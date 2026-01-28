過度使用 AI 恐讓人「焦慮易怒」！ 《JAMA》研究警告：中重度憂鬱症風險高54%

2026-01-28 10:44

　

潮健康／林昱彣 外電編譯

　

生成式人工智慧（Generative AI, 下稱AI）自 2022 年底問世以來，為人類的生活增添不少便利性，甚至被不少人認為是跨時代的革命性發明。不過，亦有學者直指AI生成內容錯誤百出、甚至有錯誤引導使用者的疑慮，可能對個體的心理健康造成潛在危害。近期權威期刊《JAMA Network Open》刊載研究證實，每天頻繁使用生成式 AI，確實與較高的憂鬱症、焦慮症及易怒症狀顯著相關，且作為「個人用途」的使用者風險最高。

　

該研究由美國麻省總醫院哈佛大學等機構組成的研究團隊發起。研究團隊利用「公民健康與機構計畫」的數據，針對 20,847 名美國成年人進行調查。研究旨在探討生成式 AI 的使用頻率、用途與負面情感症狀（如憂鬱、焦慮）之間的關聯。分析結果顯示，約有 10.3% 的受試者表示每天至少使用一次 AI，其中 5.3% 的人每天使用多次。在社會人口結構上，男性年輕人受過高等教育者高收入家庭以及居住在城市地區的人，更傾向於頻繁使用 AI 。

　

研究團隊分析受試者的使用習慣、以及進行嚴謹的問卷調查、隨機探訪後發現，與不使用 AI 的人相比，每天使用 AI 的受試者，其憂鬱症狀評分（PHQ-9）顯著較高；頻繁使用 AI 者，報告出現「中度以上憂鬱症狀」的可能性增加 29%（OR 1.29）。類似的關聯性也出現在「焦慮」與「易怒」的檢測指標上，顯示頻繁使用 AI 與廣泛的負面情緒有關 。

　

「45-64歲」AI 個人使用者  中重度憂鬱症風險高1.54倍

「45-64歲」AI 個人使用者  中重度憂鬱症風險高1.54倍

研究團隊進一步分析受試者的使用目的，發現並非所有的 AI 使用行為都與心理健康惡化有關。研究將用途分為「工作」、「學校」與「個人用途」；分析結果表明，僅有 「個人用途」 與憂鬱症狀呈現顯著正相關而為了工作或學校課業使用 AI，則未顯示出顯著的負面影響。研究認為，在非結構化非任務導向的情境下頻繁與 AI 互動，可能潛藏著較高的心理健康風險。

　

值得注意的是，AI 使用與憂鬱症狀的關聯性，在不同年齡層中存在差異。研究發現，這種關聯在25-44 歲以及45-64 歲的族群中最為強烈。特別是在45-64 歲的每日 AI 使用者中，報告患有中度至重度憂鬱症的增幅為原本的 1.54 倍，意即風險約增加 54%。這顯示中壯年族群若過度依賴 AI 進行個人互動，可能比年輕族群面臨更高的心理健康挑戰。

　

憂鬱者更喜歡使用 AI？ 專家坦言：尚無法釐清因果關係 

研究團隊指出，雖然過去關於過度使用社交媒體的研究，也發現使用者有類似的負面情緒，但本研究發現，AI 使用頻率與社交媒體的使用頻率之間並沒有顯著關聯。這意味著 AI 使用對心理健康的影響，可能源於一種獨特的機制，而非單純反映了使用者的網路成癮行為。另外，此次試驗為一項橫斷面研究，無法直接斷定是「使用 AI 導致憂鬱」還是「憂鬱者更偏好使用 AI」

　

總結而言，此次涵蓋全美 2 萬人的大型研究證實，頻繁使用生成式 AI（特別是作為個人用途）與較高的憂鬱、焦慮風險有關。隨著 AI 技術日益普及，專家建議在享受科技便利的同時，也應留意其對心理狀態的潛在影響，避免過度依賴實際不存在的對話，而忽視現實生活中與他人的連結和社交。

　

　

資料來源：Generative AI Use and Depressive Symptoms Among US Adults

　

　

