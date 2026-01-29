滑鼠滑到發炎？久坐族別輕忽 上班族「手腕痛、手肘痠」恐是網球肘警訊，2 招舒緩關鍵根源

圖片來源：pinterest

長時間盯著電腦、滑鼠幾乎沒停過，卻從沒想過手腕會「用到受傷」？不少上班族近期發現手腕與手肘外側反覆痠痛，卻誤以為只是疲勞。事實上，專家指出，即使不打網球，也可能因為日常工作習慣，悄悄養成俗稱「網球肘」的累積型傷害。

上班族不打球，也可能得網球肘

一聽到「網球肘」，多數人直覺聯想到運動員，但近年門診中，卻有越來越多上班族出現相同症狀。專家指出，關鍵並不在於單一動作是否劇烈，而是長時間、反覆用手卻缺乏休息。

長時間使用電腦與手機，會讓手腕與前臂長期處於低強度但高頻率的出力狀態。當伸腕肌群持續承受拉力，疼痛便可能從手腕一路延伸到手肘外側，形成典型的網球肘不適。World Gym Blog 也指出，當前臂開始出現緊繃、痠痛，其實多半已經不是「今天累了」，而是長期累積的結果。

3種累積型傷害，上班族最常中

1. 長時間重複操作

鍵盤、滑鼠、手機輪番上陣，看似輕鬆，其實手腕很少真正放鬆。為了維持操作穩定，前臂外側肌群必須持續收縮，長期下來，疲勞逐漸堆積，成為手腕與手肘不適的起點。

圖片來源：pinterest

2. 不良操作角度

圖片來源：pinterest

桌面高度不合、滑鼠距離過遠、手臂缺乏支撐，都是常見卻容易被忽略的問題。當手腕角度偏離自然位置，前臂外側肌群就得額外出力維持穩定，負擔集中在特定部位，疼痛自然找上門。

3. 缺乏中斷與調整

圖片來源：pinterest

長時間維持同一姿勢、不起身活動，會讓局部循環下降，肌肉與組織之間的滑動變得不順。除了痠痛加劇，部分族群甚至會出現手部無力、操作不穩等狀況，影響工作效率。

手腕一緊就該停，簡單放鬆別硬撐

當前臂與手腕出現緊繃感時，可將重點放在伸腕肌群的整體放鬆。從手肘外側、靠近肱骨外上髁的位置開始，沿著前臂外側肌肉路徑，緩慢往下滑、往下撥，帶著「掃過去、推開」的感覺，一路延伸至手腕背側，有助於整條肌肉逐步放鬆。專家提醒，與其等到疼痛明顯才處理，不如及早調整用手習慣與工作姿勢，讓身體不再默默超載。

伸腕肌群位在前臂的背側（手背這一面），從肘關節外側的肱骨外上髁，一路延伸到手腕與手指，包含橈側伸腕長肌、橈側伸腕短肌、指伸肌、小指伸肌與尺側伸腕肌。圖片來源：截攝自World Gym Blog

這一整組肌肉，負責在日常動作中把手腕往上抬、穩定手腕角度，不論是打字、滑鼠操作、滑手機或拿東西，幾乎都離不開它。

也因為使用頻率太高，伸腕肌群往往成為手腕痛的核心來源。當長時間反覆用手、卻缺乏休息時，肌肉會持續收縮、逐漸緊繃，血液循環變差，開始出現痠、脹、刺痛感。緊繃的肌肉與肌腱摩擦增加，容易在肌腱集中處引發發炎，最典型的位置正是肱骨外上髁，也就是俗稱的「網球肘」。

簡單來說，伸腕肌群越緊，手腕越容易痛；累積時間越久，疼痛就可能一路延伸到手肘甚至手指，讓整條前臂都不舒服。

專業整復師喔哥建議的伸腕肌群放鬆法

1. 找到關鍵肌腱點，做定點按壓

推拿師教你伸腕肌群放鬆法，改善手腕痛 圖片來源：截攝自World Gym Blog

步驟1.手肘微彎，先找到手肘外側那顆明顯的骨頭（肱骨外上髁）。

步驟2.從這個位置往上斜約 45 度、距離約兩指寬處，是伸腕肌群肌腱的匯集區，也是許多上班族最常痠痛的位置。

步驟3.用手指按壓時，若出現痠、脹或微刺感，代表位置正確。以可接受的力道，每個點按壓約 20 秒，換 4 到 5 個點即可，幫助放鬆最緊繃的肌腱端，減少手腕背側的疲勞感。

2. 沿著肌肉走向，往下撥鬆到手腕

推拿師教你伸腕肌群放鬆法，改善手腕痛 圖片來源：截攝自World Gym Blog

步驟1.從剛剛按壓的肌腱區開始，手指沿著前臂外側的肌肉路徑，慢慢往下滑、往下撥，帶著「掃過去、推開」的感覺，一路到手腕背側即可。

步驟2.動作不需要快，重點是讓整條肌肉有逐漸放鬆的感覺。

步驟3.小技巧是讓手腕做上下活動，當手腕往上抬時，前臂外側會浮現一條繃緊的肌肉，那條就是伸腕肌群。

肌貼能提供輕度支撐與減壓效果，讓手腕與前臂的負擔降低，同時有「提醒效果」，避免你在工作中不自覺用力彎手腕。 圖片來源：pinterest

更多改善手腕痛的日常保養重點

護腕可在疼痛明顯或發炎初期提供穩定支撐，建議短期使用 2 到 3 天即可，避免長期依賴。

肌貼能提供輕度支撐與減壓效果，也有提醒作用，避免工作時不自覺過度彎手腕。貼法可順著伸腕肌群走向，從手背貼到手肘外側

更換人體工學滑鼠，有助於讓手腕維持自然中立位，降低肌腱長時間摩擦的風險。

調整桌面高度，讓手肘略低於桌面，前臂能有部分支撐，是關鍵細節。

使用電腦 30 分鐘，休息 2 分鐘，是預防手腕痛最有效、也最容易被忽略的習慣。

最後，簡單的伸腕肌群伸展，只需短短幾十秒，就能有效改善緊繃與不適，非常適合工作空檔進行。