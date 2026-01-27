2026-01-27 16:01 造咖
40歲男子沒工作、沒存款「是不是沒救了？」PTT求助，網狂推3條生路
40歲男子沒工作、沒存款「是不是沒救了？」PTT求助，網狂推3條生路
「40歲沒工作、沒專長、也沒存款，是不是人生就這樣完了？」一名網友近日在 ptt 八卦板 發文吐露內心焦慮，直言自己年過40，長期未就業，翻遍人力銀行卻越看越迷惘，不知道自己究竟還能做什麼工作，貼文一出立刻引發大量討論，不少網友湧入留言區，給出相當「現實派」的建議。
原PO在文中表示，自己沒有特殊技能，也沒有積蓄，看到人力銀行上百個職缺，反而感到更挫折，因為多數工作都要求經驗、證照或專業能力，「每一個看起來都不是我能做的」。他也坦言，若是20多歲或許還有人願意從頭教，但到了40歲，似乎只能走向保全這類「被社會定型」的工作，甚至一度懷疑自己是否已走到人生盡頭。
貼文曝光後迅速引爆討論，留言區一如往常充滿直白甚至偏酸的鄉民回應，但細看之下，不少人其實相當認真地替原PO找出可行方向。其中最被頻繁點名的，就屬「外送、保全、駕駛」三條現實生路。
外送被狂推！先把現金流救回來
在眾多回應中，「外送」幾乎是最多人提及的選項。不少網友指出，外送門檻低、彈性高，只要有機車或汽車就能開始，雖然辛苦、收入浮動，但對於卡在「不知道能做什麼」階段的人來說，是最快能重返勞動市場的方式。
有網友直言：「外送不是夢幻工作，但至少今天跑、今天就有錢」、「不想跑就休息，心理壓力反而比較小」，也有人強調，與其坐在家裡焦慮，不如先動起來，讓生活重新有節奏。
保全不等於失敗，穩定反而是優點
原PO原本對「保全」抱持負面想像，但留言區卻出現不少不同聲音。多名網友分享，保全工作其實比想像中穩定，輪班制度明確，部分夜班工作內容單純，對於需要重新整理人生節奏的人來說，反而是一種過渡型選擇。
也有人直白表示：「保全月薪5、6萬，哪裡不好？」、「我朋友當保全，穩穩做，生活比一堆約聘還正常」，甚至有網友笑稱「夜班保全還能追劇」，點出該工作並非外界想像得那麼消極。
司機類工作被封「高CP選項」
除了外送與保全，駕駛相關工作也成為討論焦點。包含公車、客運、計程車等司機職缺，被不少網友認為是「願意投入就有空間」的選項。留言中多次提到，目前駕駛類工作普遍缺人，只要肯適應工時、考照並累積經驗，收入往往高於保全。
有人分享實際觀察指出，「司機起碼6萬起跳，不少人做到8萬以上」、「缺工是真的，不怕你不做，只怕你不來」，也有網友提醒，這類工作雖然辛苦，但至少不是完全看年齡或學歷吃飯。
「40歲不是終點，怕的是停在原地」
除了具體工作建議，也有不少網友從更長期的角度切入，建議原PO善用職訓局資源，投入水電、空調、技術證照等實務導向課程，認為「市場永遠缺能做事的人」。有網友一句話總結整串討論氛圍：「40歲不是沒救，是你願不願意先活下來，再慢慢想下一步。」
整體來看，這篇看似悲觀的求助文，反而意外映照出台灣中年轉職的現實縮影，沒有華麗翻身劇本，只有一條條務實選項。或許不浪漫，但對不少正在迷惘的人來說，至少是一條「還走得下去」的路。
【本文為造咖授權提供】
延伸閱讀
15到29歲找工作有補助！勞動部推「支援青年就業計畫」最高可領4.8萬
可遠距工作！13種「冷門副業」意外超賺、每個月多6.5萬薪水
高中畢業就能應徵！政府甄試「1職缺」月薪快5萬，不限科系開放9月報名
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower