2026-02-01 08:00 J.T
【別再逼自己「變好」了，你只是需要一套好玩的遊戲攻略】
▋ 你的新年計畫只是睡著了
記住兩個數字：
44% 的人從未實現新年願望。
能撐過一月的，只剩 31%。
所以你不孤單。
我們都在同一艘名叫
「計畫趕不上變化」的船上飄著。
創作者 Dan Koe ，
有篇瀏覽量 1.7 億次的文章說：
我們失敗，
往往不是因為懶或笨，
而是內心認同自己是「普通人」，
卻總幻想過超人的日子。
這不是自己跟自己打架嗎？
▋ 你的「人設」說了算
要柯瑞整天癱著吃洋芋片追劇，
他會渾身不對勁。
因為他骨子裡刻著「運動員」，
訓練和乾淨飲食是他的呼吸。
反之，如果你心底的「人設」是
「下班只想躺平」，
逼自己每天跑五公里，
就像把貓丟進水裡游泳，
違背本性。
你騙得過所有人，
但騙不過早上鏡子裡的那雙眼睛。
我做財富規劃看多了：
一個人若認定自己是「月光族」，
再漂亮的預算表也像廢紙。
真正的轉變，
是從他心底響起
「我好像是能管好錢的人」
那一刻開始。
關鍵不是「更用力」，
而是讓人設悄悄升級。
當你發現癱著有空虛感，
起身動一下反而有微小的成就感
——改變的種子才算落土。
讓新習慣像藤蔓，
自己長成未來的你，
準備要成長的微小枝芽。
▋ 與其幻想天堂，不如看清地獄
別想十年後多成功。
請具體想：
如果一切照舊，
十年後你會多慘？
想像某個星期二：
你在有隔夜味的房間醒來，
手機螢幕映著同齡人，
過得風生水起的動態，
年齡焦慮掐住喉嚨；
腰間那圈肉讓牛仔褲扣不上，
存款數字十年沒變，
做著厭倦卻不敢辭的工作，
鏡子裡的那個人，
讓你想別開視線。
這就像財務規劃的
「風險暴露分析」：
把不改變的最壞畫面攤在腦中，
不是為了嚇癱自己，
是為了逼出行動。
有時，恐懼比願望更能保護你。
夠嚇人嗎？那就對了。
人逃避痛苦的動力，
遠強過追求快樂。
當「不改變」的痛苦讓胃部糾結，
大腦才會把「行動」識別為求生本能。
那時，
你不再是「追求更好的自己」，
而是在「逃離一個爛透的未來」。
▋ 幫人生裝個「偵錯鬧鐘」
Dan Koe 的「模式中斷」很簡單：
在一天幾個關鍵時間設鬧鐘，
強制停下，問自己：
上午 11 點：
「我現在抓著手機，
是在逃避哪件更重要的事？」
下午 1 點半：
「如果有攝影機在側拍，
觀眾會認為我正在過什麼樣的人生？」
下午 5 點：
「哪件最重要的事，
是我整天在假裝它不存在？」
這不是罵自己，
是像工程師「收集運行日誌」。
這是「引導式提問」的精華。
我設計培訓，
就是為了讓學員自己問出這些。
真正的改變永遠發自內心。
高情商，
是把挫折看成系統回傳的
「錯誤代碼」，用來除錯，
而非「人格破產」的判決書。
▋ 把明天變成「人生重啟試玩日」
找一個完全空閒的日子，
當成「人生重啟」試玩版：
1. 設定「遊戲結束」畫面：
那個恐怖的「反向願景」，你要避開的深淵。
2. 畫出「通關畫面」：
你想抵達的終點，越具體越好。
3. 領取「年度主線」：
今年，只接一件最重要的史詩任務。
4. 拆解「本月魔王」：
這個月，為推進主線，得擊敗哪隻 Boss？
5. 執行「每日關鍵行動」：
今天，只做 2-3 件能推動「經驗值」的小事。
6. 制定「遊戲規則」：
如「晚上十點後手機飛航模式」，保護專注。
這套遊戲架構，
骨子裡就是目標管理專案。
我幫企業做稅務規劃、畫退休藍圖，
底層邏輯一模一樣。
這方法最妙之處，
是把「改變人生」這個龐大工程，
拆成一套可逐日解鎖的遊戲。
你不用掙扎一輩子，
先認真玩「一天」看看。
真正的改變，
從你不再扮演「更好的別人」，
開始接納「正在升級的自己」
那一刻登入。
說到底，
所有改變的起點，
都是心裡某塊堅硬的地方，
先鬆動了那麼一下。
也許我們不必再對鏡子苦苦相逼。
或許，可以偷偷開始相信：
「我好像……也可以是那種說到做到、能照顧好自己的人。」
你的人生沒有卡住，
它只是還在等一個更好玩的攻略。
與其承認「不敢變好」，
不如說：「舊的玩法太無聊了，換套規則試試看吧。」
明天，就從設定一個
「下午五點的審計鬧鐘」開始，
這是你的第一個新手任務。
我是JT，
你的引導式財務規劃顧問，
我不是人生設計師，
但有些想法，想跟你分享。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數