不是年紀，是緊繃：瑜伽 20 年後，我重新認識自己的髖

瑜伽練了二十年，我卻在這一年，才真正開始打開髖，但如果有人問我：「你練瑜伽多久了？」我會說，差不多二十年。

但如果再多問一句：「那你現在的身體，和二十年前最大的差別是什麼？」我可能也回答不出來，因為這一年，我才發現一件事：

長期練習，不代表沒有盲區。二十年的熟悉，其實也是一種習慣

過去很長一段時間，我的瑜伽練習是穩定的。

我知道自己擅長什麼、哪個動作做起來順、哪個序列最有安全感，那些熟悉的姿勢，就像老朋友，這些動作讓我感到「我還行」、「我沒有退步」。

直到有一天，我意識到——我一直在避開一個區域：髖。

不是因為做不到，而是因為不舒服，也不是痛，而是一種說不上來的卡、緊、抗拒。

這一年，我刻意把練習帶到不熟悉的地方

真正開始系統性練習開髖，是最近這一年。我放慢速度，不再追求深度，開始觀察髖周圍的感覺、呼吸的變化，還有那些浮現的情緒。這時我才明白：

髖不是不開，是我以前沒有給它時間。

開髖帶來的，不只是活動度的改變，最明顯的，當然是身體層面的。

走路時下半身更穩，久坐後下背不再那麼緊。以前早晨一醒來就覺得「卡住」的感覺，慢慢消失，但真正讓我意外的，是另一件事。

頻尿改善了。

原來頻尿，不一定是老化

過去我也以為，這只是年紀的問題，直到開始開髖後，我才理解：有些頻尿，來自於骨盆底長期處在「太用力」的狀態。

不是無力，而是過度緊繃。

而髖，正好包圍著這一整個區域。

當髖慢慢放鬆，呼吸變深，膀胱不再需要一直提醒我它的存在。

那是一種很安靜的改善。

二十年後，我重新學會怎麼開始一天。現在的早晨，和以前很不一樣，我不再急著證明自己「還能練」。

反而更願意花幾分鐘，讓髖慢慢醒來。一個溫和的開髖動作，幾次拉長的吐氣。

我不是在訓練身體，而是在告訴它： 今天，不需要防備。

原來，最難的不是新的動作，最難的是願意承認——自己一直在重複熟悉的安全感。

瑜伽練了二十年，我以為我已經很了解身體。但其實，是這一年，我才真的開始聽它說話。

開髖，成了一種新的生活隱喻

當我不再急著把髖打開，我也比較不急著對人生下結論。

當我願意停留在不熟悉的感覺裡，我也更能陪伴那些尚未解決的狀態。

這不是進階。

這是成熟。