#AI #負面 #憂鬱症狀

醫師真的不敢吃！夜市「3類美食」被點名健康殺手　它竟是第一類致癌物

醫師真的不敢吃！夜市「3類美食」被點名健康殺手　它竟是第一類致癌物

2026-01-19 16:39 女子漾／編輯許智捷
醫師真的不敢吃！夜市「3類美食」被點名健康殺手　它竟是第一類致癌物...。圖片來源：臺中觀光旅遊網Taichung Tourism
醫師真的不敢吃！夜市「3類美食」被點名健康殺手　它竟是第一類致癌物...。圖片來源：臺中觀光旅遊網Taichung Tourism

台灣夜市文化聞名國際，炸物、香腸、手搖飲幾乎成為許多人日常生活的一部分，但在享受美食的同時，潛藏的健康風險也逐漸受到醫界關注。減重專科醫師陳威龍近日透過影音平台分享臨床觀察，直言有三類食物是多數醫師私下「能避就避」，其中加工肉品更已被世界衛生組織認定為第一類致癌物。

圖片來源：聯合報系資料照
圖片來源：聯合報系資料照

陳威龍指出，醫師並非對夜市小吃有偏見，而是長期在門診中看到相關疾病的累積後果，才會對某些飲食選擇格外謹慎。以下整理三類「健康殺手」。

1. 加工肉品：已被列為「第一類致癌物」

香腸、熱狗、培根、火腿等加工肉品，在夜市與日常飲食中十分常見，但其健康風險已有明確科學證據支持。世界衛生組織轄下的國際癌症研究機構（IARC）早已將加工肉品列為第一類致癌物，代表「有充分證據顯示會對人類致癌」。

圖片來源：聯合報系資料照
圖片來源：聯合報系資料照

醫學研究顯示，每天只要多攝取約50公克的加工肉品，罹患大腸癌的風險就會上升約18%。陳威龍解釋，這類食品多含亞硝酸鹽作為防腐劑，經高溫燒烤、油炸或煙燻後，容易生成亞硝胺等致癌物質，長期攝取會對腸胃道造成慢性刺激。

50克 的加工肉品約等於一條熱狗或半條大香腸

2. 油炸食物：不只熱量高，還影響血管與代謝

炸雞排、鹹酥雞、薯條、甜不辣，是不少民眾逛夜市的固定選項，但油炸食物的問題不僅在於熱量。陳威龍指出，油脂在高溫反覆使用的過程中會氧化，產生反式脂肪與多種氧化物質，這些成分與心血管疾病、高血壓、血脂異常及第二型糖尿病密切相關。

圖片來源：臺中觀光旅遊網 Taichung Tourism
圖片來源：臺中觀光旅遊網 Taichung Tourism

相關研究也發現，經常攝取油炸食品的人，罹患心血管疾病與代謝症候群的比例，明顯高於飲食較清淡族群。

3. 含糖飲料：被低估的「癌症推手」

手搖飲文化盛行，全糖珍珠奶茶、汽水與調味飲料，往往在不知不覺中讓糖分攝取超標。陳威龍指出，一杯含糖飲料的糖量，經常就已超過世界衛生組織建議的每日攝取上限。

圖片來源：photoAC
圖片來源：photoAC

國外研究顯示，每天飲用兩杯以上含糖飲料，與肥胖、第二型糖尿病及多種癌症風險上升具有明顯關聯。長期高糖飲食容易引發胰島素阻抗與慢性發炎反應，不僅干擾全身代謝與心血管健康，也會提高至少13種癌症的發生機率。

陳威龍強調，並非要求民眾完全拒絕夜市美食，而是提醒飲食頻率與選擇的重要性。若想降低健康風險，可優先選擇原型食物，避免加工肉品；烹調方式上盡量以煮、燙、烤取代油炸；飲料則以無糖茶、水為主。

「醫生不吃，通常不是因為不好吃，而是因為太清楚長期後果。」陳威龍直言，真正需要調整的不是一餐，而是長期飲食習慣。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#飲食 #癌症 #食物 #夜市 #手搖飲 #健康風險 #加工肉品

尾牙前一定要看！2026抽獎禁忌與中獎技巧全公開，花家黑魔法、娜璉桌布真的有用？

尾牙前一定要看！2026抽獎禁忌與中獎技巧全公開，花家黑魔法、娜璉桌布真的有用？

2026-01-15 11:20 女子漾／編輯周意軒
尾牙前一定要看！2026抽獎禁忌與中獎技巧全公開　花家黑魔法、娜璉桌布真的有用？ 圖片來源 :@heartlipped X和花木蘭yt截圖
尾牙前一定要看！2026抽獎禁忌與中獎技巧全公開　花家黑魔法、娜璉桌布真的有用？ 圖片來源 :@heartlipped X和花木蘭yt截圖

