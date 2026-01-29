不是年紀，是緊繃：瑜伽 20 年後，我重新認識自己的髖

2026-01-29 17:18 只想工作不想上班的Summer

瑜伽練了二十年，我卻在這一年，才真正開始打開髖，但如果有人問我：「你練瑜伽多久了？」我會說，差不多二十年。

但如果再多問一句：「那你現在的身體，和二十年前最大的差別是什麼？」我可能也回答不出來，因為這一年，我才發現一件事：

長期練習，不代表沒有盲區。二十年的熟悉，其實也是一種習慣

過去很長一段時間，我的瑜伽練習是穩定的。

我知道自己擅長什麼、哪個動作做起來順、哪個序列最有安全感，那些熟悉的姿勢，就像老朋友，這些動作讓我感到「我還行」、「我沒有退步」。

直到有一天，我意識到——我一直在避開一個區域：髖。

不是因為做不到，而是因為不舒服，也不是痛，而是一種說不上來的卡、緊、抗拒。

這一年，我刻意把練習帶到不熟悉的地方

真正開始系統性練習開髖，是最近這一年。我放慢速度，不再追求深度，開始觀察髖周圍的感覺、呼吸的變化，還有那些浮現的情緒。這時我才明白：

髖不是不開，是我以前沒有給它時間。

開髖帶來的，不只是活動度的改變，最明顯的，當然是身體層面的。

走路時下半身更穩，久坐後下背不再那麼緊。以前早晨一醒來就覺得「卡住」的感覺，慢慢消失，但真正讓我意外的，是另一件事。

頻尿改善了。

原來頻尿，不一定是老化

過去我也以為，這只是年紀的問題，直到開始開髖後，我才理解：有些頻尿，來自於骨盆底長期處在「太用力」的狀態。

不是無力，而是過度緊繃。

而髖，正好包圍著這一整個區域。

當髖慢慢放鬆，呼吸變深，膀胱不再需要一直提醒我它的存在。

那是一種很安靜的改善。

二十年後，我重新學會怎麼開始一天。現在的早晨，和以前很不一樣，我不再急著證明自己「還能練」。

反而更願意花幾分鐘，讓髖慢慢醒來。一個溫和的開髖動作，幾次拉長的吐氣。

我不是在訓練身體，而是在告訴它： 今天，不需要防備。

原來，最難的不是新的動作，最難的是願意承認——自己一直在重複熟悉的安全感。

瑜伽練了二十年，我以為我已經很了解身體。但其實，是這一年，我才真的開始聽它說話。

開髖，成了一種新的生活隱喻

當我不再急著把髖打開，我也比較不急著對人生下結論。

當我願意停留在不熟悉的感覺裡，我也更能陪伴那些尚未解決的狀態。

這不是進階。

這是成熟。


只想工作不想上班的Summer

只想工作不想上班的Summer

我是不想上班的Summer，在企業工作了31年的時間，終於，一年前，我開始創業了。 我也是一個追求瘦身為終身事業的女人，34歲開始學習減肥，嘗試各種方式，已經有將近20年的時間... 我還是一個結婚過兩次的女人，結婚離婚，再婚到現在，婚姻帶給我的，我想是也是值得分享的...

#瑜伽 #健康飲食 #運動分享 #自我成長

醫師真的不敢吃！夜市「3類美食」被點名健康殺手　它竟是第一類致癌物

醫師真的不敢吃！夜市「3類美食」被點名健康殺手　它竟是第一類致癌物

2026-01-19 16:39 女子漾／編輯許智捷
醫師真的不敢吃！夜市「3類美食」被點名健康殺手　它竟是第一類致癌物...。圖片來源：臺中觀光旅遊網Taichung Tourism
醫師真的不敢吃！夜市「3類美食」被點名健康殺手　它竟是第一類致癌物...。圖片來源：臺中觀光旅遊網Taichung Tourism

台灣夜市文化聞名國際，炸物、香腸、手搖飲幾乎成為許多人日常生活的一部分，但在享受美食的同時，潛藏的健康風險也逐漸受到醫界關注。減重專科醫師陳威龍近日透過影音平台分享臨床觀察，直言有三類食物是多數醫師私下「能避就避」，其中加工肉品更已被世界衛生組織認定為第一類致癌物。

