅果粉常被視為養生食品，但這類粉末本身油脂含量高，遇到濕氣後，除了可能滋生黴菌，還容易發生油脂酸敗，產生大量自由基。相關研究指出，保存不良的穀物粉狀食品，進入體內後，可能同時增加肝臟解毒與腎臟排除的負擔，長期下來對器官健康並不友善。

圖片來源：池上鄉農會
圖片來源：池上鄉農會

第二名｜科學中藥粉

不少科學中藥會添加玉米澱粉等賦形劑來改善口感與穩定性，但這類成分吸水力極強。一旦藥粉結塊，內部往往已形成適合黴菌生長的環境，卻不一定能用肉眼辨識。研究發現，儲存條件不佳的中藥粉，可能檢出具累積性的赭麴毒素A，對腎功能原本就較弱的人風險更高。

圖片來源：港香蘭中藥廠
圖片來源：港香蘭中藥廠

第一名｜花生粉

花生本身就是黃麴黴菌最偏好的寄主之一，而花生粉又常以碎裂或品質較差的花生加工而成，在台灣飲食中使用頻率極高。黃麴毒素不僅被列為一級致癌物，也會直接傷害肝腎細胞功能，且具有高度耐熱性，就算經過烘烤、油炸也難以破壞，因此被醫師視為風險最高的粉末類食品。

圖片來源：iOPEN Mall
圖片來源：iOPEN Mall

粉末類食品保存原則很簡單，就是「小包購買、確實密封、盡快吃完」。只要發現結塊、異味或外觀異常，就應果斷丟棄，別因捨不得而讓肝腎承受長期健康風險。

錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看

錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看

2026-02-11
錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看。圖片來源：Getty Images、臉書@湯鎮瑋老師
錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看。圖片來源：Getty Images、臉書@湯鎮瑋老師

農曆年將近，不少民眾開始到銀行兌換新鈔，準備包紅包或替新一年討個好兆頭。除了換新錢，坊間也流傳不少與「錢包開運」相關的方法。

圖片來源：Getty Images
圖片來源：Getty Images

命理師湯鎮瑋近日分享一套名為「五色錢鈔生財法」的做法，強調透過五行概念與特定時機運用，讓紙鈔不只是用來花，而是象徵「錢母」，為財運加分。

5 種顏色 補齊五行財氣

湯鎮瑋指出，這套方法準備起來不複雜，只要蒐集五種不同面額的新台幣紙鈔即可，包括 100 元、200 元、500 元、1000 元與 2000 元各一張，並另外準備一個全新的紅包袋。

圖片來源：臉書@湯鎮瑋老師
圖片來源：臉書@湯鎮瑋老師

若無法一次湊齊所有面額，也可改用其他國家的紙鈔，重點在於顏色所代表的五行意象，例如綠色、粉紅色、咖啡色（黃色系）、灰色（銀色系）、藍色或黑色，只要能對應五行即可。

選對時間 把錢「過香火」

完成準備後，湯鎮瑋建議可選在具有財運象徵的日子進行儀式，包括農曆 3、6、9、12 月，或過年期間、立春、元宵、端午、天赦日、財神誕辰等時點，將裝有五色鈔的紅包袋帶至財神廟過香火。

圖片來源：unsplash
圖片來源：unsplash

過程中只需心中默念「財神錢母，對我生財」，之後再將紅包袋放入錢包中隨身攜帶，且不要動用其中的紙鈔，象徵讓錢包成為穩定聚財的「財庫」。

不同身分擺放位置也不同

對於經營生意的商家，湯鎮瑋建議可將五色鈔紅包袋放置於收銀檯內，象徵以錢生錢、現金流順暢。一般上班族或家庭主婦，則可將紅包袋放在梳妝台、保險箱或家中財位，取其五行循環、生生不息之意。

換不到新鈔怎麼辦？命理師這樣說

有民眾反映，200 元與 2000 元面額的新鈔並不容易兌換。對此，湯鎮瑋回應，往年已使用過的五色鈔仍可延續作為錢母，但記得每年更換新的紅包袋，以示更新財氣。

圖片來源：浮水印
圖片來源：浮水印

他也提醒，相關方法屬於民俗信仰的一環，真正的財富仍需靠努力與踏實規劃累積，開運儀式只是提醒自己珍惜金錢、把握機會，而非取代現實中的付出。

❤心靈修復❤每個當下都是真的

❤心靈修復❤每個當下都是真的

2026-02-11 Belinda的玩美甜蜜窩

#每個當下都是真的❤

不管喜歡或討厭你的時候

相信每個互動都是真心的

喜歡的時候很真心

傷害的時候也一樣。

人心本來就很複雜

無法僅用單一事件

就表示喜歡或討厭

即便造謠這檔事~

也可能只是當下自以為的幽默

但結果就是傷害已造成!!