尾牙、春酒一到，辦公室空氣就會自動切換成「抽獎模式」：有人假裝佛系，其實手心全是汗；有人嘴上說隨緣，手機桌布早就換好。每年都會出現一批「中獎都市傳說」，2026討論度最高的三大派系，基本上就是花家黑魔法、吉伊卡哇護體、娜璉桌布玄學。以下整理成「９招技巧＋常見禁忌」，讓你在不迷信的前提下，幫自己多加一層心理Buff，至少抽獎那一刻看起來很有料。

2026尾牙春酒抽獎技巧 1：花家黑魔法先開聲，氣勢先贏一半

圖片來源 :花木蘭yt截圖
圖片來源 :花木蘭yt截圖

所謂「花家黑魔法」，最常見版本就是在抽獎前狂聽迪士尼《花木蘭》的歌〈以妳為榮〉，不少網友分享「聽完就中」的神奇經驗，甚至連便利商店都跟上話題，宣布店內不定期播放。實戰用法很簡單：抽獎前10到15分鐘，戴耳機、開單曲循環，讓自己進入「祖先都站我這邊」的自信狀態。

2026尾牙春酒抽獎技巧 2：娜璉桌布玄學，2026新一代「美輪明宏都市傳說」

如果你聽過當年「美輪明宏桌布之亂」，那你已經懂這種玩法的精髓：用一張照片，替自己建立「我今天會走運」的心理暗示。

而2026最紅的新主角，正是TWICE林娜璉。台灣媒體整理了大量網友回報，把手機桌布換成娜璉照片後，抽獎、發票、搶票都變順的案例，甚至出現「娜璉玄學」這種稱號。

圖片來源 :@heartlipped
圖片來源 :@heartlipped

實戰建議：抽獎當天才換也行，但請別邊換邊大喊「我一定會中」，低調一點更有儀式感。

2026尾牙春酒抽獎技巧 3：吉伊卡哇要帶哪隻？「吉祥物」這個語感就是主打

吉伊卡哇派的核心不是科學，是「可愛帶來好心情」。社群上確實有人分享帶著吉伊卡哇娃娃或吊飾去開會、去抽獎，結果真的中到獎金，還出現借同事接力沾喜氣的故事。

要問帶哪隻？最通用的答案就是：帶你最喜歡、最想被它守護的那隻。若你想更「諧音派」一點，優先選名字聽起來就很吉利、很討喜的角色，讓自己一路心情穩、笑容穩、氣場也穩。

圖片來源 :女子漾編輯拍攝
圖片來源 :女子漾編輯拍攝

2026尾牙春酒抽獎技巧 4：抽獎前的「禁忌」第一條：不要先講衰話、也不要先自我詛咒

很多人抽獎前會習慣性說「我一定不中啦」「我很衰啦」，這句話最可怕的點不在玄學，而在於它會讓你整個人縮起來。尾牙抽獎其實很吃現場狀態：你越緊張越彆扭，越容易在被叫到名字時反應慢半拍。所以禁忌不是神鬼，是你自己先把自己送走。把口頭禪改成「隨緣，但我今天狀態很好」，就夠了。

2026尾牙春酒抽獎技巧 5：抽獎前的「禁忌」第二條：別急著炫耀你的準備

你可以換桌布、可以聽神曲、可以口袋放小吊飾，但請不要一到會場就昭告天下「我今天準備齊全等著中」。這不是怕被破法，是避免變成全場焦點後給自己壓力，或讓同事起鬨、把你推到尷尬位置。低調，才是最強的幸運濾鏡。