圖片來源：聯合報系資料照
圖片來源：聯合報系資料照

陳威龍指出，醫師並非對夜市小吃有偏見，而是長期在門診中看到相關疾病的累積後果，才會對某些飲食選擇格外謹慎。以下整理三類「健康殺手」。

1. 加工肉品：已被列為「第一類致癌物」

香腸、熱狗、培根、火腿等加工肉品，在夜市與日常飲食中十分常見，但其健康風險已有明確科學證據支持。世界衛生組織轄下的國際癌症研究機構（IARC）早已將加工肉品列為第一類致癌物，代表「有充分證據顯示會對人類致癌」。

圖片來源：聯合報系資料照
圖片來源：聯合報系資料照

醫學研究顯示，每天只要多攝取約50公克的加工肉品，罹患大腸癌的風險就會上升約18%。陳威龍解釋，這類食品多含亞硝酸鹽作為防腐劑，經高溫燒烤、油炸或煙燻後，容易生成亞硝胺等致癌物質，長期攝取會對腸胃道造成慢性刺激。

50克 的加工肉品約等於一條熱狗或半條大香腸

2. 油炸食物：不只熱量高，還影響血管與代謝

炸雞排、鹹酥雞、薯條、甜不辣，是不少民眾逛夜市的固定選項，但油炸食物的問題不僅在於熱量。陳威龍指出，油脂在高溫反覆使用的過程中會氧化，產生反式脂肪與多種氧化物質，這些成分與心血管疾病、高血壓、血脂異常及第二型糖尿病密切相關。

圖片來源：臺中觀光旅遊網 Taichung Tourism
圖片來源：臺中觀光旅遊網 Taichung Tourism

相關研究也發現，經常攝取油炸食品的人，罹患心血管疾病與代謝症候群的比例，明顯高於飲食較清淡族群。

3. 含糖飲料：被低估的「癌症推手」

手搖飲文化盛行，全糖珍珠奶茶、汽水與調味飲料，往往在不知不覺中讓糖分攝取超標。陳威龍指出，一杯含糖飲料的糖量，經常就已超過世界衛生組織建議的每日攝取上限。

圖片來源：photoAC
圖片來源：photoAC

國外研究顯示，每天飲用兩杯以上含糖飲料，與肥胖、第二型糖尿病及多種癌症風險上升具有明顯關聯。長期高糖飲食容易引發胰島素阻抗與慢性發炎反應，不僅干擾全身代謝與心血管健康，也會提高至少13種癌症的發生機率。

陳威龍強調，並非要求民眾完全拒絕夜市美食，而是提醒飲食頻率與選擇的重要性。若想降低健康風險，可優先選擇原型食物，避免加工肉品；烹調方式上盡量以煮、燙、烤取代油炸；飲料則以無糖茶、水為主。

「醫生不吃，通常不是因為不好吃，而是因為太清楚長期後果。」陳威龍直言，真正需要調整的不是一餐，而是長期飲食習慣。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#飲食 #癌症 #食物 #夜市 #手搖飲 #健康風險 #加工肉品

尾牙前一定要看！2026抽獎禁忌與中獎技巧全公開，花家黑魔法、娜璉桌布真的有用？

尾牙前一定要看！2026抽獎禁忌與中獎技巧全公開，花家黑魔法、娜璉桌布真的有用？

2026-01-15 11:20 女子漾／編輯周意軒
尾牙前一定要看！2026抽獎禁忌與中獎技巧全公開　花家黑魔法、娜璉桌布真的有用？ 圖片來源 :@heartlipped X和花木蘭yt截圖
尾牙前一定要看！2026抽獎禁忌與中獎技巧全公開　花家黑魔法、娜璉桌布真的有用？ 圖片來源 :@heartlipped X和花木蘭yt截圖

