印度爆發立百病毒院內感染！ 台灣是否會有疫情？ 疾管署：出國遇「1飲料」千萬別喝

立百病毒的自然宿主為蝙蝠，在狐蝠屬及其他蝙蝠物種身上被發現。

潮健康／林昱彣 綜合報導

剛邁入 2026 年，國際間隨即傳出令人擔憂的疫情消息！根據衛福部疾管署發布消息指出，近期印度爆發「立百病毒」（Nipah Virus, NiV）疫情，其被世衛組織（WHO）列為「急需進行研發特效藥」的疾病。此病毒致死率極高，且在印度已出現「院內感染」跡象，目前全球尚無核准的特效藥或疫苗可供使用。

什麼是「立百病毒」？ 疾管署：人傳人風險不容忽視

根據疾管署掌握的最新國際疫情資訊指出，印度東部的「西孟加拉邦」於 2026 年 1 月爆發立百病毒疫情，此次發生時間與該病毒歷史上「椰棗樹汁採收」相關的季節性模式相符。截至 2026 年 1 月 24 日，該地區已累積通報 5 例確診病例。資料顯示，5 名個案全數為同一家醫院的「醫護人員」，顯示立百病毒在醫療機構內的「人傳人」風險不容忽視。

針對此波疫情，疾管署表示，印度當局已緊急匡列約 100 名接觸者進行居家隔離，並啟動密切接觸者追蹤；鄰近的泰國雖然迄今無報告病例，但也已在機場加強檢疫措施。

從「季節性」轉為「全年化」感染？ 孟加拉疫情模式令人擔憂

值得注意的是，孟加拉於去 (2025) 年8月29日報告累計4例死亡病例，當時WHO評估該國及區域風險為中，全球風險為低。台灣疾管署特別示警，去年8月發生之疫情，顯示孟加拉的疫情模式已出現變化：過去該地的疫情多具「季節性」，主要集中在 12 月至隔年 5 月；但近期觀察發現，疫情有從「季節性向全年化」發展的趨勢，且範圍已從局部地區擴散至全國。

立百病毒屬於副黏液病毒科（Paramyxoviridae）、亨尼帕病毒屬（Henipavirus），過去疫情主要集中在馬來西亞、新加坡、孟加拉及印度。然而，流行病學趨勢似乎正在發生改變。美國疾病管制與預防中心（CDC）補充指出，雖然疫情爆發點集中在上述國家，但攜帶立百病毒的天然宿主「果蝠」（Pteropus），其分佈範圍其實遍及亞洲、南太平洋及澳洲，潛在風險範圍相當廣大。

喝「生椰棗汁」也有危險？ 立百病毒3大傳播途徑一次看

美國CDC將病毒最初從動物傳給人類的過程，稱為「溢出事件」（spillover event）。綜合疾管署與美國CDC的資料，立百病毒主要有三大傳播途徑：

1.動物傳人：人類可能因直接接觸受感染的豬、馬或果蝠的排泄物（尿液、糞便）與分泌物而感染。回顧 1999 年馬來西亞的首次爆發，當時病毒便是由蝙蝠傳給豬，再由豬傳給密切接觸的養殖工人，進而導致大規模疫情。

2.食物傳播：是近期疫情的關鍵。「飲用生椰棗樹汁」或食用被受感染果蝠汙染的水果，是重要的感染途徑，因為果蝠可能舔食椰棗汁或水果，將帶有病毒的唾液或尿液遺留在食物上。

3.人傳人：是目前印度疫情最令人擔憂的部分。疾管署指出，家人、照護者及醫療人員若近距離接觸病患的體液、分泌物或排泄物，均可能受到感染。

致死率最高飆破7成！ WHO：感染立百病毒「無藥可醫」

一旦感染立百病毒，病程發展可能相當快速且致命。根據美國 CDC 與台灣疾管署的資料，該病毒之潛伏期通常為 4 至 14 天，少數個案可能長達數月。感染初期症狀包括發燒、頭痛、喉嚨痛、肌肉痠痛、嘔吐及呼吸困難。當病情惡化時，患者會出現頭暈、嗜睡、意識改變及抽搐等急性腦炎症狀。美國 CDC 警告，出現嚴重症狀的患者，可能會在 24-48 小時內迅速陷入昏迷。另外，部分個案也可能併發嚴重的急性呼吸窘迫症候群（ARDS）。

在致死率方面，WHO與疾管署的數據皆估計，立百病毒的致死率約在 40%-75% 之間。目前全球「尚無核准」的特效藥物或疫苗。現行的醫療處置僅限於支持性療法（如休息、水分補充、症狀治療）。雖有研究顯示藥物 Ribavirin 可能有助減少死亡率，但此藥物並非正式核准的療法、臨床效果尚有爭議。

台灣會有「立百病毒」疫情嗎？ 出國旅遊謹記「3不」原則

針對國內風險，疾管署強調，台灣迄今「無確定病例」。對於國內現存的自然宿主「臺灣狐蝠」（主要分布於綠島、龜山島及花蓮周邊），官方進行檢體檢測後結果皆為「陰性」，未發現病毒蹤跡。儘管如此，面對國際疫情升溫，各國權威機構仍提出具體的預防建議：

．不生飲椰棗汁：WHO 特別建議，若要飲用椰棗樹汁，務必先「煮沸」以殺死病毒。

．不吃未清洗水果：食用水果前應徹底清洗與去皮，並避免食用掉落在地面的水果。

．不接觸野生動物：避免前往蝙蝠棲息地，切勿接觸蝙蝠與生病豬隻。

另外，疾管署強調，醫療人員照顧疑似病患時，應穿戴適當的個人防護裝備（PPE），並嚴格執行感染控制，以阻斷人傳人傳播鏈。

雖然台灣目前維持「零確診」紀錄，且境內狐蝠檢測皆為陰性，但隨著國際旅遊復甦，國人前往印度、孟加拉等流行地區時仍不可掉以輕心。疾管署也呼籲，旅途中務必嚴守「不接觸野生動物、不飲用生椰棗汁、不生食未清洗水果」的防疫底線。返國後若出現發燒、頭痛或神經症狀，應立即就醫並主動告知旅遊史，以利及早診斷與隔離，防堵病毒入侵國門。

