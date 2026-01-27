快樂，其實是一個相對於悲傷而存在的詞彙。 不曾悲傷過，就不能體會快樂。 若體驗悲傷是一趟旅程，快樂就是這趟旅程中閃爍的瞬間。 所以短暫，所以美好。

悲傷其實是種複雜的情緒混合體。 因為得不到想要的支持與鼓勵，那無聲冷漠的距離，是世界上最寒冷的地方； 因為到不了心之所向，那慌張無助、既羨慕又忌妒的心，是世界上最炎熱的地方。 當我們的心過熱或過冷，最終都凝結成了悲傷。

但悲傷只是個過程，它不是旅程的終點。 終點在哪裡，取決於我們如何走過這個過程。

當悲傷來臨時，我們有多種體驗的選項。 我們可以憤世嫉俗，任由它隨意滋長，控制我們的思想與行為，那終點就是一個毫無色彩的虛無之地。 我們也可以勇敢體會悲傷，像個機長一樣，穩穩地帶領自己穿越亂流，最後抵達美好的渡假勝地。

身為人類，情緒是我們不同於其他物種的祝福，也是詛咒。 每個人都注定在這趟人生中，經歷無數次心靈的過關斬將。 至於會過哪一關？下一關又是什麼？這取決於我們的智慧。

我最近有很深的個人體會： 每件事情的發展，最終都取決於我們看事情的角度。 誰沒有悲傷？但不是每個人的心都會變成純粹的怨恨。

我想到求學時期，曾因為眼睛大被認為兇狠、冷漠、不好相處，因而遭到冷落排擠。 現在回想起來，也不知道當時哪來的樂觀與勇氣，竟然還可以對自己理直氣壯地說： 「啊，我就這樣啊，沒關係的。」

悲傷不該是我們變得怨恨的理由。 現在回想起曾經的那些不開心，突然覺得：哇，自己這樣也都過來了。 現在想想，當時大家的糾結也是蠻幽默的。

正因為當時在悲傷這條道路上，我選擇了樂觀與勇敢， 所以我走過了亂流，我看見了艷陽。 我了解到，只有我自己可以掌握我的旅程。 突然間，我就體會到了快樂。

我感受到自由的奔放。 我感受到自信的愉悅。 我感受到我自己的存在。

快樂來了，隨之下一個關卡又來了。 但沒關係啊，我知道什麼是快樂了。