尾牙、春酒一到，辦公室空氣就會自動切換成「抽獎模式」：有人假裝佛系，其實手心全是汗；有人嘴上說隨緣，手機桌布早就換好。每年都會出現一批「中獎都市傳說」，2026討論度最高的三大派系，基本上就是花家黑魔法、吉伊卡哇護體、娜璉桌布玄學。以下整理成「９招技巧＋常見禁忌」，讓你在不迷信的前提下，幫自己多加一層心理Buff，至少抽獎那一刻看起來很有料。

2026尾牙春酒抽獎技巧 1：花家黑魔法先開聲，氣勢先贏一半

圖片來源 :花木蘭yt截圖
圖片來源 :花木蘭yt截圖

所謂「花家黑魔法」，最常見版本就是在抽獎前狂聽迪士尼《花木蘭》的歌〈以妳為榮〉，不少網友分享「聽完就中」的神奇經驗，甚至連便利商店都跟上話題，宣布店內不定期播放。實戰用法很簡單：抽獎前10到15分鐘，戴耳機、開單曲循環，讓自己進入「祖先都站我這邊」的自信狀態。

2026尾牙春酒抽獎技巧 2：娜璉桌布玄學，2026新一代「美輪明宏都市傳說」

如果你聽過當年「美輪明宏桌布之亂」，那你已經懂這種玩法的精髓：用一張照片，替自己建立「我今天會走運」的心理暗示。

而2026最紅的新主角，正是TWICE林娜璉。台灣媒體整理了大量網友回報，把手機桌布換成娜璉照片後，抽獎、發票、搶票都變順的案例，甚至出現「娜璉玄學」這種稱號。

圖片來源 :@heartlipped
圖片來源 :@heartlipped

實戰建議：抽獎當天才換也行，但請別邊換邊大喊「我一定會中」，低調一點更有儀式感。

2026尾牙春酒抽獎技巧 3：吉伊卡哇要帶哪隻？「吉祥物」這個語感就是主打

吉伊卡哇派的核心不是科學，是「可愛帶來好心情」。社群上確實有人分享帶著吉伊卡哇娃娃或吊飾去開會、去抽獎，結果真的中到獎金，還出現借同事接力沾喜氣的故事。

要問帶哪隻？最通用的答案就是：帶你最喜歡、最想被它守護的那隻。若你想更「諧音派」一點，優先選名字聽起來就很吉利、很討喜的角色，讓自己一路心情穩、笑容穩、氣場也穩。

圖片來源 :女子漾編輯拍攝
圖片來源 :女子漾編輯拍攝

2026尾牙春酒抽獎技巧 4：抽獎前的「禁忌」第一條：不要先講衰話、也不要先自我詛咒

很多人抽獎前會習慣性說「我一定不中啦」「我很衰啦」，這句話最可怕的點不在玄學，而在於它會讓你整個人縮起來。尾牙抽獎其實很吃現場狀態：你越緊張越彆扭，越容易在被叫到名字時反應慢半拍。所以禁忌不是神鬼，是你自己先把自己送走。把口頭禪改成「隨緣，但我今天狀態很好」，就夠了。

2026尾牙春酒抽獎技巧 5：抽獎前的「禁忌」第二條：別急著炫耀你的準備

你可以換桌布、可以聽神曲、可以口袋放小吊飾，但請不要一到會場就昭告天下「我今天準備齊全等著中」。這不是怕被破法，是避免變成全場焦點後給自己壓力，或讓同事起鬨、把你推到尷尬位置。低調，才是最強的幸運濾鏡。

