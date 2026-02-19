在陪伴中學會道別　當母親成為「老娃娃」，我們還能為她做什麼？

2026-02-19
在陪伴中學會道別　當母親成為「老娃娃」，我們還能為她做什麼？圖片來源：《鬼媽媽的假期》
在陪伴中學會道別　當母親成為「老娃娃」，我們還能為她做什麼？圖片來源：《鬼媽媽的假期》

失智照護的漫長歲月裡，陪伴不只是日復一日的責任，更是一場不斷告別、卻也反覆重新認識的歷程。作家彭菊仙在《五十歲後我的媽》中，記錄下與失智母親長達十年的每週相聚，從母女關係的轉變、身體與記憶的流失，細膩描寫一位母親如何在時間中一點一點退場，也讓女兒得以看見母親一生中那些從未被好好閱讀的篇章。

圖片來源：《鬼媽媽的假期》
圖片來源：《鬼媽媽的假期》

每週和老媽的一部分告別

老媽走後，我其實慶幸自己一次次地勉強自己，無論腳步多麼沉重，我最終還是踏出家門，完成與老媽每一次的單獨約會，特別是在老媽失智初期至中期，那幾年，她還能回憶，她還能表達，我才得以深入她一輩子如八點檔連續劇的曲折人生，以及老一輩人多半森森嚴嚴守著的心靈禁地。

因此，我看到的老媽，不再僅限於我來到世界之後那個胖胖歐巴桑「老媽」，我看到曾經惶恐的新手老媽，我看到眉頭深鎖的待嫁老媽，我看到初嘗愛情滋味的少女老媽，我看到倔強又強悍的老靈魂小兒童老媽。

「老媽」這兩個字只是書封，每週回老家陪伴失智的她，就是打開「老媽」這本故事書、閱讀她的人生故事。我們從母女，變成了閨密，最後，愈來愈不認識我的老媽，把我變成了交淺言深的陌生人，脫開束縛，不用當狗仔，故事也嘩啦啦不請自來。

十年來，每週一天的陪伴，是我和老媽的一千零一夜、她的天方夜譚，我把老媽的多種面貌留了下來。

每週和老媽的一部分告別，也重新認識她更多面貌

「你這個老娃娃，已經尿下去了啊！褲子都濕了。」

「真的啊，我尿下去啦，呵呵，我不知道欸！」老媽傻笑。

「來，老娃娃，躺下啦，換布布喔。」我撐起老媽沉重的身體，讓她緩緩躺平在沙發上。老媽好像等待著我跟她玩一項新奇遊戲似的，滿臉鬆懈，嘴角還微微上揚。我緩緩褪去她微濕的褲子，以及過度盡責而不勝負荷的沉重尿布。

我瞥見老媽今日的臉不大一樣，似乎少掉了一樣很關鍵的東西─羞赧。

如一個放大了又變皺了的大寶寶，既無助又無邪，老媽沒有任何遮掩的意圖，也沒有任何眼神上的閃躲。老媽恍若未曾偷吃禁果的老夏娃，不再以自己的裸身為恥。

我想起《最後十四堂星期二的課》等待死亡的老教授的一段話：

「一個人最基本的個人隱私被剝奪了─上廁所、擤鼻涕、清洗下體等，一開始會感到羞恥，因為文化告訴我們『不能自己擦屁股』是件丟臉的事，但慢慢的，我想︰別去管我們的文化怎麼說，我開始享受我依靠別人，我閉上眼睛，沉浸其中，這些讓我覺得似曾相識，這很像是回頭當小孩。」