2026尾牙春酒抽獎技巧 6：馬年穿搭小心機，用「土色系」把火氣壓穩

2026是馬年，社群也流行把生肖五行跟穿搭連在一起：用土色系去平衡火氣，讓整體氣場更穩。

你不需要全身卡其到像在荒野求生，只要在外套、包包、鞋、眼影或指甲選一個「大地色細節」，就能達成「看起來很會」的效果。

2026尾牙春酒抽獎技巧 7：紅色不是只能紅內褲，紅色小物更適合社畜日常

尾牙的紅色梗每年都會被玩到爛，但它之所以不退流行，是因為它真的很適合拍照、也很適合營造「喜氣上身」的狀態。比起走極端路線，你可以選一個「不會尷尬又看得出有準備」的紅色小物，例如紅色髮夾、紅色指甲、紅色耳環，或紅色手機殼的一角。可以戴上vacanza全系列飾品皆採用低敏925純銀製作，以「實踐馬」與「招財喵」為領銜主角紛紛躍上項鍊，輕鬆融入日常穿搭，祈願耳飾再加碼推出「財富雞」、「結緣兔」、「汪旺犬」，集結戀愛、財富、以及好人緣祝福！系列更推出周邊御守，繡上yeeee pottery品牌小標，配合金、木、水、火、土五行元素推出五款御守香氛包，相生相剋，萬物平衡，恰恰與陶藝家李亭儀的心意相通，期許面對新的一年，達成所有的目標之前能提醒自己好好休息，平衡生活與理想。

vacanza 攜手歡樂陶一家陶藝工作室（yeeee pottery），以全新靈感「我的願望小福獸 Let your wish stay」延伸經典「祈願生肖系列」。圖片來源：vacanza　提供
vacanza 攜手歡樂陶一家陶藝工作室（yeeee pottery），以全新靈感「我的願望小福獸 Let your wish stay」延伸經典「祈願生肖系列」。圖片來源：vacanza　提供

vacanza 攜手歡樂陶一家陶藝工作室（yeeee pottery），以全新靈感「我的願望小福獸 Let your wish stay」延伸經典「祈願生肖系列」。圖片來源：vacanza　提供
vacanza 攜手歡樂陶一家陶藝工作室（yeeee pottery），以全新靈感「我的願望小福獸 Let your wish stay」延伸經典「祈願生肖系列」。圖片來源：vacanza　提供

2026尾牙春酒抽獎技巧 8：手寫紅字許願法，讓你抽獎時更專注

有一派玩法是「手寫紅字」，例如把想中的獎項或金額用紅筆寫在小紙條上，當成口袋護身符，主打偏財運加成。用更現代的角度看，它其實就是「具象化目標」：你越清楚自己想要什麼，越不容易在抽獎過程心態崩壞、越能保持穩定。

2026尾牙春酒抽獎技巧 9：抽獎前先把「名字辨識度」拉滿

這招很務實：尾牙現場常常音響炸裂、主持人語速快，名字又容易撞音。你可以在抽獎前就把座位、動線、上台路線想好；如果公司允許名牌、桌牌，讓自己的識別更清楚也更好。這不算玄學，是降低「叫到你卻沒反應」這種社死風險。

《何百芮的地獄毒白》圖片來源:官方
《何百芮的地獄毒白》圖片來源:官方

#紅色 #娜璉 #禁忌 #分享 #吉伊卡哇 #年終尾牙

2026 為什麼被點名「不平靜的一年」？專家預言台灣國運的危機與轉機一次看懂

2026 為什麼被點名「不平靜的一年」？專家預言台灣國運的危機與轉機一次看懂

2026-01-13 18:19 女子漾／編輯周意軒
2026 為什麼被點名「不平靜的一年」？專家預言台灣國運的危機與轉機一次看懂 圖片來源：canva和官方
2026 為什麼被點名「不平靜的一年」？專家預言台灣國運的危機與轉機一次看懂 圖片來源：canva和官方

2026 年正式進入丙午馬年，在占星與塔羅的語境中，「馬」象徵快速移動、衝突、交通與軍事，而多顆重量級行星的轉位，也讓這一年被視為高度動盪、卻同時蘊藏突破契機的關鍵轉折點。

塔羅占星老師小孟近日在社群平台發表「2026 年星座預言台灣國運」分析，引發不少討論，以下整理其觀點，並從政治、經濟、科技與民生層面重新梳理，帶你一次看懂 2026 年台灣可能面對的集體運勢走向。

1. 木星進駐巨蟹：日本挺台態度，牽動執政黨選情

小孟老師指出，2026 年木星落在巨蟹座，巨蟹象徵「保護、同盟與情感連結」，也代表國家層面的安全感。此星象下，日本對台灣的支持立場將更為明確，而這股外部力量，可能直接影響台灣執政黨的選舉表現與國內政治氛圍。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