2026尾牙春酒抽獎技巧 6：馬年穿搭小心機，用「土色系」把火氣壓穩

2026是馬年，社群也流行把生肖五行跟穿搭連在一起：用土色系去平衡火氣，讓整體氣場更穩。

你不需要全身卡其到像在荒野求生，只要在外套、包包、鞋、眼影或指甲選一個「大地色細節」，就能達成「看起來很會」的效果。

2026尾牙春酒抽獎技巧 7：紅色不是只能紅內褲，紅色小物更適合社畜日常

尾牙的紅色梗每年都會被玩到爛，但它之所以不退流行，是因為它真的很適合拍照、也很適合營造「喜氣上身」的狀態。比起走極端路線，你可以選一個「不會尷尬又看得出有準備」的紅色小物，例如紅色髮夾、紅色指甲、紅色耳環，或紅色手機殼的一角。可以戴上vacanza全系列飾品皆採用低敏925純銀製作，以「實踐馬」與「招財喵」為領銜主角紛紛躍上項鍊，輕鬆融入日常穿搭，祈願耳飾再加碼推出「財富雞」、「結緣兔」、「汪旺犬」，集結戀愛、財富、以及好人緣祝福！系列更推出周邊御守，繡上yeeee pottery品牌小標，配合金、木、水、火、土五行元素推出五款御守香氛包，相生相剋，萬物平衡，恰恰與陶藝家李亭儀的心意相通，期許面對新的一年，達成所有的目標之前能提醒自己好好休息，平衡生活與理想。

vacanza 攜手歡樂陶一家陶藝工作室（yeeee pottery），以全新靈感「我的願望小福獸 Let your wish stay」延伸經典「祈願生肖系列」。圖片來源：vacanza　提供
vacanza 攜手歡樂陶一家陶藝工作室（yeeee pottery），以全新靈感「我的願望小福獸 Let your wish stay」延伸經典「祈願生肖系列」。圖片來源：vacanza　提供

vacanza 攜手歡樂陶一家陶藝工作室（yeeee pottery），以全新靈感「我的願望小福獸 Let your wish stay」延伸經典「祈願生肖系列」。圖片來源：vacanza　提供
vacanza 攜手歡樂陶一家陶藝工作室（yeeee pottery），以全新靈感「我的願望小福獸 Let your wish stay」延伸經典「祈願生肖系列」。圖片來源：vacanza　提供

2026尾牙春酒抽獎技巧 8：手寫紅字許願法，讓你抽獎時更專注

有一派玩法是「手寫紅字」，例如把想中的獎項或金額用紅筆寫在小紙條上，當成口袋護身符，主打偏財運加成。用更現代的角度看，它其實就是「具象化目標」：你越清楚自己想要什麼，越不容易在抽獎過程心態崩壞、越能保持穩定。

2026尾牙春酒抽獎技巧 9：抽獎前先把「名字辨識度」拉滿

這招很務實：尾牙現場常常音響炸裂、主持人語速快，名字又容易撞音。你可以在抽獎前就把座位、動線、上台路線想好；如果公司允許名牌、桌牌，讓自己的識別更清楚也更好。這不算玄學，是降低「叫到你卻沒反應」這種社死風險。

《何百芮的地獄毒白》圖片來源:官方
《何百芮的地獄毒白》圖片來源:官方

#紅色 #娜璉 #禁忌 #分享 #吉伊卡哇 #年終尾牙

2026 為什麼被點名「不平靜的一年」？專家預言台灣國運的危機與轉機一次看懂

2026 為什麼被點名「不平靜的一年」？專家預言台灣國運的危機與轉機一次看懂

2026-01-13 18:19 女子漾／編輯周意軒
2026 為什麼被點名「不平靜的一年」？專家預言台灣國運的危機與轉機一次看懂 圖片來源：canva和官方
2026 為什麼被點名「不平靜的一年」？專家預言台灣國運的危機與轉機一次看懂 圖片來源：canva和官方

2026 年正式進入丙午馬年，在占星與塔羅的語境中，「馬」象徵快速移動、衝突、交通與軍事，而多顆重量級行星的轉位，也讓這一年被視為高度動盪、卻同時蘊藏突破契機的關鍵轉折點。

塔羅占星老師小孟近日在社群平台發表「2026 年星座預言台灣國運」分析，引發不少討論，以下整理其觀點，並從政治、經濟、科技與民生層面重新梳理，帶你一次看懂 2026 年台灣可能面對的集體運勢走向。

1. 木星進駐巨蟹：日本挺台態度，牽動執政黨選情

小孟老師指出，2026 年木星落在巨蟹座，巨蟹象徵「保護、同盟與情感連結」，也代表國家層面的安全感。此星象下，日本對台灣的支持立場將更為明確，而這股外部力量，可能直接影響台灣執政黨的選舉表現與國內政治氛圍。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

