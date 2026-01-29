原本應用於臨床上之管理體重的「瘦瘦針」，也就是GLP-1受體作用藥物無疑地在近幾年受到許多肥胖婦女的歡迎。

我們必須承認，太多的婦女其一生的志業就是減重與美白。此外，自八國聯軍之後，國人早就習慣「速成」的模式，包括健康的問題！

扣除意外事故，沒有一項疾病是一夜之間所造成的；相反地，完完全全是致病因子日夜累積所造成的結果

然而，一停用「瘦瘦針」的3個月內就會出現迅速回胖的情況可以說是屢見不鮮啊！

2022年的「糖尿病照護期刊」就有一篇論文指出，「瘦瘦針」會增加甲狀腺癌及甲狀腺髓質癌（medullary thyroid cancer）的風險（https://diabetesjournals.org/care/article-abstract/46/2/384/147888/GLP-1-Receptor-Agonists-and-the-Risk-of-Thyroid）。所以，這一項研究或許也可以用來說明為什麼國內婦女罹患甲狀腺癌的人數日益升高的原因了吧！2025年的「糖尿病、肥胖及新陳代謝」期刊也指出，「瘦瘦針」會增加罹患大腸直腸癌的機率（https://dom-pubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/dom.16489）。相較於上述癌症，2022年的一篇研究卻也「瘦瘦針」肯定「瘦瘦針」與甲狀腺癌的正向關係，即使對於罹患肺癌、攝護腺癌及結腸癌的風險比較小（https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07435800.2021.1955255）。

多年的臨床經驗告訴我，為什麼所有的婦女就是不願意以比較健康的方法來達到減重的目標，反而是去採取極端的手段，以為速效就可以了呢？

「速效」就是破壞中醫理論最高層次之「陰陽平衡」的情況！簡單地講，也就是一段時間後身體不可能處於一個上天預設值的狀態。一旦如此，身體必然每況愈下！

看一下那些曾經罹癌女藝人的過往，如果妳願意多蒐集一些資料就會看到她們都是有採取過強制性且極端之追求「速效」的減重方式。

減重不可不慎重啊！