是的，老媽臉上的表情，是完全的信任，是百般的依託，允許我的手變成她身上的一部分，歡迎我的眼代替她關照一切私密的動靜。

換上新的尿布，穿好乾爽的褲子，老寶寶舒服了，滿有朝氣地對我憨笑：「謝謝！」

能和老媽做的事情愈來愈少，有趣的事情當然更少。隨著她能說出的老故事一段一段的縮水，

每隔一陣子，我發現，能和老媽做的事情也一件一件的不見了。

有一陣子，老媽每有尿意，就會呼喊著女兒們及看護快扶她進廁所，進了廁所還一定要半掩著門扉。

不多久，老媽就已經憋不住尿意，但是看到被尿浸濕透頂的尿布時，她還會低著頭，滿臉羞赧。有時還會喃喃地說：「好臭啊，不好意思。」

後來，老媽不再負責自己的尿意。

而最終，我們幾乎不再有機會扶她到廁所，這原本是占據老媽大量時間的日常活動，也是每每能讓她聽到女兒們跟她說「好棒好棒」的重要功課。

但老媽最終不但不再能意識到自己的尿意，有時甚至感受不到自己身上突然增加了溫熱潮濕的重量。

老媽不負責自己身體的感覺，老媽的拉撒事，都變成為別人的事。

老媽一點一點地消失，她的記憶、身體的機能、她的感覺、她的感情...。

每一週，我彷彿都在和老媽的某些部分做最後的相處，最後的留念，然後，跟這些部分一一say goodbye。
因為，隔幾週，這些部分就會徹底消失，然後，老媽剩下的就更少了。

我實實在在的在感受一個生命不斷失去的痛苦，走向衰敗的過程，這才發現，這是一個和我親密之最的生命不斷揮手道別的過程。錯過了一週，就少了幾部分的最後溫存。

萬萬沒想到，除了少女的老媽、兒童的老媽，最終，我還遇見了小嬰兒的老媽。每週和老媽的一部分告別，每週也重新認識她生命裡更多的面貌。

而我也看懂了，這一輩子沒被幾個人真正愛過的老媽，渴望自己生的女兒都很愛她，甚至溺她、寵她。很合理的，老媽最後變成十足的「女兒控」。

老媽對女兒們的情感放得非常深、非常重，故一不小心就嫌棄女兒們愛她愛得不夠！現在我終於讀懂，為什麼她總是溺愛與情勒交錯，一下子抱怨大轟炸，一下子又捨不得、放不下。

每個老爸老媽是否都是本待我們深讀的書呢？把握住機會展頁深入，或許，怨恨就變成心疼，不可理喻就變成由衷感佩。但願咱老孩子們和我們的老父老母們，在有生之年，都能因互相理解而諒解，最終彼此和解，繼續在夢裡閱讀他們的一生。

本文摘選自天下文化出版之《五十歲後我的媽》作者：彭菊仙

2026-02-15
明天就是除夕夜，圍爐年菜與紅包早已準備就緒，不少人此刻最糾結的，反而是站在衣櫃前反覆思考「到底要穿什麼」。過年穿新衣帶有迎接新一年、轉換氣場的象徵意義。尤其在火馬年即將展開之際，如何透過穿搭替新年開個好頭，也成為年節前的熱門話題。

圖片來源：アメーバブログ
圖片來源：アメーバブログ

民俗專家王老師近日分享，2026 年為火馬年，只要在走春時選對「幸運色」，不僅能替新年開好運，也象徵為自己開啟新的財運循環。他指出，過年添購新衣本就有「除舊布新」的寓意，若能搭配個人生肖適合的顏色，更能在新的一年為運勢加分。