但自以為幽默的背後

會公開拿此人來揶揄

表示造謠者已不在意傷害此人

所以即便只是話多、嘴碎

自以為風趣等都已非善意

曾經好過不代表會好一輩子

從沒交集也可能帶著善意來

人與人的互動向來沒有絕對

沒利害關係才可能有純真心

不然都是繞著利益調整距離

以上回應某娃近期煩惱

就那群看似閨蜜又常龜裂的小圈

某娃近期感傷曾很好的某閨

最近都在背後說些無謂的話

覺得自己看錯她、覺得她太虛偽

我只強調某閨現在就算壞掉

不代表之前對妳的好全假的

沒必要全盤否定~不然人生也太悲傷!!

畢竟從頭到尾都在算計

毫無善意的極惡之人是少數

況且還只是個小學生餒

有時未必討厭妳

也許只是莫名的嫉妒

總之做出了這些行為

其實就拉開距離就好

走一輩子的朋友本來就不多

沿途順勢過濾都很合理囉~!!

#女人的友情向來微妙

#越大這矛盾只會越多

#人心難測&真不用都懂

可以嗎？車禍被撞肇事者說會負全責 卻拒絕支付20萬雷射美容費

可以嗎？車禍被撞肇事者說會負全責 卻拒絕支付20萬雷射美容費

2026-02-13 顏宏斌 / 銳思風險管理顧問有限公司 首席顧問
車禍示意圖。圖片來源：Canva
車禍示意圖。圖片來源：Canva

還記得車禍發生當下，對造陳先生在病房態度極度謙卑。 他握著傷者的手，聲音誠懇地說： 「真的對不起，醫藥費我一定會負責到底。」

直到傷口結痂，留下一道猙獰的長疤。醫師建議，為了不影響社交與美觀，需要進行多次皮秒與飛梭雷射。 預估費用：二十多萬。

當我們把清單寄給陳先生時，對方的臉色瞬間變得比疤痕還難看。

「二十幾萬？這太誇張了！」、「雷射是醫美，那是為了漂亮，不是治病。」、「頂多賠兩萬塊藥膏錢，其他不可能。」

"負責到底"這句承諾，在二十萬面前，轉眼成了最廉價的笑話。

一、為什麼理賠人員常會說：醫美不理賠？

這是典型利用資訊差，進行「認知誤導」。一般理賠人員的邏輯通常是：

傷口癒合 ＝ 治療結束

疤痕治療 ＝ 醫美（愛美）行為

願意負擔藥膏 ＝ 達成法律義務

但他們沒告訴你（或者他們刻意忽略），損害賠償的原則，不僅止於醫療費用的支出，而是「回復原狀」與「負擔因此增加的生活費用」

二、實務見解：這不是愛美，是你的權利

目前多數的實務見解，對於因為事故造成的疤痕，而需要進行治療、修復，立場很明確：

皮膚完整，也是權利

原本沒疤，因為車禍留疤，這就是權利受損。為了把皮膚「恢復」到傷前狀態，進行雷射治療，屬於「增加生活上需要之費用」

因為美醜不僅是人的天性，更影響社交、工作、以及精神層面（人格權）。

✅ 還沒支出，也可請求

有些時候，對方會說「你這個沒有收據，我們不認」，甚至被騙說「先去全部做完、拿到收據我們才賠」

錯！只要能透過醫師證明，未來有除疤的必要，再依照醫院收費行情推估，法院一樣會判賠這筆「預估之費用」。

尤其：疤痕治療，因個人體質影響（如：蟹足腫），可能需要一兩年。如果要等全部治療完再拿收據請領，恐怕嚴重影響到請求權的行使。

✅ 體質不是藉口

有時對方會推託說：「疤痕是個人體質，與車禍無直接因果關係。」

但實務見解認為：雖然留疤與體質有關，但「起因」是車禍，所以肇事者依然要負責

三、實務建議：有效求償，留意三大關鍵

如果正在面臨類似糾紛，請一定要留意三個重點，不要踩雷：

1️⃣ 病歷關鍵

不要只寫「除疤手術」。請與醫師溝通，在診斷書中針對「傷疤位置、恢復狀況、回復原狀的醫療必要性、治療的建議」進行說明。這些關鍵字，才是賠償的核心。

2️⃣ 避開美容工作室

一定要去「醫療機構（醫院或診所）」由「醫師」執行。絕對不能去美容工作室做臉、做SPA、買美容課程、音波拉提，實務上一定被打槍。

3️⃣ 證據保全

進行醫美治療前，請務必先留存清晰的傷疤照片，證明有治療的必要，尤其傷疤並非只有「長度」「部位」，還要考量「深度」「恢復狀況」。法院會根據綜合條件，判斷透過雷射來回復原狀的必要性。

小結

除疤並非為了「變美」，而是重新找回「自信的自己」，別因為對方的話術，輕易放棄你回復原狀的權利。

你有遇過理賠人員用「雷射醫美拒絕理賠」的經驗嗎？留言跟我說說你的看法，或是標記那個開車總是不夠小心的好友！

#車禍賠償 #雷射除疤 #回復原狀

