20歲單身女「肛門凸一顆」沒性行為竟染菜花！ 醫師提醒：HPV 不只靠性接觸 這些環境也藏風險
一名 20 歲女大生近日發現肛門口有疑似「突起物」，原先被判斷為痔瘡治療未見改善，轉診後經醫師進一步檢查確診為由 人類乳突病毒（HPV）感染所致的尖銳濕疣（俗稱菜花）。令她困惑的是，自己從未發生性行為、沒有男朋友，醫師分析後指出，除了性接觸之外，HPV 也可能透過環境間接接觸感染，如公共泡湯、三溫暖等環境存在潛在風險。
健康管理部醫療副主任、家醫科醫師柳朋馳在《健康e起聊》節目中分享收治過的個案。
這名護理系女大生因肛門口出現不明突起物求醫，最初在一般診所被判讀為痔瘡並開藥膏治療，但使用 2 週後症狀沒有改善。轉而至醫院就診後，醫師透過詳細檢查確認該突起是由 HPV 感染形成的「菜花」（尖銳濕疣）。一般而言，菜花是由 HPV 低危型病毒（尤其是 HPV6、11 型）引起，常見於生殖器或肛門周圍。
未有性行為也可能感染？醫師解釋潛伏與間接風險
醫師指出，HPV 的傳播主要以直接肌膚接觸為主，但並非唯一途徑。HPV 病毒可以通過共用設備、公共場所及物體表面接觸感染，特別是在皮膚有微小破損或潮濕環境下較容易發生。HPV 的潛伏期可能長達數月甚至更久，感染時間與感染源可能並不在症狀發現的當下。
醫師提防「高風險公共場所」與日常衛生
醫師特別提醒，部分公共場所如裸湯、更衣室衛浴座椅、濕滑地板、共用毛巾或吹風機等設備，都可能成為 HPV 或其他皮膚病毒的間接接觸點。若身體有傷口、抵抗力低下或長時間停留於潮濕環境，感染風險可能提高。醫師建議使用公共設施後應做好個人清潔、避免直接與設備接觸、必要時自備毛巾等物品，以降低感染機會。
HPV 病毒與多數細菌一樣，對肥皂水相當敏感。即使外出無法隨身攜帶拖鞋，在使用公共衛浴或公共設施後，仍建議第一時間以肥皂水清洗曾接觸的皮膚部位；回到自己房間或住家後，再進行一次完整沖洗，多一道清潔程序，就能大幅降低病毒殘留與感染風險，將威脅降到最低。
治療與追蹤：病毒無法一次根除
HPV 菜花的治療目標是去除可見病灶，治療包括外用藥膏、電燒、冷凍或手術等方法，但病毒本身無法完全根除。即便病灶消失，若免疫力下降仍可能復發。醫師建議患者治療後規律追蹤、注意身體變化與免疫健康管理。
HPV 不只「性行為才會得」——了解真正風險
儘管性接觸是 HPV 傳染的主要路徑，醫學也指出病毒能透過皮膚黏膜接觸傳播；但不代表接觸物品就必定感染。根據查核報告指出，HPV 在物體表面可檢出病毒 DNA，但實際透過馬桶等普通接觸感染的機率極低，而最重要的是接觸到皮膚黏膜的部位才有風險，且絕大多數 HPV 感染仍是透過親密接觸傳播。
謹記HPV預防3關鍵 即使已有性行為預防仍不晚
維持安全性行為確實可以減少HPV感染風險，民眾應謹記HPV預防3關鍵：
1、安全性行為
2、女性定期抹片檢查
3、男女依醫囑接種HPV疫苗
