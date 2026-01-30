冬春換季鼻水流不停? 年終大掃除塵蟎飛揚，醫師解析：過敏可能與體內負荷與免疫反應失衡有關

隨著冬春交替，日夜溫差動輒超過10度，加上農曆新年前家家戶戶進行大掃除，揚起的灰塵與塵蟎讓過敏性鼻炎患者苦不堪言。博馨診所謝伯欣院長指出，許多人以為過敏是因為環境中的塵蟎、溫差等過敏原造成，但這些其實只是「促發因子」，體內環境負荷與免疫調節狀態，可能影響過敏反應的表現程度。

過敏已成國病 WHO預測2050年全球每2人就有1人過敏

過敏性疾病在台灣有多嚴重? 根據衛福部統計處2021年發布的資料，2019年國人因過敏性疾病就醫約355萬人，就診率達每十萬人口15,038人(1)，這代表每7個台灣人中，就有超過1人曾因過敏就醫，顯示過敏已成為影響國人健康的重要議題。

世界衛生組織(WHO)已將過敏性疾病列為21世紀重點研究和預防的疾病，並預測到2050年，全球每2人之中就會有1人患有過敏性疾病(2)。謝醫師表示，近期門診中過敏患者明顯增加，症狀包括打噴嚏、流鼻水、鼻塞、眼睛癢等，許多人長期依賴抗組織胺或類固醇鼻噴劑控制症狀，現行藥物多以症狀控制為主，仍需依個人狀況由醫師評估長期管理方式。

環境過敏原只是幫兇 體內毒素才是真正原因

為什麼過敏性鼻炎的發生率急遽攀升？謝醫師指出，許多醫師和公衛學者常將原因歸咎於環境過敏原增加，但這並非真正答案。「環境及食物中的毒物污染日益嚴重，導致人體內蓄積的重金屬逐漸增加，特別是汞蓄積，造成免疫系統反應異常，這才是過敏的根源。」

塵蟎佔過敏原的比例最高，超過九成，其餘包括狗毛、貓毛、花粉等，但謝醫師強調，過敏原只是誘發過敏症狀的促發因子，就像天氣變化是風濕痛的促發因子，卻不是病因。「很多人以為搬到氣候乾燥的地方過敏就會好，其實過敏不會因為搬家就根治，只是當新環境中的促發因子減少時，症狀會相對減輕罷了。」

年終大掃除成過敏地雷 症狀加重要當心

農曆新年前的大掃除雖然能讓家中煥然一新，卻也是過敏患者的夢魘。塵蟎喜好潮濕、溫暖的環境，充斥在床墊、地毯、舊報紙中，每一隻蟎每天約產生數十粒排泄物，這些排泄物會持續引起過敏症狀，甚至塵蟎死亡後其引起的過敏反應仍然持續存在。

過敏性鼻炎不只是打噴嚏、流鼻水這麼簡單。謝醫師說明，「因為鼻腔經常性腫脹，血液回流受阻，患者常有黑眼圈; 長期下來鼻黏膜會變得肥厚，容易在感冒後併發鼻竇炎，引起長期鼻涕倒流，甚至打鼾越來越嚴重，演變成睡眠呼吸中止症。」

三大非藥物療法 從根本調整過敏體質

有別於藥物治療，博馨診所推廣多元非藥物療法，從根本改善過敏體質

療法一: 補充特定益生菌

謝醫師說明，服用LP33、LGG、Longum等特定菌株的益生菌，可以調節免疫反應，達到調整過敏體質的作用；但益生菌該如何選擇？謝醫師建議選擇需全程冷藏的高菌數活菌、菌株種類五株以內、避免過多修飾澱粉與寡糖添加物的產品。「膠囊劑型通常含有較少添加物，產品菌數與配方設計，需依個人需求與產品特性選擇。」

療法二: 醫用低能量雷射治療

博馨診所採用波長660nm的紅光雷射直接照射鼻黏膜，達到抗發炎、降低過敏反應、促進組織修復、改善微循環的功能。此類治療屬輔助性醫療技術，實際效果與適用性需由醫師評估，並非適用於所有狀況。

療法三: 減少重金屬累積

謝醫師強調，過敏的根源與重金屬累積造成免疫系統反應異常有直接相關；由於海洋生物汞汙染日益嚴重，導致民眾體內蓄積的汞量普遍增加，包括剛出生的嬰兒，這正是造成過敏盛行率飆升的原因。「若能減少免疫系統的重金屬負荷，讓免疫反應恢復平衡，即使環境中有再多塵蟎，也不至於頻繁打噴嚏流鼻水，自然不再需要每天依賴抗組織胺。」

把握冬春調理黃金期 過個不過敏的好年

謝醫師呼籲，季節交替正是調理過敏體質的關鍵時期。「趁著農曆年前及早調理，透過益生菌調節免疫、低能量雷射修復鼻黏膜、減少體內重金屬負荷，有助於長期管理過敏相關不適，提升生活品質。」

如果過敏症狀影響睡眠品質、出現黑眼圈加重、長期鼻涕倒流等情況，應儘早就醫評估，避免演變成鼻竇炎或睡眠呼吸中止症等併發症。

【過敏性鼻炎自我檢測】

若出現以下症狀,建議就醫評估:

打噴嚏、流鼻水持續超過兩週

鼻塞影響睡眠品質

眼睛癢、鼻子癢症狀頻繁

出現明顯黑眼圈

經常清喉嚨、鼻涕倒流

打鼾情況加重

謝伯欣醫師簡介

主要經歷

台灣大學醫學系畢

台北榮總家庭醫學科＆毒物科總醫師

衛生署毒藥物防治諮詢中心總醫師

台北榮民總醫院主治醫師

美國功能醫學學會會員

現為博馨診所院長