2026 火馬年 12 生肖走春幸運色一次看

依據生肖五行屬性，王老師整理出適合 2026 火馬年的走春開運色，提供民眾在選購新衣時參考：

2026 火馬年【鼠、豬】走春開運色

藍色、白色、淺灰

圖片來源：編輯許智捷製
圖片來源：編輯許智捷製

2026 火馬年【牛、龍、羊、狗】走春開運色

咖啡色、紅色、紫色

圖片來源：編輯許智捷製
圖片來源：編輯許智捷製

2026 火馬年【蛇、馬】走春開運色

綠色、紅色、紫色

圖片來源：編輯許智捷製
圖片來源：編輯許智捷製

2026 火馬年【猴、雞】走春開運色

棕色、白色

圖片來源：編輯許智捷製
圖片來源：編輯許智捷製

2026 火馬年【虎、兔】走春開運色

藍色、綠色

圖片來源：編輯許智捷製
圖片來源：編輯許智捷製

不必勉強穿搭　心情才是關鍵

王老師也特別提醒，開運穿搭不必過度拘泥於特定顏色，如果衣櫃裡沒有相關款式，或個人風格、喜好不相符，也無須刻意勉強。只要穿得自在、看了心情愉快，就是最好的新年穿搭

他強調，過年期間維持輕鬆、正向的心態，才是真正能帶來好運與財氣的關鍵。

❤心靈修復❤每個當下都是真的

❤心靈修復❤每個當下都是真的

2026-02-11

#每個當下都是真的❤

不管喜歡或討厭你的時候

相信每個互動都是真心的

喜歡的時候很真心

傷害的時候也一樣。

人心本來就很複雜

無法僅用單一事件

就表示喜歡或討厭

即便造謠這檔事~

也可能只是當下自以為的幽默

但結果就是傷害已造成!!

但自以為幽默的背後

會公開拿此人來揶揄

表示造謠者已不在意傷害此人

所以即便只是話多、嘴碎

自以為風趣等都已非善意

曾經好過不代表會好一輩子

從沒交集也可能帶著善意來

人與人的互動向來沒有絕對

沒利害關係才可能有純真心

不然都是繞著利益調整距離

以上回應某娃近期煩惱

就那群看似閨蜜又常龜裂的小圈

某娃近期感傷曾很好的某閨

最近都在背後說些無謂的話

覺得自己看錯她、覺得她太虛偽

我只強調某閨現在就算壞掉

不代表之前對妳的好全假的

沒必要全盤否定~不然人生也太悲傷!!

畢竟從頭到尾都在算計

毫無善意的極惡之人是少數

況且還只是個小學生餒

有時未必討厭妳

也許只是莫名的嫉妒

總之做出了這些行為

其實就拉開距離就好

走一輩子的朋友本來就不多

沿途順勢過濾都很合理囉~!!

#女人的友情向來微妙

#越大這矛盾只會越多

#人心難測&真不用都懂

錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看

錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看

2026-02-11
錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看。圖片來源：Getty Images、臉書@湯鎮瑋老師
錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看。圖片來源：Getty Images、臉書@湯鎮瑋老師

農曆年將近，不少民眾開始到銀行兌換新鈔，準備包紅包或替新一年討個好兆頭。除了換新錢，坊間也流傳不少與「錢包開運」相關的方法。

圖片來源：Getty Images
圖片來源：Getty Images

命理師湯鎮瑋近日分享一套名為「五色錢鈔生財法」的做法，強調透過五行概念與特定時機運用，讓紙鈔不只是用來花，而是象徵「錢母」，為財運加分。

5 種顏色 補齊五行財氣

湯鎮瑋指出，這套方法準備起來不複雜，只要蒐集五種不同面額的新台幣紙鈔即可，包括 100 元、200 元、500 元、1000 元與 2000 元各一張，並另外準備一個全新的紅包袋。

圖片來源：臉書@湯鎮瑋老師
圖片來源：臉書@湯鎮瑋老師

若無法一次湊齊所有面額，也可改用其他國家的紙鈔，重點在於顏色所代表的五行意象，例如綠色、粉紅色、咖啡色（黃色系）、灰色（銀色系）、藍色或黑色，只要能對應五行即可。

選對時間 把錢「過香火」

完成準備後，湯鎮瑋建議可選在具有財運象徵的日子進行儀式，包括農曆 3、6、9、12 月，或過年期間、立春、元宵、端午、天赦日、財神誕辰等時點，將裝有五色鈔的紅包袋帶至財神廟過香火。

圖片來源：unsplash
圖片來源：unsplash

過程中只需心中默念「財神錢母，對我生財」，之後再將紅包袋放入錢包中隨身攜帶，且不要動用其中的紙鈔，象徵讓錢包成為穩定聚財的「財庫」。

不同身分擺放位置也不同

對於經營生意的商家，湯鎮瑋建議可將五色鈔紅包袋放置於收銀檯內，象徵以錢生錢、現金流順暢。一般上班族或家庭主婦，則可將紅包袋放在梳妝台、保險箱或家中財位，取其五行循環、生生不息之意。

換不到新鈔怎麼辦？命理師這樣說

有民眾反映，200 元與 2000 元面額的新鈔並不容易兌換。對此，湯鎮瑋回應，往年已使用過的五色鈔仍可延續作為錢母，但記得每年更換新的紅包袋，以示更新財氣。

圖片來源：浮水印
圖片來源：浮水印

他也提醒，相關方法屬於民俗信仰的一環，真正的財富仍需靠努力與踏實規劃累積，開運儀式只是提醒自己珍惜金錢、把握機會，而非取代現實中的付出。

花生粉奪冠最危險！醫點名「五大受潮粉末」長期吃恐傷肝腎

花生粉奪冠最危險！醫點名「五大受潮粉末」長期吃恐傷肝腎

2026-02-09
花生粉奪冠最危險！醫點名「五大受潮粉末」長期吃恐傷肝腎。圖片來源：聯合報系資料照
花生粉奪冠最危險！醫點名「五大受潮粉末」長期吃恐傷肝腎。圖片來源：聯合報系資料照

台灣長年處在高溫又潮濕的環境，許多看似無害的粉末食品，其實一旦保存不當，反而可能成為肝腎的隱形負擔。腎臟科醫師洪永祥提醒，粉末類產品只要受潮，微生物就容易趁虛而入，進而產生黃麴毒素、赭麴毒素等黴菌代謝物，長期低劑量攝取，恐對肝臟與腎臟造成慢性傷害。

圖片來源：聯合報系資料照
圖片來源：聯合報系資料照

他也特別提醒，粉末若出現結塊、顏色變深，或聞起來有油耗味、霉味，就代表結構已經改變，無論是否過期，都不該再食用。以下是他點名的「五大受潮最傷肝腎粉末」，家中若有，務必多加留意。

第五名｜乳清蛋白、膠原蛋白粉

健身族、熟齡族群常補充的高蛋白粉末，若長期放在流理台、飲水機旁或潮濕空間，頻繁開關容器容易讓水氣滲入。蛋白質含量高的環境，正是黴菌最容易繁殖的溫床，一旦水分活性升高，就可能產生真菌代謝物。醫師指出，這類物質可能誘發肝腎氧化壓力，長期食用反而讓腎臟承受更多負擔。

圖片來源：翻攝網路
圖片來源：翻攝網路

第四名｜即溶咖啡包、咖啡粉

咖啡原豆在潮濕條件下，本就容易生成赭麴毒素A，磨成粉後若密封不良，風險更高。研究顯示，赭麴毒素A屬於強效腎毒素，會破壞腎小管結構，且在體內代謝時間長，長期少量累積，可能成為慢性腎病的隱形因子。醫師提醒，咖啡粉一旦受潮結塊，就不該再沖泡飲用。

圖片來源：八根精品咖啡
圖片來源：八根精品咖啡

第三名｜五穀粉、堅果粉

芝麻粉、燕麥粉、紅豆粉、堅果粉常被視為養生食品，但這類粉末本身油脂含量高，遇到濕氣後，除了可能滋生黴菌，還容易發生油脂酸敗，產生大量自由基。相關研究指出，保存不良的穀物粉狀食品，進入體內後，可能同時增加肝臟解毒與腎臟排除的負擔，長期下來對器官健康並不友善。

圖片來源：池上鄉農會
圖片來源：池上鄉農會

第二名｜科學中藥粉

不少科學中藥會添加玉米澱粉等賦形劑來改善口感與穩定性，但這類成分吸水力極強。一旦藥粉結塊，內部往往已形成適合黴菌生長的環境，卻不一定能用肉眼辨識。研究發現，儲存條件不佳的中藥粉，可能檢出具累積性的赭麴毒素A，對腎功能原本就較弱的人風險更高。

圖片來源：港香蘭中藥廠
圖片來源：港香蘭中藥廠

第一名｜花生粉

花生本身就是黃麴黴菌最偏好的寄主之一，而花生粉又常以碎裂或品質較差的花生加工而成，在台灣飲食中使用頻率極高。黃麴毒素不僅被列為一級致癌物，也會直接傷害肝腎細胞功能，且具有高度耐熱性，就算經過烘烤、油炸也難以破壞，因此被醫師視為風險最高的粉末類食品。

