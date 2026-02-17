天才破產、警衛成富翁？！《致富心態》揭開理財成敗的真正關鍵

圖片來源：《淚之女王》

在投資市場中，有人一夕致富、也有人長期穩健累積，但真正決定財務命運的，往往不是智商、專業或努力程度。《致富心態（全球暢銷千萬增訂版）》，正是從這個被長期忽略的角度切入，重新討論「我們為何會對金錢做出那些看似不理性的選擇」。

作者摩根．豪瑟（Morgan Housel）是創投基金協和基金合夥人，曾任《華爾街日報》與《萬里富》專欄作家，長期觀察市場行為與投資心理。他在書中提出一個顛覆直覺的核心觀點：理財的結果，與行為、情緒與經驗密切相關，卻未必與專業知識成正比。

地表上最精采的表演

我在大學時曾在洛杉磯一家高級飯店當過泊車小弟。

有個常客是科技新貴。他是個天才，二十多歲就設計出無線路由器的某個關鍵零組件，而且獲得專利。他曾創辦好幾家公司，然後賣掉，一路飛黃騰達。

他也和金錢建立一種我稱為「不安並夾雜幼稚愚蠢」的關係。

他隨身帶著一疊厚達十公分的百元美鈔，秀給每個想看的人，以及很多不想看的人。他老是醉醺醺的公然大聲吹噓自己很有錢，但常常都讓人覺得莫名其妙。

有一天，他掏出幾千美元給我的同事，交代他：「去街上的珠寶店幫我換幾枚價值一千美元的金幣。」

一小時後，金幣到手，這名科技新貴和死黨聚在可以俯瞰太平洋的碼頭旁，隨後將金幣一個接一個的拋入海中，就像打水漂一樣，一邊大聲狂笑，一邊爭辯誰擲得最遠。他們只是覺得這樣很好玩而已。

幾天後，他打破飯店餐廳的一盞燈，經理告訴他那盞燈價值五百美元，要他賠償。「你是在跟我討五百美元嗎？」這個科技新貴難以置信的回答，一邊從口袋裡掏出一疊現金遞到經理面前：「這是五千美元，現在馬上消失在我面前，以後絕對不准再這樣羞辱我。」

你可能很納悶他這樣的行為可以持續多久？答案是「沒有多久」。幾年後我聽說他破產了。

本書的前提是，

「善於理財」與「有多聰明」幾乎毫無關係，不過卻和「行為處事」大有關係。

行為難以教化，即使是聰明絕頂的天才亦然。

情緒失控的天才可能會鬧出一場金融災難，反之亦然。

一般人儘管未曾受過金融教育，但只要習得少數與正式智力測驗無關的行為技能，照樣可以富甲一方。

我最喜歡的一則維基百科（Wikipedia）條目是這樣開始的：「羅納．詹姆士．瑞德（Ronald James Read）是美國慈善家、投資人、警衛，以及加油站員工。」

羅納．瑞德出生在美國佛蒙特州的鄉下，是全家第一位高中畢業生；更讓人印象深刻的事情是，他每天都得在路上招手搭便車上學。

對於認識羅納．瑞德的人來說，他並沒有什麼值得注意的地方，因為他的生活和大家一樣低調平淡。

瑞德在一間加油站修車二十五年，也在大型連鎖百貨公司傑西潘尼（JCPenney）打掃十七年。他在三十八歲那年花了一萬兩千美元買下一間兩房的屋子，在那裡度過剩下的人生。五十歲那年，他成了鰥夫，終身沒有再娶。一名朋友回憶往事時說到，他主要的嗜好就是砍柴。

二○一四年，瑞德去世，享年九十二歲。正是這一年，這名謙和內斂的鄉下警衛成為國際新聞的頭條人物。

二○一四年，美國有兩百八十一萬三千五百零三人死亡，在這些人中，只有不到四千人的淨資產超過八百萬美元，而羅納．瑞德正是其中之一。

這名前任警衛在遺囑中把兩百萬美元留給幾名繼子，其餘超過六百萬美元全數捐給當地的醫院和圖書館。

瑞德身旁的熟人都很困惑，不知道他的錢究竟是怎麼得來的？

後來才知道其中根本沒有什麼祕密。他既沒有中樂透，也沒有繼承遺產。瑞德省吃儉用，然後把錢投資在績優股上。接下來他只是耐心等待幾十年，就這樣將微薄的存款滾到超過八百萬美元。

就這麼簡單。他從警衛搖身一變成為慈善家。

羅納．瑞德去世前幾個月，還有一名叫做理查（Richard）的人登上新聞版面。

理查．富斯康（Richard Fuscone）和羅納．瑞德的人生恰好在光譜的兩端。哈佛大學企業管理碩士（MBA）畢業的富斯康是美林證券（Merrill Lynch）的高階經理人。他在金融業的工作做得有聲有色，四十多歲就早早退休，轉行成為慈善家。美林前執行長郭銘基（David Komansky）稱許富斯康具備「商業手腕、領導技能、穩健的判斷力與廉正的品格」。財經雜誌《克萊恩》（Crain's）還曾把他選為「四十位四十歲以下精英」（40 under 40）的成功商業人士。

但是沒過多久，富斯康就跟拿金幣打水漂的科技新貴一樣身敗名裂。

二○○○年代中期， 富斯康借很多錢來擴建位於康乃狄克州小鎮格林威治市（Greenwich）超過五百坪的豪宅，這幢豪宅裡有十一套衛浴設備、兩部電梯、兩座泳池、七間車庫，每個月光是維護費用就超過九萬美元。

沒過多久，二○○八年金融危機爆發。

這場危機幾乎掏空每個人的荷包，顯然也把富斯康的荷包榨到一塊錢也不剩。高額的債務與無法變現的資產讓他破產。二○○八年時，據稱他對破產法官（bankruptcy judge）說：「我現在沒有任何收入。」

他在佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）的豪宅先被法拍。

二○一四年輪到格林威治的豪宅被法拍。

在羅納．瑞德把財產留給慈善機構的前五個月，理查．富斯康的豪宅被法拍成功，價格比保險公司預估的金額還低七五％。曾到豪宅作客的人全都念念不忘「透明地板下方那一眼可以望穿的室內游泳池，在裡面用餐、跳舞無比刺激」。

這裡提供的教訓不是說要我們多學羅納、少學理查，雖然這樣的忠告並不差。

這兩起故事的玩味之處在於他們的理財方法都很獨特。

在其他產業，一個人要是沒有大專學歷、沒有受過訓練、沒有專業背景、沒有正式經驗，也沒有人脈關係，有可能會遠遠贏過另一個擁有最好教育、最好培訓和最廣泛人脈關係的人嗎？

我絞盡腦汁也想不出一個例子。

我無法想像羅納．瑞德執行心臟移植手術會比哈佛訓練的外科醫師來得好，或是他設計的摩天大樓比受過最精良訓練的建築師還要出色，更別提想像著一個警衛能比世界頂尖的核子工程師表現更好的故事。

但這些故事確實會發生在投資界。

事實上，羅納．瑞德與理查．富斯康的例子會同時存在有兩個解釋。第一，財務結果取決於運氣，不受才智與個人努力影響。這句話某個程度來說沒有錯，而且本書稍後也會詳加闡述。但是，第二點（而且我認為更普遍的情況）是，財務成功不是硬科學，而是軟實力，你的言行舉止比專業學識更重要。

我稱這種軟實力為致富心態。本書的目的就是要用一篇篇簡短的故事來說服你相信，軟實力比金錢的技術層面更重要。我會以一種幫助所有人（從瑞德到富斯康，以及背景介於這兩個人中間的每個人）做出更妥善財務決策的方式來達到這個目的。

我漸漸明白，這套軟實力嚴重遭到低估。

財務金融通常會一面倒的教導以數學為主的技能，你在這裡把數據資料輸入公式，它就會告訴你該怎麼做，然後它就假設你真的會這麼做。

在個人理財領域，這一點完全正確，因為它會告訴你要準備六個月的應急準備金，而且每個月要存10％的薪水。

在投資領域，這點也沒有錯，因為我們會知道利率和價值評估之間有確切的歷史關聯。

在財務管理領域，這點也沒有錯，因為財務長可以精準衡量資金成本。

這些事情沒有好壞，只不過，知道該怎麼做，不代表你知道當你試著這樣做時，腦子裡正在思考什麼事。

本文摘選自天下文化出版之《致富心態（全球暢銷千萬增訂版）：關於財富、貪婪與幸福的20堂理財課》作者：摩根．豪瑟（Morgan Housel）