2. 台股挑戰 32000 點，三大族群成焦點

在經濟層面，小孟老師以塔羅牌「魔術師正位」解讀 2026 年台灣財運，認為整體經濟仍有向上動能。他點名三大值得留意的產業方向，包括晶片相關科技股、減肥與健康概念股，以及軍工產業，並預測 GDP 有機會再創新高。同時，他也提到台積電股價存在突破關卡的想像空間，象徵台灣在關鍵技術上的影響力仍具優勢。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

3. 春季天王星入雙子，美中領導人變數牽動台日關係

2026 年春天，天王星正式進入雙子座。天王星象徵突發、變革與顛覆，而雙子座則與溝通、領導者、資訊戰有關。

小孟老師特別點出，中國與美國領導人皆為雙子座，此星象意味著兩方都將面臨各自的難題，也可能間接影響台灣與日本之間的互動關係。

4. 政治風暴年：假消息、網路爆料成常態

天王星的另一層意涵，是「失控的資訊流」。小孟老師提醒，2026 年政治相關的假消息、網路爆料與政黨對立狀況恐更加頻繁，民眾在接收資訊時，需提高判斷力，避免被情緒與片段訊息牽著走。

臺北市長蔣萬安和與會貴賓為「2025臺北耶誕愛無限」活動揭開序幕。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
臺北市長蔣萬安和與會貴賓為「2025臺北耶誕愛無限」活動揭開序幕。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

5. 土星、海王星進牡羊：台灣出現新的國際助力

2026 年土星與海王星同時進入牡羊座，象徵「新局勢、新盟友、新責任」。小孟老師解讀，台灣在這段時間，可能會出現新的國際合作對象，這類支持不一定高調，但具實質意義，對長期發展有助益。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

6. 冥王星進水瓶：科技突破與機密風險並存

冥王星進入水瓶座，被視為科技與制度重塑的關鍵象徵。小孟老師認為，這代表台灣在科技領域仍有突破性發展空間，但同時也要留意科技機密外流、信任背叛等灰色風險，成為進步背後的代價。

7. 馬年警訊之一：交通、電力系統易出狀況

以生肖象徵來看，馬與「車、速度、運輸」高度相關。小孟老師提醒，2026 年在交通事故、電力系統與大型基礎設施方面，需特別留意突發狀況，相關單位與民眾都不宜掉以輕心。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

8. 軍事威嚇增加，但未見實質開戰跡象

馬也象徵戰馬、征戰，因此軍事相關的恐嚇與演習頻率，可能在 2026 年明顯增加。不過，小孟老師強調，從占星與塔羅角度觀察，目前並未看到真正進入戰爭的明確訊號，更多是一種「備戰與心理施壓」的狀態。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

9. 外銷旺、內需緊：通膨壓力讓民眾更省

木星進入巨蟹，也帶來另一層現實面解讀。雖然外銷經濟動能強勁，但木星同時象徵擴張與通膨，顯示民眾在生活支出上將更趨保守，高單價消費品的買氣可能下滑。

10. 房市轉向：9 月後回溫，便宜不再市中心

在房市方面，小孟老師指出，隨著木星能量推進，2026 年 9 月後房市買氣有機會逐漸回溫，但若想以低價入手，可能需往屋齡較高或較偏遠的鄉鎮尋找機會，市中心撿便宜的空間有限。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

#老師 #運勢 #雙子座 #巨蟹座 #水瓶座 #牡羊座

不是學生也能抽！2026「運動幣」1/26 開放登記，500 元怎麼拿、怎麼用一次搞懂

不是學生也能抽！2026「運動幣」1/26 開放登記，500 元怎麼拿、怎麼用一次搞懂

2026-01-21 19:57 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：女子漾AI製圖、運動部
圖片來源：女子漾AI製圖、運動部

