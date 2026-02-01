2026-02-01 10:01 潮健康
瘦瘦筆會影響性功能嗎？GLP-1 藥物與勃起功能障礙的科學觀察
近年 GLP-1 受體促效劑因控糖與體重管理成效受到關注，俗稱「瘦瘦筆」。隨著使用族群擴大，部分男性開始關心其是否影響性功能。本文彙整現有研究與臨床觀察，從健康教育角度解析 GLP-1 藥物與勃起功能障礙（ED）的關聯，協助民眾理性理解風險與可能益處。[1][2][3][4]
勃起功能障礙的成因與高風險族群
勃起功能障礙是指持續無法達到或維持足以進行滿意性行為的勃起狀態。研究顯示，第二型糖尿病男性屬於高風險族群，其盛行率明顯高於一般人口。原因包括長期高血糖造成血管內皮受損、胰島素阻抗影響血管擴張，以及肥胖相關的荷爾蒙失衡。這些因素會降低一氧化氮生成、影響血流供應，進而提高 ED 風險。[1]
GLP-1 藥物的作用與整體健康影響
GLP-1 受體促效劑透過模擬腸道荷爾蒙，促進血糖依賴性的胰島素分泌並抑制升糖素，降低低血糖風險。除控糖外，相關研究也指出其有助於體重下降、改善胰島素阻抗，並對心血管代謝指標帶來正向影響。這些效果被視為慢性病管理的重要輔助策略。[2]
可能「有助」性功能的生理機轉
從病理生理角度觀察，GLP-1 藥物的間接效益被認為可能對性功能產生正面影響。包括體重減輕後胰島素阻抗改善、血管內皮功能提升，以及氧化壓力與慢性發炎下降。部分研究亦觀察到，體重與代謝狀況改善後，男性體內睪固酮濃度有回升趨勢，對性慾與勃起能力具支持作用。[3]
臨床研究與觀察數據的不同聲音
多項臨床試驗與次級分析顯示，長期使用 GLP-1 藥物者在性功能量表上的表現並未惡化，部分族群甚至出現改善。然而，也有回溯性資料指出，在特定非糖尿病肥胖男性族群中，使用某些 GLP-1 藥物後，與新診斷 ED 或開始使用相關藥物的比例上升有關。[1]需注意的是，這類資料多來自觀察性研究或不良事件通報系統，無法直接證明因果關係，且可能受到回報偏誤與共病因素影響。[1]
如何理性看待風險與益處
目前證據顯示，整體趨勢仍偏向 GLP-1 藥物對性功能「中性或有利」。即便個別研究提出相對風險上升，其絕對風險仍屬低比例，且尚缺乏機轉一致的臨床證實。[4]
順挺泌尿科診所許家豪院長建議，評估時應將藥物在控糖、體重與心血管保護上的已知益處一併納入考量，而非單一指標解讀。
許家豪院長提醒：健康管理仍以整體評估為核心
對正在使用或考慮使用 GLP-1 藥物的男性而言，關鍵在於是否符合適應症，且需持續監測身體變化並與醫療人員溝通。若出現性功能相關困擾，應由泌尿科醫師評估血糖控制、生活壓力、心血管狀態等多重因素，而非自行停藥。隨著研究持續累積，未來將有更明確的指引，協助民眾在代謝健康與生活品質之間取得平衡。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