圖片來源：iOPEN Mall
圖片來源：iOPEN Mall

粉末類食品保存原則很簡單，就是「小包購買、確實密封、盡快吃完」。只要發現結塊、異味或外觀異常，就應果斷丟棄，別因捨不得而讓肝腎承受長期健康風險。

可以嗎？車禍被撞肇事者說會負全責 卻拒絕支付20萬雷射美容費

可以嗎？車禍被撞肇事者說會負全責 卻拒絕支付20萬雷射美容費

2026-02-13
車禍示意圖。圖片來源：Canva
車禍示意圖。圖片來源：Canva

還記得車禍發生當下，對造陳先生在病房態度極度謙卑。 他握著傷者的手，聲音誠懇地說： 「真的對不起，醫藥費我一定會負責到底。」

直到傷口結痂，留下一道猙獰的長疤。醫師建議，為了不影響社交與美觀，需要進行多次皮秒與飛梭雷射。 預估費用：二十多萬。

當我們把清單寄給陳先生時，對方的臉色瞬間變得比疤痕還難看。

「二十幾萬？這太誇張了！」、「雷射是醫美，那是為了漂亮，不是治病。」、「頂多賠兩萬塊藥膏錢，其他不可能。」

"負責到底"這句承諾，在二十萬面前，轉眼成了最廉價的笑話。

一、為什麼理賠人員常會說：醫美不理賠？

這是典型利用資訊差，進行「認知誤導」。一般理賠人員的邏輯通常是：

傷口癒合 ＝ 治療結束

疤痕治療 ＝ 醫美（愛美）行為

願意負擔藥膏 ＝ 達成法律義務

但他們沒告訴你（或者他們刻意忽略），損害賠償的原則，不僅止於醫療費用的支出，而是「回復原狀」與「負擔因此增加的生活費用」

二、實務見解：這不是愛美，是你的權利

目前多數的實務見解，對於因為事故造成的疤痕，而需要進行治療、修復，立場很明確：

皮膚完整，也是權利

原本沒疤，因為車禍留疤，這就是權利受損。為了把皮膚「恢復」到傷前狀態，進行雷射治療，屬於「增加生活上需要之費用」

因為美醜不僅是人的天性，更影響社交、工作、以及精神層面（人格權）。

✅ 還沒支出，也可請求

有些時候，對方會說「你這個沒有收據，我們不認」，甚至被騙說「先去全部做完、拿到收據我們才賠」

錯！只要能透過醫師證明，未來有除疤的必要，再依照醫院收費行情推估，法院一樣會判賠這筆「預估之費用」。

尤其：疤痕治療，因個人體質影響（如：蟹足腫），可能需要一兩年。如果要等全部治療完再拿收據請領，恐怕嚴重影響到請求權的行使。

✅ 體質不是藉口

有時對方會推託說：「疤痕是個人體質，與車禍無直接因果關係。」

但實務見解認為：雖然留疤與體質有關，但「起因」是車禍，所以肇事者依然要負責

三、實務建議：有效求償，留意三大關鍵

如果正在面臨類似糾紛，請一定要留意三個重點，不要踩雷：

1️⃣ 病歷關鍵

不要只寫「除疤手術」。請與醫師溝通，在診斷書中針對「傷疤位置、恢復狀況、回復原狀的醫療必要性、治療的建議」進行說明。這些關鍵字，才是賠償的核心。

2️⃣ 避開美容工作室

一定要去「醫療機構（醫院或診所）」由「醫師」執行。絕對不能去美容工作室做臉、做SPA、買美容課程、音波拉提，實務上一定被打槍。

3️⃣ 證據保全

進行醫美治療前，請務必先留存清晰的傷疤照片，證明有治療的必要，尤其傷疤並非只有「長度」「部位」，還要考量「深度」「恢復狀況」。法院會根據綜合條件，判斷透過雷射來回復原狀的必要性。

小結

除疤並非為了「變美」，而是重新找回「自信的自己」，別因為對方的話術，輕易放棄你回復原狀的權利。

你有遇過理賠人員用「雷射醫美拒絕理賠」的經驗嗎？留言跟我說說你的看法，或是標記那個開車總是不夠小心的好友！

#車禍賠償 #雷射除疤 #回復原狀