全民運動政策正式升級！運動部宣布，自 2026 年起，原本僅限年輕族群使用的「青春動滋券」，將全面轉型為 「運動幣」，不只名稱更新，補助對象也首度擴大至年滿 16 歲以上國民。首波將發放 60 萬份、每份 500 元，採「期間登記、公開抽籤」制度，不用搶、不限學生身分，上班族、自由接案者通通都有機會。女子漾一次幫你整理 2026 運動幣怎麼抽、什麼時候登記、怎麼用最划算，符合資格的親朋好友記得一起揪團登記。

圖片來源：運動部
圖片來源：運動部

一、2026 運動幣是什麼？跟青春動滋券差在哪？

「運動幣」是運動部推動全民運動的新制補助，核心目的在於鼓勵民眾 實際參與運動、進場看比賽，同時帶動整體運動產業發展。

與過去「青春動滋券」最大差異在於：

一是 不再限學生身分，只要年齡符合即可登記；

二是 使用場景更貼近日常生活，從健身、觀賽到添購裝備都能使用，但會依類型設有折抵上限。

圖片來源：女子漾AI製圖
圖片來源：女子漾AI製圖

二、2026 運動幣申請資格一次看

凡具有 中華民國國籍，且 年滿 16 歲，出生日期為 2010 年（民國 99 年）1 月 1 日（含）以前者，皆可參加 2026 年運動幣登記抽籤。

不論是否仍在學，包含學生、上班族、自由接案者，只要年齡符合，人人都能登記。

圖片來源：運動部
圖片來源：運動部

三、2026 運動幣登記時間與分流規則

運動幣採「期間登記、公開抽籤」制度，並非先搶先得。只要在指定時間內完成登記，就具備抽籤資格。

登記時間

115 年 1 月 26 日至 2 月 8 日，共 14 天

登記平台：動滋網（500.gov.tw）

為避免網站壅塞，前 5 天採 身分證字號末碼分流：

1 月 26 日：末碼 0、1

1 月 27 日：末碼 2、3

1 月 28 日：末碼 4、5

1 月 29 日：末碼 6、7

1 月 30 日：末碼 8、9

1 月 31 日至 2 月 8 日：全面開放登記

圖片來源：運動部
圖片來源：運動部

四、2026 運動幣登記流程與抽籤方式

登記期間內，民眾進入動滋網「民眾登記」頁面，填寫姓名、身分證字號、出生年月日、手機號碼及電子信箱等資料，系統完成年齡與身分驗證後，即取得抽籤資格。

抽籤資訊重點

抽籤時間：115 年 2 月 12 日

抽籤方式：線上直播公開抽籤

中籤名額：60 萬人

中籤者將收到簡訊通知，也可於 2 月 13 日上午 10 時起 登入動滋網查詢結果。

圖片來源：運動部
圖片來源：運動部

五、2026 運動幣使用時間別錯過

中籤者可自 115 年 3 月 1 日起開始使用，使用期限至 115 年 12 月 31 日止。

若未於期限內使用，運動幣將自動失效，不得展延。

圖片來源：運動部
圖片來源：運動部

六、2026 運動幣怎麼用？三大類型折抵規則一次懂

運動幣依使用性質分為三大類，不同類型設有不同折抵上限。

1. 做運動

可使用於健身房、游泳池、運動中心、球場租借、瑜珈或有氧課程等，500 元可全額折抵。

2. 看比賽

適用於中華職棒、職籃、排球聯賽等運動賽事門票，同樣 可全額折抵 500 元。

3. 添裝備

可購買運動鞋、運動服飾、護具、球拍、運動器材或穿戴式裝置，每人最高僅能折抵 200 元，超出金額需自行支付。

七、實際使用範例一次看懂

若購買一雙 3,000 元的慢跑鞋，結帳時出示運動幣 QR Code，系統最多僅能折抵 200 元，其餘 2,800 元需自行支付。

