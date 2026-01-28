2026-01-28 10:36 潮健康
青春痘治療研究新進展！台灣原創療法登國際期刊，低刺激新選擇受關注
青春痘治療研究成果獲《Lasers in Medical Science》刊載
青春痘（痤瘡）是全球常見的皮膚疾病之一，其成因包括毛孔阻塞、皮脂分泌旺盛、痤瘡桿菌增生與發炎反應等。目前臨床上除了口服藥物與外用療法外，光動力療法（PDT）等能量治療，近年在部分臨床研究與實務中被討論作為中至重度痘痘管理的輔助選項之一。
由四季皮膚科醫師團隊 與醫學中心合作完成的一項臨床研究成果，以「低濃度 2％ ALA 光動力療法複合 1064nm 波長雷射療程」為主題，正式刊載於國際醫學期刊 《Lasers in Medical Science》，為痤瘡相關光動力療法提供新的研究觀察方向。
為什麼需要改良式光動力療法？
傳統的 ALA 光動力療法在痘痘治療上，常使用較高比例的感光劑（如 10％～20％），搭配紅光照射以活化前驅紫質（protoporphyrin IX），藉由光化學反應生成活性氧，在研究與臨床觀察中，被認為可能有助於影響痤瘡相關的細菌活性、油脂分泌與發炎反應；這類療程的主要限制在於感光劑濃度較高時，可能導致疼痛、紅腫、脫皮、水泡及色素改變等副作用，使部分患者在治療期間因不適而中斷療程。
低濃度 2％ ALA＋1064nm 雷射：研究中觀察到較溫和反應與治療表現差異
該期刊研究設計先利用 1064nm 波長的非汽化剝離式雷射 進行前處理，以溫和去除角質並改善毛孔阻塞，使低濃度感光劑的穿透與反應效率提高。隨後再進行 低濃度 2％ ALA 光動力療法。實驗結果顯示：
- 經複合式療程 3 次（每 4 週一次）後，第 12 週全臉皮脂分泌平均下降約 37.5％，相較於單一療程組，在研究觀察中呈現較高的皮脂下降幅度。
- 在第 24 週追蹤中，兩組的皮脂抑制效果仍具延續性，研究追蹤期間顯示，其效果在觀察時間內具一定持續性。
- 在副作用評估中，複合式治療同樣觀察到紅斑與色素指數短期微幅波動，但在 24 週時多數已逐步緩解或改善，在研究追蹤期間內，未觀察到明顯且持續的皮膚屏障相關不良反應。
這項結果指出，低濃度 ALA 光動力療法搭配雷射 可在減少不適反應的前提下，在研究條件與觀察期間內，顯示其在痤瘡管理上具有進一步研究與臨床評估的潛力。
光動力療法在痤瘡治療上的定位
光動力療法是一種結合光敏劑、光源與氧氣作用的能量治療方式，可促使光敏劑活化，產生自由基對目標細胞造成影響，應用於痤瘡治療時，可針對毛孔阻塞、細菌、發炎等多重因素發揮作用；不同波長光源（包括 LED、雷射光）可依治療目的與病竈深度調整，目前也有回顧性學術報告指出，光療與光動力療法在痘痘臨床管理上具有一定應用潛力。
免責聲明：本文僅供健康資訊參考，非作為醫療診斷或治療依據。療程效果依個人膚況、年齡及生活習慣而異，建議諮詢專業醫師評估。
延伸閱讀：
・更多文章
參考資料：