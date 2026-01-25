2026-01-25 22:14 塵霜
【內有影片】告別後的最後一哩路：至親往生後的「繼承與過戶」全紀錄
面對至親離去，除了哀慟，最讓人頭痛的就是排山倒海而來的行政手續（當遺產複雜時，勞基法給的喪假天數其實不夠）。底下整理了我親身處理長輩後事的實際紀錄，希望這份「實戰地圖」能幫助大家理出頭緒，少走冤枉路。
第一階段：治喪期間（30天內必辦）
這段時間最忙碌，但在辦完後事後，請務必優先處理以下項目：
除戶登記（戶政事務所）：往生 30 天內辦理。
申請印鑑證明（戶政事務所）：不動產繼承或動產繼承委託他人辦理時使用。
隱藏版任務：同時申請「原始全戶戶籍謄本（手抄本）」，這是後續辦理銀行繼承的重要文件。
補助同步申辦：戶政單位可代為申請勞工保險家屬死亡給付，若以投保薪資最高者申請，給付金額為投保薪資乘 3 個月。
其他特殊補助：有些地方政府可以申請一些特殊的補助，通常民代接獲訊息後，多半會提醒遺屬申辦（例如：新北市「補助本市市民至基隆市火化費用」）。
金融遺產查詢（國稅局）：除戶後，直接在國稅局申請「單一窗口查詢金融遺產」。
避坑指南（一）：保險清單可能會遺漏！建議受益人一併向保險公司申請「保險理賠清單」。
避坑指南（二）：雖然身故保險金通常不計入遺產，但仍需申報，而且有金額上限，且其他理賠金幾乎都屬於遺產範疇。
其他補助與身分變更：
勞保年金：若亡者正領取老人年金，遺屬可至勞工保險局臨櫃查詢「勞工退休金老年給付差額」。
身障手續：若亡者為其他身障者之聯絡人，需至區公所更新聯絡人並換證。
第二階段：稅務申報（取得過戶「通行證」）
這是最重要的分水嶺！沒有拿到國稅局的證明，任何財產都動不了。
遺產稅申報（國稅局）：需在 6 個月內完成申報。
準備資料：國稅局寄來的遺產清冊、土地建物資料、保險理賠清單、兩年內贈與財產清單、中古車車價參考資料、汽車行照影本、戶籍謄本（除戶與現戶）等。
稅單突擊：若被繼承人名下有身障免稅車，除戶後會很快收到地方稅務局寄來的牌照稅稅單，請不要驚慌，這是正常程序。
申報方式：強烈建議採用網路申報，透過遺產稅申報程式可以下載國稅局寄來的財產清單，再登打一些沒列在遺產清冊但必須申報的資料（例如兩年內贈與財產、保險理賠......），確認沒問題就可將申報資料上傳。接續還需要將申報程式產出的申報表等資料列印出來簽名並蓋章，再與上述準備的資料「一同掃瞄並且透過申報程式上傳」，上傳完畢後建議得和承辦人員通電話確認一下有沒有收到。
關鍵結果：送件後需等待國稅局核定，取得「遺產稅免稅證明書」或「完稅證明書」（只有一份正本，辦繼承時僅需提示，繼承辦理完畢正本會返還給遺屬）。
若遇補件，補齊後約一週可收到掛號寄來的證明。
第三階段：財產過戶與身分變更
拿到稅務證明後，就是「各機關馬拉松」的開始：
1.金融帳戶結清（銀行/郵局）
必備文件：遺產稅免稅證明、戶籍謄本、繼承人印章（可事先在金融機構網頁查詢）。
關鍵提醒：郵局特別需要「戶籍手抄本」，請務必備齊，以免像我一樣多請一天假。
2.汽車過戶（監理站）
這是最容易白跑一趟的環節：
前置作業：需先去產險公司（如國泰、新光）將強制險過戶至繼承人名下（若有第三人責任險，在強制險過戶後10日內亦須辦理過戶），同時先行準備車輛過戶用之家族會議協議書。
關鍵細節：臨時檢驗一定要去「監理站」進行，外面的代檢廠無法代驗！
費用結算：需繳清當年度牌照稅與燃料稅（自往生隔日起算）。若符合免稅規定，可現場重新申請減免（採先繳後退制）。
3.不動產過戶
查欠地價稅、房屋稅（地方稅稽徵機關）：持完稅資料，可跨縣市至全國任一地方稅捐稽徵機關查欠地價稅及房屋稅。
辦理產權移轉登記（地政事務所）：若涉及遺產分割需備妥遺產分割協議書與印鑑證明。
4.生活瑣事與補助
民生過戶：水電、中華電信手機號碼、eTag等用戶過戶。
社會福利：至區公所更換身障停車證。
總結小撇步
處理後事雖然繁雜，但只要記住這個邏輯：「先除戶、再查產、辦理賠、報稅拿證明、最後才過戶」，就能有條不紊地完成。
希望這份紀錄能給正在經歷相同過程的你/妳一點力量，讓你/妳可以把這件人生大事辦得圓滿。
#繼承流程
#遺產稅申報
#除戶登記
#遺產繼承
#過戶教學
#監理站
#臨時檢驗
#驗車
#戶籍手抄本
#金融遺產查詢
#車輛過戶
#勞保死亡給付
#後事處理
#人生大事
#懶人包
#圓滿後事
