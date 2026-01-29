不是所有舊衣都能回收！春節大掃除舊衣分類懶人包，這 4 類不可回收，丟錯最高罰 6000 元。圖片來源：聯合報系資料照、FB @新北i環保

農曆春節前夕，許多家庭開始進行年度大掃除，其中整理衣櫃往往是最花時間的一項。不少人會把穿不到的舊衣打包後直接投入回收箱，希望減少浪費、順手做環保，但其實舊衣回收有明確規範，並非所有衣物都適合回收。

新北市政府環保局提醒，若未依規定分類回收，可能依《廢棄物清理法》裁處 1200 元至 6000 元罰鍰。女子漾幫大家整理舊衣回收的實用知識與判斷原則，幫助大家在整理衣物時更安心也更正確。

舊衣回收的判斷標準：先看「能不能再穿」

判斷衣物能不能回收的標準，其實不在於新舊與否，是依照當衣物清洗整理後，還適不適合再穿及使用。環保單位說明，舊衣回收僅限於在簡單清潔後，仍具備基本穿著功能、可供他人使用的衣物；若衣物本身存在衛生疑慮，或已破損、變形到無法再利用，即使外觀看起來還算完整，也不建議投入回收系統。

這4種衣物不可回收！處理方式一次看

基於衛生與實務處理考量，下列4種衣物不屬於舊衣回收範圍，應裝入專用垃圾袋，交由垃圾車清運。判斷的原則可簡化為兩點，只要是「貼身接觸私密處」或「已經破損無法再穿」，都應視為一般垃圾處理。

1.貼身內衣褲：包含內褲與內衣，因直接接觸私密部位，不適合再流通使用

2.泳衣：屬於貼身機能衣物，同樣有衛生疑慮

3.睡衣：因長時間貼身穿著，也被歸類為不可回收項目

4.無法再使用之衣物：破損、發霉或明顯髒污，且已無法修補或清潔的衣物

圖片來源：pexels

除了衣服之外，這些居家織品也不可舊衣回收

除了可穿著的衣物之外，大家在整理家中物品時，也常會把其他布製品一併投入舊衣回收箱，但實際上，這類物品並不屬於舊衣回收的範圍。常見不適用回收的品項包括棉被、枕頭、床單、床罩等寢具類用品，以及窗簾、毛巾、浴巾、地毯、踏墊等居家織品；另外，襪子與一般鞋類，也通常不在舊衣回收項目之列。

由於這些物品的材質結構與處理流程，與一般衣物不同，若隨意投入舊衣回收箱，反而會增加回收端分類與報廢的負擔。若遇到慈善團體或公益單位有特定募集活動，仍應以各單位公告的募集品項與方式為準，再行捐贈。

哪些衣物符合舊衣回收與捐贈條件

在確認衣物「具備再穿條件」後，下一步則是判斷是否屬於實際可回收或可捐贈的衣物類型。環保單位指出，衣物是否符合回收條件，與成人或孩童尺寸無關，重點仍在衣物本身的狀況與性質。

只要不是貼身衣物，且在清洗後仍保持完整、乾淨，沒有破損或明顯污漬，不論是成人或兒童的外衣，都屬於可回收或捐贈的範圍。常見符合條件的品項，包括上衣、褲子、裙子、洋裝、外套、西裝等日常外出服，只要穿著功能正常、外觀狀況良好，就能進入回收或捐贈系統，延續使用價值。

圖片來源：聯合報系資料照

舊衣回收前記得確認這件事！

為了降低清潔隊與社福單位在後端分類與處理上的負擔，大家在投放舊衣前，建議先進行基本檢查，建議以下三步驟：

第一步：先檢視衣物是否屬於貼身衣物，或已有破損、發霉、明顯髒污等情況，這類衣物應以一般垃圾處理

第二步：確認可回收的衣物已完成清洗並完全晾乾，避免因潮濕導致整批回收衣物受影響

第三步：依照規定選擇投放方式，可交給循線資源回收車、投入政府核准設置的舊衣回收箱，或捐贈給合法的慈善團體

舊衣要丟去哪才安心？合法回收據點這樣查

如果不確定家附近的舊衣回收箱是否為合法設置，可以透過環境部建置的「全國不用品藏寶地圖」查詢。這個平台整合了各地合法的回收與捐贈站點資訊，能幫助民眾快速確認投放地點，避免把衣物投入來源不明的回收箱，讓回收流程更安心也更符合規定。

