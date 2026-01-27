「我們沒差，妳有什麼問題？」——當甜點失去了甜味：在「禁止 6 歲孩童外帶」的事件背後，我們遺失的「雅量」

最近一則「禁止六歲孩童入內外帶」的新聞鬧得沸沸揚揚。身為一名教育工作者，我看著新聞底下的爭論，心裡想的卻是：店鋪固然有其經營權，但當規則冰冷到拒人於千里之外時，我們是不是也悄悄失去了人與人相處最珍貴的——溫度。

▎消失在課綱裡的「綠豆糕」

這讓我想起了一篇在 108 課綱後逐漸淡出視線的國中課文。那是大家耳熟能詳，「我看有點像稿紙，我看倒有點像綠豆糕」的經典課文──〈雅量〉。

這篇經典課文被刪除，我始終感到深深的惋惜。在這個講求精準、追求快速的科技時代，我們習慣透過螢幕溝通，藉此減少了許多「不必要」的互動。然而，當溝通被簡化，許多人也開始認為：「我沒義務向你解釋，也沒必要為你停留。」 一切按規矩辦事，只要不造成我的麻煩，你的不便與我何干？

▎規則是硬的，但心應該是軟的

曾幾何時，那份流動在人與人之間的同理心消失了？

或許你真的追求店內的靜謐，或許你認為環境不適合孩子，這些初衷我們都能理解。但別忘了，甜點店本該是傳遞幸福與甜蜜的場所，而孩子往往是這些幸福最純粹的受眾。我們可以尊重「不開放內用」的堅持，但如果連「入內點餐外帶」都被嚴格禁止，甚至要求家長將六歲孩子獨留門外，這份規定是否已經越過了「彈性」與「人性」的紅線？

我們是不是都忘了，自己也曾是個孩子？ 還是說，在成人的世界待久了，連那顆天真的赤子之心也被現實磨滅殆盡了？

▎社會的「厭童」風氣，反映了誰的焦慮？

現今社會瀰漫著一股「厭童」情緒，人們覺得孩子吵鬧、失控、麻煩。但靜下心來觀察，難道在社會上造成紛擾的，不正是我們這些大人嗎？這些大人的小時候，也曾是無邪且充滿好奇的。

當社會充滿了仇恨與防備，大家做任何事都漫不經心，也不再在意他人感受時，這種冷漠就會像傳染病一樣蔓延。「你對我冷淡，我何必對你熱情？」 當這種報復性的冷漠成為常態，這難道是我們所熱愛的臺灣嗎？

▎同理心：那一場換位思考的溫柔

「每個人的看法或觀點不同，並沒有什麼關係，重要的是——人與人之間，應該有彼此容忍和尊重對方的看法與觀點的雅量。」

所謂的同理心，其實就是最簡單的「換位思考」。 想像那位獨自帶著六歲孩子出門的媽媽，孩子乖巧排隊，卻在最後一刻被告知孩子是「不被歡迎的」。當媽媽沒有堅持破壞內用規矩，卻連一點轉圜的空間都得不到時，那種無助感，才是引起大眾反彈的核心。

▎找回國文課的「文學與道德之美」

從「高鐵寧靜車廂」的爭議，到這次的「甜甜圈事件」，都在在顯示了社會風氣的緊繃。這正是教育者最感到憂心的。

我常在想，什麼時候我們的課文能重新找回那些充滿人文溫度、傳遞基本道德觀的文章？這並不是說現在的選文不好，而是身為國文老師，我更希望「國文課」能超越考試，成為一門教授「美」的學問——文學的文字之美，以及生而為人最基本的道德之美。