2. 台股挑戰 32000 點，三大族群成焦點

在經濟層面，小孟老師以塔羅牌「魔術師正位」解讀 2026 年台灣財運，認為整體經濟仍有向上動能。他點名三大值得留意的產業方向，包括晶片相關科技股、減肥與健康概念股，以及軍工產業，並預測 GDP 有機會再創新高。同時，他也提到台積電股價存在突破關卡的想像空間，象徵台灣在關鍵技術上的影響力仍具優勢。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

3. 春季天王星入雙子，美中領導人變數牽動台日關係

2026 年春天，天王星正式進入雙子座。天王星象徵突發、變革與顛覆，而雙子座則與溝通、領導者、資訊戰有關。

小孟老師特別點出，中國與美國領導人皆為雙子座，此星象意味著兩方都將面臨各自的難題，也可能間接影響台灣與日本之間的互動關係。

4. 政治風暴年：假消息、網路爆料成常態

天王星的另一層意涵，是「失控的資訊流」。小孟老師提醒，2026 年政治相關的假消息、網路爆料與政黨對立狀況恐更加頻繁，民眾在接收資訊時，需提高判斷力，避免被情緒與片段訊息牽著走。

臺北市長蔣萬安和與會貴賓為「2025臺北耶誕愛無限」活動揭開序幕。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
臺北市長蔣萬安和與會貴賓為「2025臺北耶誕愛無限」活動揭開序幕。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

5. 土星、海王星進牡羊：台灣出現新的國際助力

2026 年土星與海王星同時進入牡羊座，象徵「新局勢、新盟友、新責任」。小孟老師解讀，台灣在這段時間，可能會出現新的國際合作對象，這類支持不一定高調，但具實質意義，對長期發展有助益。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

6. 冥王星進水瓶：科技突破與機密風險並存

冥王星進入水瓶座，被視為科技與制度重塑的關鍵象徵。小孟老師認為，這代表台灣在科技領域仍有突破性發展空間，但同時也要留意科技機密外流、信任背叛等灰色風險，成為進步背後的代價。

7. 馬年警訊之一：交通、電力系統易出狀況

以生肖象徵來看，馬與「車、速度、運輸」高度相關。小孟老師提醒，2026 年在交通事故、電力系統與大型基礎設施方面，需特別留意突發狀況，相關單位與民眾都不宜掉以輕心。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

8. 軍事威嚇增加，但未見實質開戰跡象

馬也象徵戰馬、征戰，因此軍事相關的恐嚇與演習頻率，可能在 2026 年明顯增加。不過，小孟老師強調，從占星與塔羅角度觀察，目前並未看到真正進入戰爭的明確訊號，更多是一種「備戰與心理施壓」的狀態。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

9. 外銷旺、內需緊：通膨壓力讓民眾更省

木星進入巨蟹，也帶來另一層現實面解讀。雖然外銷經濟動能強勁，但木星同時象徵擴張與通膨，顯示民眾在生活支出上將更趨保守，高單價消費品的買氣可能下滑。

10. 房市轉向：9 月後回溫，便宜不再市中心

在房市方面，小孟老師指出，隨著木星能量推進，2026 年 9 月後房市買氣有機會逐漸回溫，但若想以低價入手，可能需往屋齡較高或較偏遠的鄉鎮尋找機會，市中心撿便宜的空間有限。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

#老師 #運勢 #雙子座 #巨蟹座 #水瓶座 #牡羊座

不是學生也能抽！2026「運動幣」1/26 開放登記，500 元怎麼拿、怎麼用一次搞懂

不是學生也能抽！2026「運動幣」1/26 開放登記，500 元怎麼拿、怎麼用一次搞懂

2026-01-21 19:57 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：女子漾AI製圖、運動部
圖片來源：女子漾AI製圖、運動部

全民運動政策正式升級！運動部宣布，自 2026 年起，原本僅限年輕族群使用的「青春動滋券」，將全面轉型為 「運動幣」，不只名稱更新，補助對象也首度擴大至年滿 16 歲以上國民。首波將發放 60 萬份、每份 500 元，採「期間登記、公開抽籤」制度，不用搶、不限學生身分，上班族、自由接案者通通都有機會。女子漾一次幫你整理 2026 運動幣怎麼抽、什麼時候登記、怎麼用最划算，符合資格的親朋好友記得一起揪團登記。

