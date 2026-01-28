「照鏡子時發現臉頰越來越垂、笑起來沒有澎潤感；甚至明明沒有變胖卻顯得疲憊蒼老?」

臉部老化問題中，「蘋果肌下垂」是影響整體視覺年齡的關鍵指標。粹究美學診所許瑩屏醫師指出，蘋果肌位於顴骨前方，負責撐起臉部中段的飽滿度與立體感，一旦隨著年齡增長開始下垂，就會讓整個人看起來憔悴無神，甚至連淚溝、法令紋都會伴隨出現。

針對蘋果肌下垂的改善需求，許醫師根據多年臨床經驗，分享5大解決方案，提供有相關困擾的民眾重拾立體緊緻的年輕輪廓。​

認識蘋果肌與下垂原因

蘋果肌並非真正的肌肉組織，而是位於顴骨前方、眼睛下方的淺層脂肪墊，因微笑時會像蘋果般圓潤隆起而得名。飽滿的蘋果肌能讓人看起來氣色紅潤、甜美親切，是營造年輕活力的關鍵部位，更是全臉的視覺焦點。

談及蘋果肌下垂的成因，許瑩屏醫師分析，老化與膠原蛋白流失是最主要的因素。一般而言，30 歲之後膠原蛋白與彈力纖維便開始逐年遞減，再加上深層脂肪組織萎縮、肌肉骨骼弱化、支撐韌帶鬆弛等多重因素交互作用，使得脂肪墊失去支撐力而向下滑移，最終形成蘋果肌下垂的現象。

▲圖說：蘋果肌下垂跟許多老化因素息息相關

除了歲月流逝，不當的生活習慣，如長期熬夜、過度紫外線曝晒、不良姿勢等，也會加速肌膚老化鬆弛。

當臉部深層支撐結構已明顯弱化，若只用填充物補足體積，反而可能加重組織負擔，使下垂情形更加惡化，甚至造成僵硬的「塑膠假臉感」。

對此，許醫師提醒，唯有精準判斷蘋果肌下垂的程度與成因，並且制定最適合的解決方案，才能兼顧自然美感與長期的維持效果。​

蘋果肌垮了怎麼救？5 大對策一次看懂

1. 日常按摩保養法。針對初期輕微下垂，許醫師建議可透過按摩促進血液循環，利用中指、無名指指腹從鼻翼兩側輕按壓至太陽穴，每次停留5秒。也可雙手握拳從下巴向上推至顴骨位置，刺激淋巴循環與蘋果肌提升，但此方法僅適用於預防保養，無法解決已明顯下垂的問題。​

2. 玻尿酸填充塑形。針對蘋果肌下垂合併凹陷的情形，玻尿酸填充具備立即見效、恢復期短、安全性高等優勢，是目前常見的治療選項之一。玻尿酸依分子大小與質地可分為多種劑型，能針對不同肌膚層次進行精準填補，達到澎潤、支撐或修飾輪廓等效果。不過許醫師強調，玻尿酸注射的位置、深度與劑量皆需審慎評估，避免過度填充而影響整體自然度。

▲圖說：玻尿酸是熱門的蘋果肌療程選擇

3. 膠原蛋白增生劑。對於想從根本改善基底結構的族群，膠原蛋白增生劑是另一項值得考慮的選擇。常見品項包括舒顏萃（Sculptra）、洢蓮絲少女針（Ellansé）、晶亮瓷再生針（Radiesse）或艾麗斯精靈針（AesthFill）、喬雅露新童妍（Juvelook）等。許醫師解析，膠原蛋白增生劑的作用原理與玻尿酸不同，主要藉由刺激自體膠原蛋白增生，讓肌膚逐步恢復緊緻與飽滿度。這類療程效果自然漸進、維持時間較長，特別適合鬆弛型蘋果肌下垂、又希望避免過度填充感的族群。

4. 電音波拉提。若蘋果肌下垂已達中度鬆弛程度，可選擇電波或音波拉提，透過熱能或超音波聚焦在真皮層與筋膜層，刺激膠原蛋白新生與組織收縮，達到提拉緊緻效果。許醫師進一步比較，電波與音波的作用深度有所不同：電波主要處理淺中層，改善膚質緊緻度；音波則聚焦深層筋膜，負責拉提輪廓。臨床上常將兩者結合為「電音雙波」療程，提供更完整全面的抗老規劃。

5. 菲斯波 EMFACE。來自英國 BTL 的菲斯波 EMFACE是全球首創結合「高強度電場技術HIFES」與「智能同步煥顏電波RF」的臉部療程，能同時改善膠原蛋白流失、肌肉萎縮所造成的複合老化問題。相較於傳統電音波作用深度有限，菲斯波能強化深達2公分的肌肉層，幫助臉部上升肌群恢復張力與支撐度。加上「無痛、無創、無修復期」三大特色，療程結束後即可立即上妝，是許醫師推薦給現代愛美族群的抗老首選。

整體評估，量身規劃理想輪廓

許醫師不忘提醒，改善蘋果肌下垂不能只看單一部位，而需從整體面部結構評估，包括額頭飽滿度、眉骨高度、顴骨位置，甚至下顎線條的流暢度，才能創造真正協調的「小顏效果」。

無論選擇哪種療程，建議先與專業醫師充分溝通，依據個人老化程度、預算與期待，客製規劃複合方案，以兼顧安全與自然美感，讓蘋果肌重現澎潤立體、展現由內而外的青春光采。

延伸閱讀

蘋果肌是什麼？蘋果肌下垂、凹陷原因與常見改善方式解析玻尿酸作用原理、療程與價格比較 懶人包一次搞懂菲斯波鳳凰電波怎麼選？Dcard、PTT熱門QA懶人包

原文出處：蘋果肌下垂怎麼辦？ 美女醫師教你 5 招重拾立體感