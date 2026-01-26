2026-01-26 12:45 潮健康
男性術後漏尿不再只能忍：研究與臨床故事揭骨盆底肌訓練關鍵角色
隨著醫療檢查普及，愈來愈多男性在無明顯症狀下，意外發現攝護腺癌相關疾病。手術治療雖能有效處理病灶，但部分民眾在術後仍可能面臨短期排尿控制困擾。國際研究與臨床實務皆指出，正確的骨盆底肌訓練與多元介入方式，常被納入術後健康教育與生活調整的討論方向。[1][2][3]
骨盆底肌功能與男性泌尿健康
骨盆底肌位於骨盆底部，負責支撐膀胱與尿道，並在排尿控制中扮演關鍵角色。研究背景顯示，骨盆底肌的協調與耐力，與男性日常泌尿功能及術後恢復密切相關。若缺乏正確使用方式，容易導致出力錯誤，影響實際成效。[1]
研究證實：清楚指令有助正確啟動
一項發表於International Journal of Environmental Research and Public Health的研究，以健康年輕男性為對象，透過經腹部超音波觀察不同口語指令下的骨盆底肌反應。結果顯示，內容具體、單一動作導向的指令，最有效的口令是「夾緊肛門」或「縮短陰莖」，較能引導出正確的肌肉收縮；相較之下，結合多重動作與呼吸的複雜說法，成功率明顯偏低。該研究也為後續健康教育與復健指導提供實證基礎。[4]
個案故事：術後調整帶來生活轉變
臨床上，一名65歲男性在例行檢查中意外發現攝護腺癌，經評估後接受根除性手術。術後初期雖恢復良好，但仍出現漏尿情形，影響日常生活與外出意願。後續在順挺泌尿科診所接受整合式照護評估，並在醫療團隊建議下進行骨盆底肌相關訓練與生活調整；其自述在追蹤期間，對排尿狀況的掌握度有所變化，也逐漸恢復外出活動的信心，重拾自己熱愛的爬山活動。
多元照護觀念逐漸成形
針對上述情況，順挺泌尿科診所許家豪院長在臨床觀察中表示，對於癌症處理原則仍以完整治療為核心，而隨著手術技術與流程持續精進，術後漏尿的發生比例已逐漸下降。即便少數患者仍出現相關困擾，也不必因此感到羞於求助，透過泌尿科門診評估，依個別狀況搭配不同保健與訓練方式，可作為後續生活調整與照護規劃的參考方向。[1][2][3]
從研究到臨床的健康啟示
研究數據與實際案例皆顯示，骨盆底肌訓練不僅是術後照護的一環，也屬於男性可及早認識的健康知識。透過正確引導與循序調整，有助於建立身體感知，並降低因誤解或延誤處理而帶來的生活困擾。
總結
男性泌尿健康正逐步走向預防與全人照護的方向。從國際研究到臨床故事皆提醒，若在術後或生活中出現排尿控制變化，及早諮詢專業管道、配合多元健康管理方式，有助於重新建立日常生活節奏的調整方向，也讓面對身體改變時能獲得更多支持與理解。
