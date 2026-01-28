2026-01-28 19:01 潮健康
西餐前菜「沙拉」暗藏血糖密碼？營養專家揭開背後科學真相
走進西餐廳，第一道上桌的常是色彩繽紛的沙拉。這個看似單純的開場，其實暗藏穩定血糖、延緩飢餓的科學奧秘。正欣診所營養師江庭萱表示，「先蔬菜再碳水」有助於減緩餐後血糖上升速度，並被認為是支持血糖穩定與體重管理的飲食方式之一。
飲食順序很重要，穩定血糖的關鍵
近年有一個簡單、但很有效的「吃飯順序技巧」被反覆驗證：同一餐先吃蔬菜，再吃蛋白質（肉／魚／蛋／豆類），最後才吃飯、麵、麵包等碳水化合物。在日本第二型糖尿病患者的研究中，採用「蔬菜在前、澱粉在後」的飲食順序，不只可以減少餐後血糖的波動，長期追蹤也顯示 HbA1c 控制表現更好。
美國的臨床試驗也有相似結果：把碳水化合物留到最後，能在餐後 30–120 分鐘顯著降低血糖與胰島素反應。部分研究觀察到餐後血糖與胰島素的上升幅度，可下降約 20%–30%。蔬菜的膳食纖維會延緩醣類吸收速度，蛋白質與健康脂肪則能增加飽足感、讓能量釋放更穩定，減少餐後嗜睡與接著想吃甜食、想加碼澱粉的衝動。
不過，營養師庭萱提醒，若是生菜沙拉搭配的沙拉醬選擇不當，可能讓好處大打折扣。許多餐廳常用的千島醬、凱薩醬含高糖、高鈉與高熱量，甚至含反式脂肪，過量恐增加血糖波動與心血管負擔。正欣診所營養師庭萱提醒：「有些人以為點了沙拉就一定健康，但如果醬料含糖量高，反而會抵消蔬菜控糖的好處。」她建議外食時改選油醋醬、檸檬汁、橄欖油或少量胡麻醬，並將醬料分開盛裝，減少熱量與糖分攝取。
想控制好血糖，這樣吃就對了
營養師庭萱表示，西餐文化中「沙拉開場」原為開胃與促進消化，但現代營養學證實，這也是天然控糖策略。「對於糖尿病、高血壓或體重管理族群而言，進食順序可作為飲食管理中的輔助調整方式之一，但仍應搭配整體飲食內容與專業建議。」
她建議理想進食順序為：
- 蔬菜先行：沙拉、燙青菜或涼拌蔬果；
- 蛋白質與健康脂肪：魚、雞肉、豆腐、堅果、橄欖油；
- 最後碳水化合物：糙米、全麥麵包、地瓜等低升糖食材；
- 甜點或水果留到最後，避免血糖快速波動。
此法適合大多數人，尤其是糖尿病或高風險族群、控制體重者，以及餐後易疲倦者。「進食順序是一種相對容易執行的飲食調整方式，可作為日常健康管理的參考之一。」營養師庭萱強調，即使是外食族，也能先點一份沙拉或蔬菜湯，並注意醬料選擇，讓每一餐的血糖都更加穩定。
免責聲明：本文為一般營養與飲食順序相關之健康資訊分享，非作為醫療診斷或治療依據；如有血糖或慢性疾病相關問題，建議諮詢醫療或營養專業人員。
