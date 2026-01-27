2026-01-27 17:11 潮健康
別只懂喝薑湯！ 中醫師解析手腳冰冷成因，4大營養素打造「暖爐體質」
潮健康／編輯部
手腳冰冷別只懂喝薑湯！ 中醫揭「4種冷法」補錯更傷身
近期氣溫明顯偏低，不少民眾出現長時間手腳冰冷的困擾，不僅白天工作注意力難集中，晚上入睡更是「穿了襪子也暖不起來」。宜蘊中醫診所中西醫整合婦女醫學主任曾馨儀中醫師指出，手腳冰冷在臨床上並非僅有「虛寒」一類，盲目飲用薑湯、麻油雞或進補，反而可能讓部分族群出現上火、失眠或腸胃不適等狀況。
曾馨儀中醫師分析，女性出現手腳冰冷的比例高於男性，主因與雌激素影響基礎體溫有關，且女性普遍肌肉量較低、基礎代謝率較慢，加上骨架小散熱快，較難維持末梢溫度。反觀男性若長期手腳冰冷，則常見於肥胖、久坐少動患有三高慢性病的族群，多與血液循環不佳與代謝功能不佳有關。
在中醫臨床診斷上，手腳冰冷並非一概視為「虛寒」。曾馨儀中醫師指出，需先釐清以下四種類型，才能對症調理：
．寒厥（真虛型）：此為典型的「虛寒」，伴隨面色蒼白、精神疲倦，屬於真正的陽氣不足，治療以溫補為主。
．熱厥（假冷型）： 手腳冰冷但身體燥熱，可能伴隨著口乾、便祕、舌苔偏黃，屬實熱體質，盲目進補反而加重不適。
．痰厥（濕重型）： 體內代謝廢物與濕氣堆積，常見胸悶、痰多，身體沉重感。
．氣鬱（壓力型）： 肝氣鬱結，常見於壓力大、情緒緊繃族群，伴隨煩悶、心悸或兩側頭痛。
針對「寒厥」體質，臨床常以當歸四逆湯、八珍湯等溫補；而熱、痰、氣鬱三類屬於實症，應以清熱、祛痰或理氣為優先，否則補錯方向，反而會讓手腳冰冷更加嚴重。
泡腳不是水溫越燙就越好 中醫師曝：不宜超過半小時
不少民眾會透過足浴包來改善手腳冰冷，對此曾馨儀中醫師建議，泡腳時間應選在晚間 7 至 9 點為佳，此時有助於放鬆神經、提升睡眠品質。水溫應控制在 38-43°C之間，以「熱而不燙」為原則，而時間不宜超過 30 分鐘，至額頭微微出汗即可。需注意的是，空腹、飽餐後不宜泡腳；兒童、年長者、孕婦及患有糖尿病或心血管疾病者，應先諮詢醫師評估後再進行。
另外，日常生活中也可透過飲食與穴位保養輔助改善手腳冰冷的問題。曾馨儀中醫師建議，可於泡腳後輕柔按摩穴道，幫助促進循環、改善下肢冰冷。其中關元穴位於肚臍正下方三寸處（四指橫放即為三寸），幫助活絡身體去寒氣；八風穴位於雙腳的指縫之間，左右腳各有 4 個點，長期按摩可幫助改善下肢冰冷問題；涌泉穴位於第二、三趾縫與足跟連線的前 1/3 處（腳掌前三分之一凹陷處），按壓此穴可讓手腳溫暖。
正確飲食幫助改善手腳冰冷 除了維生素還要補這2種礦物質
至於飲食方面，曾馨儀中醫師表示，手腳冰冷者可均衡補充鐵、鎂、維生素 B 與維生素 E等營養素，如牛肉、深綠色蔬菜、堅果、全穀類與魚類，有助於血液循環與能量代謝：
鐵：豬肝、牛肉、菠菜（合成血紅素，運送氧氣）
鎂：腰果、黑豆、香蕉（放鬆肌肉，促進循環）
維生素 E：堅果、花椰菜、奇異果（抗氧化，優化代謝）
維生素 B：鮭魚、雞蛋、糙米（維持生理機能能量）
曾馨儀中醫師強調，手腳冰冷往往是循環、代謝與壓力的綜合反映，並非單靠進補就能改善。透過正確辨識體質、搭配生活調整，有望調理出健康的「暖爐體質」。
