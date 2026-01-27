近期冷氣團接連報到，氣溫明顯下降，許多民眾開始使用暖暖包、泡溫泉或熱敷來取暖放鬆，對於曾接受隆乳手術的女性而言，可以放暖暖包在胸口保暖嗎？冬天泡溫泉又是否安全？

具有資深乳外背景的蔡昀達醫師提醒，隆乳術後的保暖方式需要特別留意，錯誤的禦寒習慣不僅可能影響傷口癒合，嚴重時甚至會導致植入物位移或莢膜攣縮等併發症，影響手術成果。

圖說：蔡昀達醫師提醒，隆乳術後不可將暖暖包直接貼在胸部。

蔡昀達醫師指出，無論是術後恢復期或已經穩定的隆乳患者，都不建議將暖暖包直接貼附於胸部皮膚。由於術後胸部組織仍處於修復階段，傷口尚未完全癒合，感覺神經可能會出現暫時性的遲鈍或麻木，對溫度的敏感度大幅降低，容易在不自覺的情況下造成低溫燙傷。

不管植入的哪種材質的假體，術後的前3個月都是組織修復的關鍵期，此時若接觸過高溫度，可能導致植入物周圍的組織過度充血，影響莢膜穩定形成，增加莢膜攣縮的機率。蔡醫師進一步說明，莢膜攣縮是隆乳術後最常見的併發症之一，會造成胸部變硬、變形，導致所謂的「石頭奶」，嚴重時甚至需要進行二次手術矯正。

當需要保暖時，可改為穿著適當的蓄熱衣物，並優先選擇質地柔軟、不會壓迫胸部的布料；如果真要使用暖暖包，最好也改為貼在腰部、腹部等遠離手術部位的地方，以免影響傷口癒合。

圖說：暖暖包應隔著衣物貼在腰腹部等遠離手術部位的地方。

隆乳後泡溫泉好享受？術後3個月內應避免

至於泡溫泉或三溫暖，蔡昀達醫師建議至少等待隆乳術後3個月以上，待傷口完全癒合、組織穩定後再進行。

考量溫泉水溫通常介於攝氏40-45度，這樣的溫度會促使血管擴張、血液循環加速，對於術後初期的患者而言，過度的血液循環可能造成傷口滲血、腫脹加劇，甚至增加感染風險。

圖說：隆乳術後至少等待三個月才能泡溫泉，首次不超過十五分鐘。

此外，公共溫泉的水質衛生也是一大考量，即使傷口表面已經癒合，深層組織仍在修復階段，此時接觸不潔的水質容易引發感染，建議選擇水質清潔、管理良好的溫泉場所，降低感染風險。

蔡醫師警示，即使過了3個月的恢復期，首次泡溫泉時也應該控制時間，每次不超過15分鐘為宜，注意適時補充水分，並觀察身體反應，若感到胸部有不適感、過度腫脹或疼痛，應立即停止並回診檢查。

隆乳術後禦寒指南：4階段策略大不同

除了避免高溫刺激，冬季隆乳術後還有許多保養小撇步。蔡昀達醫師根據術後不同階段，詳列完整的冬季保暖指南，幫助患者安全度過恢復期。

圖說：根據術後各階段，宜選擇不同的保暖策略。

術前充分溝通，術後照護更到位

蔡昀達醫師不忘呼籲，隆乳術後的照護因個人體質、手術方式和恢復進度而有所不同，建議術前與具有乳外背景的專業醫師充分溝通，進行完整評估並了解術後注意事項，以獲得最適合個人狀況的醫療建議。

除此之外，術後定期回診追蹤更是關鍵，能及早發現問題並適時調整照護方式，確保手術成果。透過正確的保暖方式與細心的自我照護，讓美麗與健康兼顧，安心度過每個季節。

延伸閱讀

隆乳恢復期多長？隆乳多久消腫？隆乳必知的照顧3階段莢膜攣縮”石頭奶”怎麼辦？必知隆乳後遺症預防7大招隆乳失敗怎麼辦？避免隆乳後悔前必知的5種隆乳風險

原文出處：冷氣團來襲！隆乳胸口能貼暖暖包、泡溫泉嗎？名醫親授如何保暖不踩雷