運動部說明，設置裝備類折抵上限，是為避免補助資源過度集中於消費型購物，希望引導民眾將更多預算投入 實際運動與進場觀賽等體驗型活動。

八、未滿 16 歲怎麼辦？替代補助方式一次看

未滿 16 歲者不會發放個人運動幣。運動部另行推動「學生參與觀賞運動競技或表演補助辦法」，由學校以校隊或社團名義集體申請，鼓勵學生以團體方式參與賽事或活動。

九、退費規定與使用注意事項

運動幣一經合作店家完成掃碼或輸入付款碼折抵，即無法退回。若後續發生退換貨，須依各合作店家規定辦理，運動幣不會返還，登記與使用前務必留意。

圖片來源：女子漾AI製圖
圖片來源：女子漾AI製圖

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#登記 #補助 #青春 #年齡 #運動幣

有一種愛是忍痛轉身：在《陽光女子合唱團》中，看見母親的焦慮與救贖

有一種愛是忍痛轉身：在《陽光女子合唱團》中，看見母親的焦慮與救贖

2026-01-22 22:08 語言魔法師｜謝蓁


其實，這是一部我期待已久，卻又遲遲不敢輕易翻開的「人生之書」。

電影上映前，看著陳意涵等實力派演員的陣容，我原以為會是一部節奏輕快、充滿幽默與反轉的喜劇。然而，隨著票房破億、口碑發酵，「哭掉一整包面紙」成了觀影後的標配評論。這份強烈的期待，終於在忙碌的教書生活與社群經營間隙中，讓我走進了影廳。

我想看看，那道「陽光」究竟如何照進監獄的鐵窗，又是如何灼熱了每位家長的眼眶。

序幕：眼淚，從那場一歲的慶生開始

電影才開始十分鐘，戲院內的空氣就彷彿凝固了。螢幕上播映著孩子一歲慶生的片段，那樣平凡、那樣純粹的喜悅，卻因為環境的特殊而顯得格外脆弱。

身為家長，那一刻我的眼淚已完全失守。我看著身旁那位平時堅毅的「硬漢先生」，竟然也第一次在影廳裡低頭啜泣。他事後對我說：「因為那是女兒啊！」

那一刻我明白，無論孩子是兒是女，他們都是我們身上掉下來的一塊肉。在電影院的黑暗中，全場此起彼落的吸鼻聲，是家長們最心碎的共鳴——我們心裡想的、念的、在乎的，永遠是那些還在蹣跚學步的孩子。即便生命給了我們最不堪的處境，只要是為了他們好，我們依然會選擇去做那些最不願意的選擇，哪怕那意味著「離別」。

煎熬：每個媽媽心底最深處的焦慮

整部片的核心靈魂無疑是陳意涵。她飾演的角色在面對家暴的黑暗時刻，即便被打得鼻青臉腫、傷痕累累，雙手依然下意識地護著肚裡的孩子。那種母性本能的強悍，對比現實環境的無奈，讓人心痛到無法呼吸。

進入監獄後，在冷冰冰的鐵窗內迎來新生命，那是她唯一的陽光。然而，為了給孩子一個健全的未來，不讓她在充滿標籤的環境中長大，她必須做出人生中最艱難的決定：送養

這份「煎熬」與「糾結」，正是每位母親最不可控的焦慮。當分開的那一刻，孩子聲聲呼喚著「我要媽媽」，那種穿透螢幕的悲鳴，讓我在座位上止不住地抽動。那一幕我不僅是在看戲，而是在感同身受——那種與血脈分離、無法參與孩子成長的痛，是文字難以窮盡的。

救贖：在無可奈何的當下，選擇溫柔地活著

這部電影之所以厲害，除了演員之間互不搶戲的精湛火花，更在於它細膩的敘事節奏。透過合唱團的旋律與精準的剪輯，我們一步步走進這些受刑人的過去。

她們並非生而為惡，更多的是在人生的轉角處，因為無助、因為愛、因為生存，被迫選擇了最不好的方式。或許在那個當下，那是唯一的選擇；或許事後會後悔、會憎恨，但電影溫柔地提醒了我們：「別忘了，我們還有愛人的能力。」

