2026-01-23 11:26 女子漾／編輯黃冠婷
女子乳頭破皮「 生理期一到就裂開」，切片結果讓醫師：頭皮發麻！5乳癌警訊要注意
乳頭反覆破皮、每到月經就裂開，很多人第一反應可能只是覺得「皮膚比較乾」或「荷爾蒙影響」。但這名女子拖了好幾個月、檢查也一度都正常，直到她隨口說出的一句身體變化，才讓醫師瞬間警覺。後續切片結果出爐，就連見多識廣的醫師都直呼「頭皮發麻」。
羅浮婦女診所放射科醫師林文瓊在粉專分享這起驚險個案
乳頭反覆破皮 傷口遲遲無法癒合
一名女子因為乳頭反覆破皮、傷口遲遲無法癒合而求診，先前做過的乳房攝影顯示正常，超音波檢查也沒有發現明顯異狀。乳頭上的傷口甚至只有芝麻大小，乍看之下似乎不需要太擔心。但檢查結束前，她忍不住向醫師提到一個困擾已久的狀況——「 只要月經一來，原本快好的傷口就會再度裂開，此情形已經反覆好幾個月。」正是這句話，讓醫師立刻提高警覺。
影像照不出來 卻藏著罕見乳癌
醫師隨即將她轉介進行皮膚切片，沒想到結果竟確診為罕見的乳癌「柏哲氏病」。這是一種乳癌細胞侵犯乳頭皮膚的類型，外觀常常和慢性皮膚炎、濕疹非常相似，也因此容易被忽略。更困難的是，這類癌細胞不像一般腫瘤有清楚邊界，而是散佈在正常皮膚組織之間，讓乳房攝影與超音波檢查都可能看不出異常。即使影像「正常」，身體持續出現不對勁的變化，仍然不能掉以輕心。
身體反覆給的警訊 不要習慣忽略
醫師事後回想，這個案例最關鍵的不是高科技儀器，而是患者對自身狀況的描述。乳頭破皮若久久未癒、反覆發作，尤其與生理週期有明顯關聯，就不該只當成單純皮膚問題。
除了定期乳房篩檢，女性若發現乳房出現新的硬塊、不正常分泌物，或是乳頭與乳房皮膚出現長期不癒的破皮、潰瘍或凹陷，都應儘早由專科醫師評估。身體一再發出的訊號，往往不是在「吵」，而是在提醒你停下來聽。
女生平常可以怎麼自我察覺？醫師建議這樣做：
1、日常自我檢查時，不只摸乳房有沒有硬塊，多留意細節
2、洗澡或換衣服時，觀察乳頭與乳暈皮膚是否有顏色改變、破皮或脫屑
3、若出現傷口，記下「多久沒好」、「是否反覆發作」、「是否與生理期有關」
4、嘗試一般皮膚治療後，症狀若超過 2–4 週仍未改善，就該進一步評估
5、即使乳房攝影、超音波正常，症狀持續仍應主動回診或尋求第二意見
6、醫師強調，影像檢查是工具，身體的變化才是線索。
專業健康促進平台 米蕈學會的醫學百科提醒：
什麼是帕哲德氏症型乳癌？小傷口不能輕忽
帕哲德氏症（Paget’s disease of the breast）是一種特殊類型的乳癌，與一般乳癌不同之處在於，病灶多半不是先出現在乳房深層腫塊，而是從乳頭或乳暈的皮膚表面開始出現症狀。由於外觀常類似濕疹，因此又被稱為「濕疹樣乳癌」，臨床上容易被誤判為單純皮膚病。
哪些症狀需要特別警覺？不是「痛不痛」而已
1、乳頭或乳暈皮膚持續搔癢
2、刺痛、灼熱感明顯
3、皮膚脫屑、潰爛，甚至滲液
4、偶爾伴隨出血
5、部分患者可摸到乳房硬塊
為什麼容易被忽略？哪些人要特別注意？
帕哲德氏症好發於約 55 歲左右的女性，僅占所有乳癌患者約 2–3%，也曾出現在男性身上，但極為罕見。
由於外觀與濕疹相似，許多患者會先使用類固醇藥膏治療，若是一般濕疹，症狀通常會在短時間內明顯改善；若用藥超過 2 週仍未改善，便應提高警覺，接受進一步乳房檢查。
藉由「乳房自我檢測」、「乳房超音波」、「乳房攝影」做早期偵測與追蹤，早期與治療，加上醫藥科技的持續進步，乳癌的治癒率已有持續的提高，所以千萬不要別放棄治療。