圖片來源：運動部
圖片來源：運動部

一、2026 運動幣是什麼？跟青春動滋券差在哪？

「運動幣」是運動部推動全民運動的新制補助，核心目的在於鼓勵民眾 實際參與運動、進場看比賽，同時帶動整體運動產業發展。

與過去「青春動滋券」最大差異在於：

一是 不再限學生身分，只要年齡符合即可登記；

二是 使用場景更貼近日常生活，從健身、觀賽到添購裝備都能使用，但會依類型設有折抵上限。

圖片來源：女子漾AI製圖
圖片來源：女子漾AI製圖

二、2026 運動幣申請資格一次看

凡具有 中華民國國籍，且 年滿 16 歲，出生日期為 2010 年（民國 99 年）1 月 1 日（含）以前者，皆可參加 2026 年運動幣登記抽籤。

不論是否仍在學，包含學生、上班族、自由接案者，只要年齡符合，人人都能登記。

圖片來源：運動部
圖片來源：運動部

三、2026 運動幣登記時間與分流規則

運動幣採「期間登記、公開抽籤」制度，並非先搶先得。只要在指定時間內完成登記，就具備抽籤資格。

登記時間

115 年 1 月 26 日至 2 月 8 日，共 14 天

登記平台：動滋網（500.gov.tw）

為避免網站壅塞，前 5 天採 身分證字號末碼分流：

1 月 26 日：末碼 0、1

1 月 27 日：末碼 2、3

1 月 28 日：末碼 4、5

1 月 29 日：末碼 6、7

1 月 30 日：末碼 8、9

1 月 31 日至 2 月 8 日：全面開放登記

圖片來源：運動部
圖片來源：運動部

四、2026 運動幣登記流程與抽籤方式

登記期間內，民眾進入動滋網「民眾登記」頁面，填寫姓名、身分證字號、出生年月日、手機號碼及電子信箱等資料，系統完成年齡與身分驗證後，即取得抽籤資格。

抽籤資訊重點

抽籤時間：115 年 2 月 12 日

抽籤方式：線上直播公開抽籤

中籤名額：60 萬人

中籤者將收到簡訊通知，也可於 2 月 13 日上午 10 時起 登入動滋網查詢結果。

圖片來源：運動部
圖片來源：運動部

五、2026 運動幣使用時間別錯過

中籤者可自 115 年 3 月 1 日起開始使用，使用期限至 115 年 12 月 31 日止。

若未於期限內使用，運動幣將自動失效，不得展延。

圖片來源：運動部
圖片來源：運動部

六、2026 運動幣怎麼用？三大類型折抵規則一次懂

運動幣依使用性質分為三大類，不同類型設有不同折抵上限。

1. 做運動

可使用於健身房、游泳池、運動中心、球場租借、瑜珈或有氧課程等，500 元可全額折抵。

2. 看比賽

適用於中華職棒、職籃、排球聯賽等運動賽事門票，同樣 可全額折抵 500 元。

3. 添裝備

可購買運動鞋、運動服飾、護具、球拍、運動器材或穿戴式裝置，每人最高僅能折抵 200 元，超出金額需自行支付。

七、實際使用範例一次看懂

若購買一雙 3,000 元的慢跑鞋，結帳時出示運動幣 QR Code，系統最多僅能折抵 200 元，其餘 2,800 元需自行支付。

運動部說明，設置裝備類折抵上限，是為避免補助資源過度集中於消費型購物，希望引導民眾將更多預算投入 實際運動與進場觀賽等體驗型活動。

八、未滿 16 歲怎麼辦？替代補助方式一次看

未滿 16 歲者不會發放個人運動幣。運動部另行推動「學生參與觀賞運動競技或表演補助辦法」，由學校以校隊或社團名義集體申請，鼓勵學生以團體方式參與賽事或活動。

九、退費規定與使用注意事項

運動幣一經合作店家完成掃碼或輸入付款碼折抵，即無法退回。若後續發生退換貨，須依各合作店家規定辦理，運動幣不會返還，登記與使用前務必留意。

圖片來源：女子漾AI製圖
圖片來源：女子漾AI製圖

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#登記 #補助 #青春 #年齡 #運動幣

女子乳頭破皮「 生理期一到就裂開」，切片結果讓醫師：頭皮發麻！5乳癌警訊要注意

女子乳頭破皮「 生理期一到就裂開」，切片結果讓醫師：頭皮發麻！5乳癌警訊要注意

2026-01-23 11:26 女子漾／編輯黃冠婷
圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

乳頭反覆破皮、每到月經就裂開，很多人第一反應可能只是覺得「皮膚比較乾」或「荷爾蒙影響」。但這名女子拖了好幾個月、檢查也一度都正常，直到她隨口說出的一句身體變化，才讓醫師瞬間警覺。後續切片結果出爐，就連見多識廣的醫師都直呼「頭皮發麻」。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

羅浮婦女診所放射科醫師林文瓊在粉專分享這起驚險個案

乳頭反覆破皮 傷口遲遲無法癒合

一名女子因為乳頭反覆破皮、傷口遲遲無法癒合而求診，先前做過的乳房攝影顯示正常，超音波檢查也沒有發現明顯異狀。乳頭上的傷口甚至只有芝麻大小，乍看之下似乎不需要太擔心。但檢查結束前，她忍不住向醫師提到一個困擾已久的狀況——「 只要月經一來，原本快好的傷口就會再度裂開，此情形已經反覆好幾個月。」正是這句話，讓醫師立刻提高警覺。

影像照不出來 卻藏著罕見乳癌

醫師隨即將她轉介進行皮膚切片，沒想到結果竟確診為罕見的乳癌「柏哲氏病」。這是一種乳癌細胞侵犯乳頭皮膚的類型，外觀常常和慢性皮膚炎、濕疹非常相似，也因此容易被忽略。更困難的是，這類癌細胞不像一般腫瘤有清楚邊界，而是散佈在正常皮膚組織之間，讓乳房攝影與超音波檢查都可能看不出異常。即使影像「正常」，身體持續出現不對勁的變化，仍然不能掉以輕心。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

身體反覆給的警訊 不要習慣忽略

醫師事後回想，這個案例最關鍵的不是高科技儀器，而是患者對自身狀況的描述。乳頭破皮若久久未癒、反覆發作，尤其與生理週期有明顯關聯，就不該只當成單純皮膚問題。

除了定期乳房篩檢，女性若發現乳房出現新的硬塊、不正常分泌物，或是乳頭與乳房皮膚出現長期不癒的破皮、潰瘍或凹陷，都應儘早由專科醫師評估。身體一再發出的訊號，往往不是在「吵」，而是在提醒你停下來聽。

女生平常可以怎麼自我察覺？醫師建議這樣做：

1、日常自我檢查時，不只摸乳房有沒有硬塊，多留意細節

2、洗澡或換衣服時，觀察乳頭與乳暈皮膚是否有顏色改變、破皮或脫屑

3、若出現傷口，記下「多久沒好」、「是否反覆發作」、「是否與生理期有關」

4、嘗試一般皮膚治療後，症狀若超過 2–4 週仍未改善，就該進一步評估

5、即使乳房攝影、超音波正常，症狀持續仍應主動回診或尋求第二意見

6、醫師強調，影像檢查是工具，身體的變化才是線索。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

專業健康促進平台 米蕈學會的醫學百科提醒：

什麼是帕哲德氏症型乳癌？小傷口不能輕忽

帕哲德氏症（Paget’s disease of the breast）是一種特殊類型的乳癌，與一般乳癌不同之處在於，病灶多半不是先出現在乳房深層腫塊，而是從乳頭或乳暈的皮膚表面開始出現症狀。由於外觀常類似濕疹，因此又被稱為「濕疹樣乳癌」，臨床上容易被誤判為單純皮膚病。

哪些症狀需要特別警覺？不是「痛不痛」而已

1、乳頭或乳暈皮膚持續搔癢

2、刺痛、灼熱感明顯

3、皮膚脫屑、潰爛，甚至滲液

4、偶爾伴隨出血

5、部分患者可摸到乳房硬塊

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

為什麼容易被忽略？哪些人要特別注意？

帕哲德氏症好發於約 55 歲左右的女性，僅占所有乳癌患者約 2–3%，也曾出現在男性身上，但極為罕見。

由於外觀與濕疹相似，許多患者會先使用類固醇藥膏治療，若是一般濕疹，症狀通常會在短時間內明顯改善；若用藥超過 2 週仍未改善，便應提高警覺，接受進一步乳房檢查。

藉由「乳房自我檢測」、「乳房超音波」、「乳房攝影」做早期偵測與追蹤，早期與治療，加上醫藥科技的持續進步，乳癌的治癒率已有持續的提高，所以千萬不要別放棄治療。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#皮膚 #乳癌 #月經 #身體 #濕疹 #超音波 #健康檢查 #帕哲德氏症

18+