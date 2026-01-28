吃哪些食物可以養好菌？營養師揭 7 大益生菌食物＋5 種益生元推薦

圖說：日常飲食中多攝取天然發酵食物與益生元，可作為維持腸道菌叢多樣性的飲食選擇之一。

現代人追求健康飲食，除了補充益生菌保健品之外，天然含益生菌的發酵食物也越來越受到重視。《FJ豐傑生醫》營養師游子嫻指出，透過日常膳食選對食物，不僅可作為日常飲食的營養補充來源，也讓民眾透過食物接觸不同菌種，作為認識與維持腸道菌叢多樣性的飲食參考。本篇整理 7 大類益生菌食物與 5 種益生元食物，提供民眾實用飲食指南，有助於日常養好菌、促進健康。

7 大益生菌食物吃出好菌生態

益生菌並非只有保健食品才有，許多傳統發酵食物也是天然益生菌來源。以下是營養師整理的 7 類常見益生菌食物：

發酵乳製品像是優格、優酪乳、乳酪等發酵乳製品，含有嗜酸乳桿菌與雙歧桿菌等益生菌，同時提供鈣、維生素 B 群等營養素，有助於健康維持。 克菲爾（Kefir）這種源自高加索地區的發酵乳飲品，菌種多樣且含菌量豐富，搭配優格一起吃能提升菌叢多樣性。 納豆（Natto）日本傳統發酵大豆食品，經由納豆菌發酵，含豐富維生素與胺基酸，為常見的發酵食品之一，常被納入均衡飲食中作為蛋白質與發酵來源。 泡菜（Kimchi）韓國傳統發酵菜餚，其主要益生菌為乳桿菌屬，常見在亞洲飲食中，是天然益生菌的好來源。 酸菜或福菜德式酸菜與台灣福菜透過鹽類發酵製作，富含耐鹽性菌株，適合加入日常餐點。 味噌味噌由大豆、米或大麥經麴菌發酵而成，乳酸菌等益生菌可維持健康。 康普茶（Kombucha）這種發酵茶飲含有紅茶共生菌（SCOBY）與益生菌群，為近年流行的發酵茶飲之一，提供不同風味選擇，常被視為多元飲食的一部分。

這些發酵食物除提供天然益生菌，也能帶來多樣化的風味與營養價值，是日常飲食中理想的好菌來源。

5 種益生元食物助益生菌成長

益生元指的是 不能被人體消化吸收、能促進益生菌生長的食物成分，多為纖維或特定醣類，對於培養好菌非常關鍵：

洋蔥含果寡糖與纖維，可促進益生菌（如雙歧桿菌）生長，有助於健康。 大蒜富含果寡糖，不僅促進益生菌增殖，更具有健康維持的額外效益。建議與活菌食物間隔1小時以上食用。 香蕉含有抗性澱粉與果寡糖，是理想的益生元來源，為常見的膳食纖維來源之一，適合納入日常飲食搭配。 蘆筍果寡糖含量高，能有效支持益生菌生長，另含維生素與葉酸等多種營養素。 豆類黑豆、黃豆與綠豆等含大量可溶與不可溶纖維，是營養密度高的益生元食物。

搭配益生菌與益生元的食物一起吃，可作為飲食搭配上的概念，協助維持菌叢組成的多樣性。

營養師提醒：益生菌要「吃對時機＋搭對食物」

《FJ豐傑生醫》營養師游子嫻指出，益生菌並非吃得多就好，關鍵在於攝取時機與飲食搭配是否正確。若能在日常三餐中，同時攝取含益生菌的發酵食物與富含益生元的食材，有助於益生菌的穩定度，作為支持菌叢穩定攝取的飲食方式之一。

例如早餐可選擇優格搭配香蕉，中餐搭配泡菜或味噌湯，晚餐則加入納豆與洋蔥等食材，透過不同菌種與益生元的輪替攝取，能幫助菌叢維持多樣性與平衡狀態。營養師也提醒，規律、長期攝取比單次大量補充更重要，才能讓益生菌發揮穩定作用，支持消化與整體健康。

營養師回覆 3 個益生菌飲食常見疑問

Q1：天然食物中的益生菌真的有用嗎？是的。營養師游子嫻表示，天然發酵食物中的益生菌屬於「活性菌來源」，可作為接觸不同發酵來源的飲食選擇，實際影響仍因個人飲食型態而異。雖然菌量可能因製程與保存方式不同而有所差異，但若能穩定、長期攝取，仍有助於維持消化道機平衡。

Q2：只吃益生菌補充品，不吃發酵食物可以嗎？益生菌補充品在菌種與劑量上較為穩定，適合生活忙碌或外食族補充；不過發酵食物除了提供益生菌外，還能同時攝取蛋白質、纖維與其他營養素。營養師建議，若能搭配天然食物一起攝取，對健康的支持會更全面。

Q3：益生元一定要和益生菌一起吃嗎？營養師指出，益生元是益生菌的重要「營養來源」，能幫助好菌定殖。若僅補充益生菌卻缺乏益生元，菌種可能較難長期維持。因此在日常飲食中同時攝取益生菌與益生元，有助於讓好菌發揮更穩定的作用。

免責聲明：本文為一般營養與飲食知識分享，非作為醫療診斷、治療或特定功效宣稱之依據。實際狀況仍因個人體質與飲食習慣而異，如有健康疑慮，建議諮詢專業醫療人員。

