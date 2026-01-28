過度使用 AI 恐讓人「焦慮易怒」！ 《JAMA》研究警告：中重度憂鬱症風險高54%

潮健康／林昱彣 外電編譯

生成式人工智慧（Generative AI, 下稱AI）自 2022 年底問世以來，為人類的生活增添不少便利性，甚至被不少人認為是跨時代的革命性發明。不過，亦有學者直指AI生成內容錯誤百出、甚至有錯誤引導使用者的疑慮，可能對個體的心理健康造成潛在危害。近期權威期刊《JAMA Network Open》刊載研究證實，每天頻繁使用生成式 AI，確實與較高的憂鬱症、焦慮症及易怒症狀顯著相關，且作為「個人用途」的使用者風險最高。

用AI聊天增加憂鬱症風險？ 《JAMA》研究：發生率暴增3成

該研究由美國麻省總醫院與哈佛大學等機構組成的研究團隊發起。研究團隊利用「公民健康與機構計畫」的數據，針對 20,847 名美國成年人進行調查。研究旨在探討生成式 AI 的使用頻率、用途與負面情感症狀（如憂鬱、焦慮）之間的關聯。分析結果顯示，約有 10.3% 的受試者表示每天至少使用一次 AI，其中 5.3% 的人每天使用多次。在社會人口結構上，男性、年輕人、受過高等教育者、高收入家庭以及居住在城市地區的人，更傾向於頻繁使用 AI 。

研究團隊分析受試者的使用習慣、以及進行嚴謹的問卷調查、隨機探訪後發現，與不使用 AI 的人相比，每天使用 AI 的受試者，其憂鬱症狀評分（PHQ-9）顯著較高；頻繁使用 AI 者，報告出現「中度以上憂鬱症狀」的可能性增加 29%（OR 1.29）。類似的關聯性也出現在「焦慮」與「易怒」的檢測指標上，顯示頻繁使用 AI 與廣泛的負面情緒有關 。

「45-64歲」AI 個人使用者 中重度憂鬱症風險高1.54倍

研究團隊進一步分析受試者的使用目的，發現並非所有的 AI 使用行為都與心理健康惡化有關。研究將用途分為「工作」、「學校」與「個人用途」；分析結果表明，僅有 「個人用途」 與憂鬱症狀呈現顯著正相關；而為了工作或學校課業使用 AI，則未顯示出顯著的負面影響。研究認為，在非結構化、非任務導向的情境下頻繁與 AI 互動，可能潛藏著較高的心理健康風險。

值得注意的是，AI 使用與憂鬱症狀的關聯性，在不同年齡層中存在差異。研究發現，這種關聯在25-44 歲以及45-64 歲的族群中最為強烈。特別是在45-64 歲的每日 AI 使用者中，報告患有中度至重度憂鬱症的增幅為原本的 1.54 倍，意即風險約增加 54%。這顯示中壯年族群若過度依賴 AI 進行個人互動，可能比年輕族群面臨更高的心理健康挑戰。

憂鬱者更喜歡使用 AI？ 專家坦言：尚無法釐清因果關係

研究團隊指出，雖然過去關於過度使用社交媒體的研究，也發現使用者有類似的負面情緒，但本研究發現，AI 使用頻率與社交媒體的使用頻率之間並沒有顯著關聯。這意味著 AI 使用對心理健康的影響，可能源於一種獨特的機制，而非單純反映了使用者的網路成癮行為。另外，此次試驗為一項橫斷面研究，無法直接斷定是「使用 AI 導致憂鬱」還是「憂鬱者更偏好使用 AI」。

總結而言，此次涵蓋全美 2 萬人的大型研究證實，頻繁使用生成式 AI（特別是作為個人用途）與較高的憂鬱、焦慮風險有關。隨著 AI 技術日益普及，專家建議在享受科技便利的同時，也應留意其對心理狀態的潛在影響，避免過度依賴實際不存在的對話，而忽視現實生活中與他人的連結和社交。

