護照過期怎麼辦？不用排隊、不必代辦！初辦、換發 2 大官方管道一次看。圖片來源：官方、getty

農曆年前、暑假旅遊季前，不少民眾才驚覺護照早已過期、小孩的也還未辦理，若找代辦一家得多花上千元。其實，若不是急著出國，現在已有兩種官方管道，能有效避開排隊人潮，也不必額外花錢給代辦！

符合條件的民眾，可多加利用「自然人憑證線上換發護照」與「戶政事務所一站式初辦護照」兩項服務，差別只在於你是不是第一次辦護照。

方法一：自然人憑證「線上換發」護照

適合誰？護照過期、不趕時間、不想排隊的人！不少人不知道，其實護照過期，只要條件符合，可以全程線上申請，不必跑領務局送件。

申請前先確認 3 個重點（最常卡關）

1. 使用電腦申請需準備「讀卡機＋實體自然人憑證卡」

手機申請則要先完成「行動自然人憑證」註冊

2. 瀏覽器有差。實測以Chrome、Edge 成功率最高

3.照片是「合格數位檔」，檔案格式為 JPG 或 JPEG

（直接向照相館索取電子檔最保險，用手機翻拍實體照片，幾乎一定被退件）

線上申請流程怎麼走？

登入領務局官網，選擇「有條件式線上申換護照」，系統會自動帶入自然人憑證內的身分資料，只需上傳照片並填寫聯絡資訊。完成申請後，必須在 24 小時內完成線上繳費（一般件 1,300 元），逾期系統會自動取消。

很多人不知道的「隱藏規定」

申請時選定的領照地點（台北、台中、高雄、花蓮或嘉義）事後不能更改。此外，雖然是線上申請，但「領照當天一定要本人到場」，不能委託代領，櫃檯會現場核對人貌與身分證正本。

方法二：戶政事務所一站式「初辦」護照

適合誰？第一次辦護照、帶小孩辦、長輩辦護照的人！若你是人生第一本護照，其實不用跑領務局，直接到住家附近的戶政事務所就能一次搞定，且不限戶籍地。

但這些情況「不能」在戶所辦

只要曾經辦過護照（就算已過期）、護照遺失、曾改名或需急件（短期內出國），都必須改到領務局辦理。

文件準備常見雷點

14 歲以上：需攜帶身分證正本、兩張護照用證件照、簡式護照資料表

14 歲以下：需攜帶兩張護照用證件照、簡式護照資料表，並由父母或監護人陪同且填妥同意書/委任書，陪同者也要帶身分證正本

若父母無法陪同，改由直系血親（如祖父母）帶辦，一定要附上父母簽名的委託書，這點最容易被忽略。14歲分界是依據有無身分證者，外交部領事事務局有更詳盡之區分資料，請以官網為準。

＼點我看外交部領事事務局詳細規則／

繳費與收照的小技巧

戶政事務所受理後，會給一張繳費通知單，必須在 7 天內完成繳費（超商、郵局、農漁會、轉帳皆可），逾期案件會被直接撤銷。最推薦的是現場直接勾選「郵寄到家」，由中華郵政快捷寄送，約加收 100 至 150 元郵資，護照完成後會掛號寄到府上，不必再跑第二趟戶所領取。