人生總會經歷一些難熬的幽谷，但只要還有愛，就有重新站起來的勇氣。

生命中的陽光，是那些愛過你的人

歌曲之所以動人，是因為旋律承載了淚水，而歌詞療癒了傷痕。 就讓這部電影的主題曲，溫暖今晚的你。即便生命中充滿了不可控的遺憾與難受，但請抬頭看看那些你愛過、以及深愛著你的人，他們就是你生命中，那抹最永恆的陽光。


洪佩瑜「再見的時候 」歌詞

那些愛過的人 現在都好嗎？還記得我吧 不願錯過的人 在心底留下，留下一朵花 開出了思念的枝枒，我最美的年華 緣分會讓相愛的我們，互相牽掛
再見的時候，牽起我的手 看暖暖夕陽，它越過山丘 世界遼闊，我想陪你一起走 可惜時間，它總是先到盡頭

語言魔法師｜謝蓁

語言魔法師｜謝蓁

一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

#電影 #生命 #人生 #陳意涵

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組
hotNews__list__item--img

台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘
hotNews__list__item--img

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動

不是所有舊衣都能回收！春節大掃除舊衣分類懶人包，這 4 類不可回收，丟錯最高罰 6000 元

不是所有舊衣都能回收！春節大掃除舊衣分類懶人包，這 4 類不可回收，丟錯最高罰 6000 元

#舊衣回收

女子漾／編輯王廷羽 2026.01.29 23
不是年紀，是緊繃：瑜伽 20 年後，我重新認識自己的髖

不是年紀，是緊繃：瑜伽 20 年後，我重新認識自己的髖

#健康飲食 #瑜伽 #運動分享 #自我成長 #運動

只想工作不想上班的Summer 2026.01.29 10
氣溫驟降身體活動力跟著「當機」？營養師：掌握「鈣鎂黃金比例」找回冬季舒適靈活力

氣溫驟降身體活動力跟著「當機」？營養師：掌握「鈣鎂黃金比例」找回冬季舒適靈活力

#營養 #氣溫 #胜肽

潮健康 2026.01.29 11
年紀還沒到，頭髮先變白？少年白的成因與日常因應方式

年紀還沒到，頭髮先變白？少年白的成因與日常因應方式

#白髮 #營養 #分享

潮健康 2026.01.29 8
以為小酌就沒事？WHO 給答案：最健康喝酒量是「 0 」，10 大風險一次盤點

以為小酌就沒事？WHO 給答案：最健康喝酒量是「 0 」，10 大風險一次盤點

#飲食 #癌症 #身體 #脂肪 #啤酒肚 #運動 #睡眠品質 #中風 #迷思 #啤酒

女子漾／編輯黃冠婷 2026.01.29 26
滑鼠滑到發炎？久坐族別輕忽 上班族「手腕痛、手肘痠」恐是網球肘警訊，2 招舒緩關鍵根源

滑鼠滑到發炎？久坐族別輕忽 上班族「手腕痛、手肘痠」恐是網球肘警訊，2 招舒緩關鍵根源

#上班族 #肌肉 #日常 #運動 #身體 #伸腕肌群 #滑鼠 #手腕痛 #步驟 #習慣

女子漾／編輯黃冠婷 2026.01.29 20
印度爆發立百病毒院內感染！ 台灣是否會有疫情？ 疾管署：出國遇「1飲料」千萬別喝

印度爆發立百病毒院內感染！ 台灣是否會有疫情？ 疾管署：出國遇「1飲料」千萬別喝

#印度 #水果 #發燒

潮健康 2026.01.29 64
吃了營養補充品卻覺得不明顯？醫師分享：先了解攝取量與使用情境的差異

吃了營養補充品卻覺得不明顯？醫師分享：先了解攝取量與使用情境的差異

#迷思 #癌症 #胃酸

潮健康 2026.01.29 60
瘦瘦針增加罹癌風險

瘦瘦針增加罹癌風險

#瘦瘦針 #減重 #甲狀腺癌

斛說針灸學塾 2026.01.29 43
【年終獎金發下來的那一刻，真正該辭的不是工作】

【年終獎金發下來的那一刻，真正該辭的不是工作】

#工作職場 #人生 #財務 #保險

J.T 2026.01.29 53
18+