2026-01-28 19:01 潮健康
告別雷射痛！提可塑81金字塔熱傳神奇效，毛孔痘疤一療見緊緻
提可塑（Tixel）是一種創新的熱力點陣皮膚修復系統，採用以色列與德國共同研發的專利TMA鈦合金熱技術（Thermal Mechanical Action）；療程以非侵入式、非雷射、非電波的方式，將約400°C的瞬間熱能 透過接觸式傳導精準導入皮膚深層，透過熱能作用，引發皮膚對外在刺激的自然反應，臨床上常被應用於與膠原相關的保養與膚質調整療程中。
在臨床應用與醫師評估下，提可塑常被用於以下膚況改善方向：
- 細紋與膚質老化外觀的調整
- 肌膚緊實感與輪廓視覺改善
- 縮小毛孔、提升膚質細緻度
- 膚質紋理不均與凹疤外觀之輔助性調整
提可塑的運作原理
提可塑的治療探頭由81個金字塔狀專利鈦合金錐端組成，在極短時間內以恆溫、垂直熱傳導的方式輕觸皮膚表面；治療過程中，熱能會在皮膚形成微孔狀或非剝離式凝結反應，可精準作用於目標組織，達到以下作用機制：
- 對老化相關的皮膚結構產生局部刺激反應
- 啟動皮膚自我修復與再生反應
- 臨床上常被應用於與膠原相關的膚質保養與彈性維持療程中
透過專利的熱力點陣控制技術，提可塑能有效限制熱能擴散，降低對周圍健康組織的影響，在專業醫師評估與操作下，兼顧療程體驗與風險控管。
提可塑的主要優點
1.非侵入式、無輻射傷害
提可塑以熱傳導原理進行治療，不使用雷射、電波或射頻，由於其能量形式不同於雷射或電波療程，在醫師評估與正確操作下，可作為部分敏感部位的治療選項之一。
2.精準且均勻的熱能傳導
專利鈦合金金字塔狀錐端可在恆溫控制下，將熱能於極短時間內精準傳遞至皮膚深層，有效刺激膠原蛋白新生，同時降低周圍組織的熱傷害風險。
3.疼痛感低、舒適度高
提可塑透過熱能傳導而非穿刺或燒灼的方式傳遞能量，相較於微針電波或雷射療程，提可塑每次熱能傳送的時間約為10 毫秒（相較二氧化碳雷射約1毫秒），能讓熱能更溫和釋放，不同療程在能量形式與體感上各有差異；部分使用者在臨床回饋中表示，其治療感受相對溫和，但實際感受仍依個人耐受度而異。
4.多模式治療選擇，療程高度客製化
提可塑可依膚況與治療需求調整能量模式：
- 低能量模式：改善膚質、細緻毛孔、輔助精華導入
- 中能量模式：淡化細紋、改善皺紋、促進膠原蛋白增生
- 高能量模式：深層抗皺、強化緊緻效果
5.適用多部位、多種肌膚問題
提可塑不僅適用於臉部，亦可應用於多種部位與膚況的醫師評估療程中，包括：
- 臉部、眼周、頸部細紋與皺紋
- 毛孔粗大、痘疤、凹洞
- 身體紋路：頸紋、生長紋、妊娠紋
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構
原文出處：提可塑 Tixel 是什麼？