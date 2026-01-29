2026-01-29 11:51 女子漾／編輯黃冠婷
以為小酌就沒事？WHO 給答案：最健康喝酒量是「 0 」，10 大風險一次盤點
過去談到飲酒，多半會聽到「每天最多幾杯」的安全上限，但美國最新版《飲食指南》卻選擇拿掉這條數字界線，改以更明確的方向性建議——「減量飲酒」。專家指出，這並非放寬標準，而是避免民眾誤將上限數字視為安全或被認可的飲用量，忽略酒精對健康的長期影響。
未提「每日飲酒上限」？美最新飲食指南給出更直白答案
美國新版《飲食指南》不再強調「每天最多幾杯」，而是直接建議民眾減少飲酒量，核心原因在於，過去的數字式上限，容易被誤解為「喝到這個量都沒問題」。
事實上，政策表述方式的改變，並不代表酒精對健康的影響變小。即使是少量飲酒，也可能干擾睡眠品質、影響代謝與身體修復效率，長期累積後，對整體健康仍會形成負擔。
World Gym提醒，對於正在進行減脂、增肌或規律訓練的人來說，酒精不只是熱量來源，更是影響恢復與表現的重要變因，飲酒頻率與份量都應被審慎評估。
無飲酒上限≠喝到飽 飲酒帶來的5大健康代價
1. 睡眠品質下降：酒精可能讓人較快入睡，卻會破壞睡眠結構，使深層修復品質降低，影響隔日精神狀態與身體恢復。
2. 肝臟代謝負擔增加：肝臟是主要代謝酒精的器官，頻繁或過量飲酒會提高肝臟負荷，而肝臟問題初期往往沒有明顯症狀。
3. 腦部功能受影響：短期可能降低反應速度與判斷力，長期大量飲酒則可能影響記憶與認知表現，進而影響工作與生活品質。
4. 心血管風險上升：「適量飲酒有益心血管」的說法仍存在爭議，酒精可能推升血壓，增加心律不整與中風風險，特別是本身已有相關風險者。
5. 癌症風險增加：酒精與多種癌症風險存在關聯，不論是紅酒、啤酒或調酒，只要含酒精，飲用量與頻率越高，累積風險越大。
WHO 為何這麼說？關於酒精，你一定要知道的 4 個事實
1. 任何酒精飲料都會增加健康風險
酒精是一種有毒、具精神活性且容易成癮的物質，早已被國際癌症研究機構（IARC）列為一級致癌物，與菸草、石棉、輻射同級。不論是紅酒、白酒、啤酒或烈酒，只要含酒精，都會提高健康風險。
2. 酒精與癌症風險直接相關，沒有「安全起點」
即使是輕度或中度飲酒，也與多種癌症（如腸癌、女性乳癌）風險增加有關。WHO 強調，酒精的致癌作用沒有明確的啟動閾值，代表「只喝一點點」風險仍然存在。
3. 酒精沒有心血管保護效果，風險遠大於益處
「適量飲酒對心臟有益」是長年流傳的迷思。WHO 指出，目前沒有研究證據能證明飲酒的健康益處，足以抵消酒精帶來的癌症與整體健康風險。
4. 喝得越多，風險越高，從第一滴就開始累積
如果真的存在安全飲酒量，理論上應該能找到「風險為零」的界線，但現有科學證據顯示，酒精的危害從第一滴就開始，且飲用量與健康風險呈正相關。
喝酒不好不是嚇人：酒精帶來的 10 大身體代價
1. 癌症風險上升：飲酒會提高口腔癌、鼻咽癌、食道癌、肝癌、乳癌等風險，少量飲酒者罹癌風險仍高於不飲酒者。
2. 肝臟傷害難察覺：酒精可能導致脂肪肝、肝炎、肝硬化，甚至肝癌，而早期往往沒有明顯症狀。
3. 腦部功能受損：長期飲酒會影響記憶與認知能力，重度飲酒者罹患失智症的風險明顯提高。
4. 心血管疾病風險增加：酒精會提高高血壓、心律不整與中風風險，並非保護心臟。
5. 免疫力下降：酒精易引發慢性發炎，使身體對病毒與細菌的防禦力變差。
6. 腸胃系統受損：可能導致胃炎、胃潰瘍、胃食道逆流，並破壞腸道菌相平衡。
7. 酒精依賴與成癮：長期以酒精紓壓或社交，容易發展成依賴，戒除難度高。
8. 心理健康惡化：可能增加焦慮、憂鬱、情緒不穩與精神疾病風險。
9. 脂肪囤積、代謝變差：酒精影響脂肪代謝，並刺激食慾，形成典型「啤酒肚」。
10. 睡眠品質變差：酒精會抑制 REM 睡眠，導致淺眠、易醒、隔天精神不佳。
不只傷身，也拖垮健身效果
影響1.運動後飲酒，肌肉蛋白質合成下降約 37%
影響2.抑制睪固酮與生長激素分泌，影響增肌與減脂
影響3.降低力量、反應與耐力，讓訓練表現退步
影響4.延長恢復時間，增加慢性發炎風險
如果真的戒不掉，至少做到「減害 5 原則」
原則1.降低飲酒頻率與總量，避免連續大量飲酒
原則2.避免空腹喝酒，先補充蛋白質與健康脂肪
原則3.每喝一杯酒，搭配一杯水，減少脫水
原則4.用無酒精飲品、運動或放鬆活動取代喝酒
原則5.定期健檢，追蹤肝功能指數與身體警訊
專家提醒：不是沒有上限，而是不該視為安全
少了「每天最多幾杯」的數字框架，更需要正確解讀新版指南的核心精神——沒有任何飲酒量能被視為安全或有益健康。
World Gym建議，若想維持良好體態與身體狀態，務實做法是降低飲酒頻率與份量，並避免將酒精當作助眠或情緒紓壓工具，才能確保身體恢復與訓練效益不被削弱。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower