Alex 攀登台北 101 為何被炎上？一段窗邊揮手互動，揭開台灣網路霸凌現場。圖片來源：Netflix提供

2026 年 1 月 25日，國際知名極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北 101，這場挑戰透過 Netflix 紀錄片向全球直播，不僅展現人類體能與意志的極限，也讓台北 101 再次站上國際舞台，成為全球矚目的城市地標。然而，在這場高度專業、縝密規劃的極限行動中，一段看似日常且溫馨的互動畫面，卻在節目播出後，引發出乎意料的網路討論。

一張畫面被無限放大：原本溫馨的互動，為何變成爭議焦點？

爭議起於《赤手獨攀台北101》紀錄片中的一個片段：位於台北 101 內部的上班族，在窗邊見證 Alex 攀登過程時，向他揮手、比讚打招呼。這段互動原本被不少觀眾視為自然且具人情味的瞬間，卻在節目播出後，被部分網友截圖並轉貼至社群平台，開始出現質疑聲音。

有網友認為此舉可能干擾攀登者，甚至延伸為對畫面中女性的指責與評論。相關討論在短時間內累積大量留言，最終，畫面中的當事人甚至出面於社群平台發文說明立場，試圖平息爭議。

攝影師雪羊視界發聲：現場拍攝看到的，和網路想像不一樣

全程參與拍攝的攝影師雪羊視界，隨後在個人平台分享第一線觀察，補充了許多畫面之外的重要背景。他指出，拍攝當天 Alex 的狀態相當穩定，且在攀登過程中，只要窗內有人出現，Alex 多半會在換手或補粉的空檔主動回應揮手、比讚，互動自然，並未顯露任何不適或被干擾的情緒。Alex 事後受訪時，也形容這樣的互動是「很酷的體驗」。

此外，他也提到，這次攀登在正式直播前已進行過試爬與相關評估，若窗邊互動真的涉及安全疑慮，台北 101 與拍攝團隊理應會提前進行必要管制。從實際拍攝與執行狀況來看，整體流程皆在可控範圍內完成。

隔著玻璃揮手也不行？《赤手獨攀台北101》意外引爆網路質疑

值得注意的是，爭議的核心並非來自當事人或專業團隊，而是事後網路上的不同解讀。部分網友基於自身對「安全」、「禮貌」或「公共形象」的理解，對畫面進行道德層面的評價，卻與實際現場狀況產生落差。雪羊視界在評論中指出，這類情況反映的是一種常見的網路現象——旁觀者在資訊不完整的情況下，替當事人預設感受，並據此做出價值判斷。當這樣的判斷快速聚集並放大，便可能對個人造成壓力。

從這起事件可見，在高度關注的公共事件中，即便是微小片段，也可能因剪輯、截圖與轉述而被賦予不同意義。當討論焦點從事件本身，轉移到對個人行為的評價時，網路輿論的影響力往往超出原始情境。這也引發關於「如何在網路上理解他人行為」的反思：當事人的實際感受、專業團隊的判斷，是否應該被納入討論基礎，而非僅憑片段畫面進行推論。

專家建議：在討論之前，多一分理解背景的耐心

Alex 徒手攀登台北 101，無疑是一項歷史性的挑戰，也是一段值得被記錄與欣賞的時刻。圍繞這場壯舉所引發的討論，提醒我們，在社群時代，每一個畫面都可能被迅速截取、轉載與放大，而理解事件的完整脈絡，往往比第一時間的情緒反應更為重要。

對此，曾參與現場拍攝並分享觀察的攝影師 雪羊視界 也指出，從他在現場的紀錄來看，Alex 在攀登過程中狀態穩定，並未因窗內互動而出現干擾或不適反應；相關流程在事前即經過試爬與評估，整體執行皆在可控範圍內。這樣的補充，讓外界得以從畫面之外，理解更多實際情境。

或許，比起急著替他人定義感受，公共討論更需要的是多一分對背景的理解與對事實的尊重。當不同觀點出現時，保留耐心與節制，讓討論回到資訊充分、理解差異的基礎之上，或許更有助於社群對話的健康發展。